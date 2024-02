(CNN) -- Hay una importante amenaza de inundaciones en Los Ángeles y casi toda la población de California está bajo alerta de inundaciones mientras la lluvia sigue cayendo sin cesar en el estado. Las autoridades instan a la gente a que se alejen de las carreteras porque corren el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

California continúa recuperándose de una potente tormenta a principios de este mes que causó precipitaciones sin precedentes y causó cientos de deslizamientos de tierra en el sur del estado.

Esto debes saber:

• Alrededor de 37 millones de personas bajo alertas de inundaciones: Olas de lluvia empaparon grandes porciones de California este lunes, pero las más intensas se dirigen al sur de California. Las fuertes lluvias se alejaron de los condados de Santa Bárbara y Ventura este lunes por la mañana y llegaron al área metropolitana de Los Ángeles a primera hora de la tarde.

• Aeropuerto y carreteras cerrados por inundaciones: El aeropuerto de Santa Bárbara cerró este lunes y dijo que debido a “inundaciones importantes”, permanecería cerrado hasta nuevo aviso. Hubo “varios informes de inundaciones y rocas y escombros a través de las carreteras”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles. Varias carreteras en todo el estado fueron cerradas debido a inundaciones y desprendimientos de rocas, informó la agencia de transporte de California.

• Rescates acuáticos: Dos personas fueron sacadas de manera segura de un vehículo inundado en el condado de San Luis Obispo este lunes por la mañana, según los bomberos. Una fotografía del lugar mostraba un vehículo sumergido hasta el capó en aguas de color marrón barro.

#TRAFFICALERT: One-way traffic control is in place on State Route 84 just east of Palomares in Alameda County due to a slipout. For live traffic conditions go to Caltrans Quickmap 🔗https://t.co/cipKtcceGE pic.twitter.com/NCveKYMNXO

— Caltrans District 4 (@CaltransD4) February 19, 2024