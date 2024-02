Conclusiones de las elecciones especiales de alto riesgo de Nueva York

Tom Suozzi regresa al Congreso después de derrotar al republicano Mazi Pilip

(CNN) -- El demócrata Tom Suozzi regresa al Congreso después de derrotar a la republicana Mazi Pilip en las elecciones especiales para reemplazar al fabulista serial y exrepresentante republicano expulsado George Santos. El resultado reducirá aún más la ya escasa mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y dará un impulso al partido del presidente Joe Biden a medida que la campaña para las elecciones generales entra en foco.

El éxito de Suozzi proporciona a Biden y a los demócratas nacionales una reorganización narrativa muy necesaria: una pequeña buena noticia durante un período en el que las preocupaciones sobre las insignificantes cifras del presidente en las encuestas y la intensificación de las preocupaciones sobre su edad, o cómo es percibida por el electorado, han avivado la ansiedad sobre la probable próxima revancha con el expresidente Donald Trump. Sí, en el distrito ganó claramente Biden en 2020, pero los demócratas de Long Island habían estado perdiendo allí desde entonces, hasta el martes.

Ambos partidos invirtieron dinero en la carrera por el tercer distrito del Congreso de Nueva York, pero la ventaja de los demócratas en recaudación de fondos y registro se combinó con la marca de Suozzi (ha pasado la mayor parte de los últimos 30 años en o alrededor del centro de la política de Long Island) y una base entusiasmada, enojado por el fiasco de Santos, obtuvo una victoria que significa que ahora será aún más difícil acorralar al Partido Republicano de la Cámara de Representantes.

Para Pilip, quien prometió postularse nuevamente en el otoño, la derrota significó una reprimenda casi inmediata por parte de Trump, quien la llamó “mujer muy tonta” en una publicación en las redes sociales este martes por la noche. Pilip se negó hasta los últimos días de la campaña a decir si votó por Trump en 2020, aunque siguió su ejemplo al desestimar un proyecto de ley fronterizo bipartidista muy promocionado en el Senado, una decisión que ayudó a Suozzi a vincularla más estrechamente con el expresidente durante el la semana pasada.

Mientras los demócratas celebran y los republicanos se desempolvan, estas son las conclusiones:

La inmigración es un gran problema, pero ¿cambia las reglas del juego?

La campaña apostó por una serie de temas desde el principio: inmigración, inflación, Israel y aborto. Suozzi habló de derechos reproductivos pero no los convirtió en un tema central de su campaña. La inflación prácticamente se ha estabilizado. Y no había ningún espacio político del que hablar entre los candidatos que respaldaban plenamente a Israel.

Al comprender esto, Pilip y los republicanos se propusieron criticar a Suozzi por la crisis migratoria en la ciudad de Nueva York, alegando que él la causó junto con Biden, una línea que finalmente no fue bien recibida por los votantes que durante mucho tiempo han reconocido a Suozzi como un moderado o centrista. Cuando Pilip sugirió que estaba aliado con el “escuadrón” progresista, Suozzi en su debate estaba preparado.

"Que usted sugiera que soy miembro del equipo", dijo, "es tan creíble como ser miembro del equipo de voleibol de George Santos". (Y eso fue antes de una referencia consciente a Rick Lazio, que solo los votantes experimentados de Nueva York apreciarían).

Sin embargo, lo más notable es que Suozzi y los líderes demócratas estatales no repitieron sus errores de 2022. Contrarrestaron agresivamente el mensaje migratorio de Pilip y nunca pareció que el tema, típicamente un ganador para el Partido Republicano, pusiera a Suozzi a la defensiva.

Redención para los principales demócratas de Nueva York

La victoria de Suozzi también es un gran golpe para el Partido Demócrata de Nueva York y sus líderes, que fueron objeto de fuertes críticas desde dentro por el decepcionante desempeño de sus candidatos en las elecciones intermedias de 2022.

Respaldado por una gran cantidad de dinero externo, nuevas organizaciones de base, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries y su operación política, junto con los principales demócratas estatales y locales (la gobernadora Kathy Hochul y el presidente del partido estatal, Jay Jacobs, específicamente), el partido simplemente no podía permitir que el escaño volviera a escabullirse. No después del desastre de Santos, no con todo el país mirando y la Casa Blanca desesperada por una victoria (por poderes).

