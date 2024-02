Guerra entre Israel y Hamas en vivo: noticias, ataques represalia de EE.UU. en Iraq y Siria, tensión en Medio Oriente y más

Países Bajos prohíbe la exportación de piezas de aviones de combate F-35 a Israel por "ataques" a Gaza

Los Países Bajos deben detener la exportación de piezas de aviones de combate F-35 a Israel en un plazo de siete días, dictaminó el lunes un tribunal holandés, debido a lo que llamó "ataques" de Israel contra Gaza.

"El tribunal considera que existe un riesgo claro de que los aviones de combate F-35 de Israel puedan ser utilizados para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario", dijo el Tribunal de Apelaciones de La Haya en un comunicado.

"Esto significa que se debe detener la exportación de piezas del F-35 desde los Países Bajos a Israel".

Tres organizaciones no gubernamentales (Oxfam Novib, Pax for Peace y The Rights Forum) apelaron una decisión judicial anterior holandesa que permitía la continuación de la exportación de piezas del F-35 a Israel.

Este lunes, el Tribunal de Apelaciones de La Haya dijo que, según varias regulaciones internacionales de las que los Países Bajos son parte, el país debe impedir la exportación de equipo militar si existe un “riesgo claro de violaciones graves del derecho internacional humanitario”.

El tribunal dijo que Israel no “tiene suficientemente en cuenta las consecuencias de sus ataques para la población civil”, y añadió que sus ataques contra Gaza han resultado en un “número desproporcionado de víctimas civiles”.