La victoria tiene cien padres, y todos hicieron un merecido pavoneo este martes por la noche. Si no fuese la redención, el Partido Demócrata de Nueva York en esta elección especial obtuvo un indulto. Queda por ver si puede traducir lo que funcionó –con candidatos diferentes, quizás más débiles– en el otoño.

Pero no hay duda de que, después de este resultado, se les darán todas las oportunidades.

El clima importaba

Aunque no exactamente por las razones que uno podría esperar inmediatamente.

Este martes nevó intensamente en el área de los tres estados por primera vez en años, lo que dificultó los viajes, cerró escuelas e interrumpió el flujo normal de un día electoral. Entonces, es bueno para los demócratas que, a diferencia de muchos republicanos esclavizados por Trump, adopten en gran medida la idea de la votación anticipada.

Mientras la tormenta azotaba Queens y Long Island este martes, los grupos republicanos y la campaña de Pilip se apresuraban a llevar –literalmente en algunos casos– a sus votantes a las urnas. El máximo comité de acción política de la Cámara de Representantes del Partido Republicano hizo ruido en las redes sociales por gastar una miseria relativa en quitanieves para despejar carreteras en áreas favorables a los republicanos.

Pero si la nieve realmente no se mantuvo, parece que el disgusto de las bases republicanas por los votos anticipados sí lo hizo. Las estadísticas aún desconocidas proporcionarán una imagen más clara de lo que le salió mal a Pilip, pero el clima definitivamente nubló el panorama.

Los demócratas (todavía) tienen un problema con Israel

Allí estaba Suozzi, todo sonrisas, mientras se preparaba para comenzar su discurso de victoria, cuando fue interrumpido por manifestantes que lo acusaban de ayudar e incitar a un “genocidio” por parte de Israel en Gaza.

Luego volvió a suceder. Y otra vez.

No importa, podría decirse que su rival estaba más inclinada a apoyar a Israel (después de todo, ella era miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel antes de mudarse a Estados Unidos) en su mortífera campaña militar de meses de duración. Las interrupciones fueron tanto un mensaje para los demócratas, especialmente para Biden, como para el otrora y ahora futuro congresista de un distrito predominantemente judío.

Aunque se hablará poco de una breve manifestación antes de un discurso, la ira entre las bases progresistas –y aún más entre los votantes jóvenes– es real y no va a desaparecer. Puede que no sume más votos para los republicanos en el otoño, pero tal como están las cosas, parece seguro que consumirá el apoyo demócrata.

Y en una era de finos márgenes políticos, eso es un problema.

No quites demasiado

Esta carrera siempre iba a adquirir importancia nacional, tanto por lo que está en juego en la Cámara como por la composición del electorado, que es en gran medida similar a los distritos suburbanos indecisos en los estados en disputa presidencial.

Pero los demócratas harían bien en recordar que Suozzi era un candidato único (y excepcionalmente talentoso) con profundos vínculos en todo el condado Nassau, donde reside la mayoría de los votantes. Exalcalde, se convirtió en el primer demócrata elegido para el puesto más alto del condado en más de tres décadas cuando lo ganó en 2002. Después de perder su candidatura a un tercer mandato y durante algún tiempo, regresó para convertirse en congresista y ganó el escaño tres veces, incluida una derrota de Santos en 2020, antes de dejarlo para una fallida candidatura a gobernador en 2022.

En pocas palabras, Suozzi tenía antecedentes y, a pesar de todos los anuncios lanzados en su contra, los votantes del distrito sabían quién era: un moderado que corteja a los trabajadores y que presionará agresivamente para que se devuelva la deducción de impuestos estatales y locales, o SALT, que casi todos en Long Island quieren recuperarlo después de que los republicanos lo descartaron como parte de sus recortes de impuestos de 2017.

También queda por ver cómo se dividió exactamente la votación en todo el distrito. Suozzi parece haber superado las expectativas en Queens –un distrito diverso de la ciudad de Nueva York y no un suburbio– lo que aún podría significar que la ciudad lo ayudó tanto como el país. (La representante demócrata Grace Meng, del vecino sexto distrito del Congreso, y los votantes asiático-estadounidenses de la zona, proporcionaron mucho a Suozzi).

Pilip, por otro lado, era relativamente desconocida al entrar en la carrera y relativamente desconocida al salir de ella. Como legisladora del condado, hizo muy pocas apariciones públicas, celebró un puñado de eventos notables fuera del distrito y parecía insegura de cómo posicionarse en relación con Trump.