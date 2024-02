Así es el área donde las autoridades buscaban a Audrii Cunningham 2:20

(CNN) -- Don Steven McDougal, el sospechoso de la muerte y desaparición de Audrii Cunningham, una niña de 11 años, es un amigo de la familia al que se había encomendado llevarla a la parada del autobús escolar el día en que desapareció. McDougal también colaboró en la búsqueda masiva de la niña, que duró varios días, antes de que el martes se descubriera el cadáver de la niña en un río del este de Texas, según informaron las autoridades.

La familia de Audrii creía que el sospechoso estaba llevando a la niña por la calle cuando ambos salieron de su casa el jueves por la mañana, pero la niña nunca se subió al autobús escolar ni a su clase, y una bolsa parecida a su mochila roja brillante de Hello Kitty fue encontrada más tarde tirada cerca de una presa local, según las autoridades del condado de Polk.

Los fiscales están preparando una orden de arresto contra McDougal, de 42 años, y creen que las pruebas apoyan un cargo de asesinato capital, dijo este martes la fiscal de distrito del condado de Polk, Shelly Sitton.

El cuerpo de Audrii fue encontrado en el río Trinity, aguas abajo del embalse cerca de donde se encontró la mochila y uno de los varios lugares a los que McDougal dijo a los investigadores que había ido alrededor de la hora de su desaparición, dijo el sheriff Byron Lyons.

La información sobre el estado de los restos de Audrii no se ha dado a conocer en este momento, dijo el sheriff, señalando que la Oficina del Médico Forense del Condado de Harris determinará la causa de su muerte.

El sospechoso ya está bajo custodia tras ser detenido el viernes por la noche por cargos de agresión con agravantes no relacionados, según la oficina del sheriff.

CNN no ha podido determinar si McDougal ha obtenido representación legal y se ha puesto en contacto con su familia para obtener comentarios sobre las acusaciones en su contra.

McDougal, amigo del padre de Audrii, vivía en una caravana en la propiedad de la familia y a veces llevaba a la niña a tomar el autobús escolar en el barrio, según Lyons. Ha sido la principal persona de interés en su desaparición mientras las autoridades rastreaban frenéticamente la ciudad rural de Livingston, en el este de Texas, a unos 70 kilómetros al noreste de Houston, dijo.

Cuando la búsqueda estaba en marcha, McDougal se unió al esfuerzo y fue visto llamando a las puertas del vecindario y preguntando si alguien había visto a Audrii, dijo el sheriff a CNN. Pero Lyons no cree que sus esfuerzos fueran genuinos.

"Para mí, lo único que me dice es que está intentando dar la apariencia de que no tiene nada que ver o de que no es culpable de su desaparición y que (es) parte de las partes interesadas que estaban intentando localizarla", dijo Lyons este martes.

En los días posteriores a la desaparición de Audrii,, el sospechoso afirmó que es “inocente” y que “no ha hecho nada malo” en varias publicaciones en las redes sociales, según muestra su actividad en Facebook. }

"No soy culpable", escribió en un comentario una cuenta de Facebook que parecía pertenecer a McDougal, debajo de una publicación realizada en el perfil "True Crime Society" el día después de que se reportara la desaparición de Audrii Cunningham.

“Yo estuve allí y me interrogaron. No estoy corriendo ni escondiéndome”, escribió McDougal antes de volver a comentar y decir: “He hecho todo lo que he podido para ayudar a encontrarla. No he hecho nada malo."

CNN se comunicó con la Policía sobre los comentarios de Facebook que parecían pertenecer a McDougal, pero las autoridades no respondieron sobre las publicaciones en las redes sociales.

Los investigadores localizaron los restos de Audrii utilizando registros de teléfonos móviles, análisis de vídeo e información de McDougal, dijo Lyons. Para ayudar a descubrir el cuerpo, las autoridades de gestión del agua ralentizaron el flujo de agua del embalse del lago Livingston, lo que permitió que el nivel del río bajara lo suficiente como para revelar los restos, dijo.

"Expreso mis más profundas condolencias a todos los que conocieron, cuidaron y amaron a Audrii", dijo el sheriff. "Seguiremos procesando las pruebas que se han reunido para garantizar justicia para Audrii".

Los antecedentes del sospechoso

McDougal tiene un largo historial delictivo que se remonta al menos a 2003, con condenas por delitos violentos y otra por seducir a un niño, según los registros judiciales de varios condados de Texas.

En 2007, fue condenado por seducir a un menor en el condado de Brazoria (Texas). Según los registros judiciales, se declaró inocente y fue condenado a dos años de prisión, pero se le computaron 527 días.

Los registros en línea no proporcionan detalles sobre las acusaciones específicas en el caso de seducción de menores, pero el delito es definido por el estado como "la intención de interferir con la custodia legal de un niño menor de 18 años" cuando una persona "seduce, persuade o toma al niño de la custodia del padre o tutor".

McDougal también fue condenado en 2010 y 2019 por asalto agravado con un arma mortal.

En 2010, McDougal fue declarad0 culpable de agresión agravada con un arma mortal y condenado a cuatro años de prisión, según muestran los registros del Tribunal de Distrito del Condado de Harris. McDougal se declaró culpable de amenazar a un hombre con un cuchillo.

La víctima en ese caso dijo a CNN este martes que McDougal, su excompañero de trabajo, lo atacó después de que lo expulsara de su casa.

"Llegó con otros amigos que tenía", dijo Elic Bryan. "Acabamos echándolo de casa y volvió con un cuchillo".

Bryan dijo que McDougal comenzó a apuñalar la puerta antes de volver a entrar.

"Vino hacia mí con el cuchillo, y yo tenía mi escopeta y lo golpeé con ella en la cara", relató Bryan a CNN. "No tenía ni idea de que fuera esa clase de persona".

Bryan vivió la pérdida de su hija de siete años, quien murió de cáncer en 2016.

"No hay nada que se pueda comparar a perder a un hijo. Es lo más horrible del mundo", dijo Bryan.

"Si él (McDougal) es el responsable del secuestro de esta niña, no creo que haya una celda lo suficientemente grande y oscura para él".

El documento de acusación en el caso de Bryan indica que McDougal había sido condenado tres años antes por seducir a un niño en el condado de Brazoria, Texas. Los registros judiciales muestran que se declaró inocente y fue condenado a dos años de prisión, pero se le concedió crédito por 527 días. Los registros en línea del condado de Brazoria no proporcionan detalles sobre las acusaciones específicas en ese caso.

McDougal fue condenado por agresión agravada con un arma mortal nuevamente en 2019, según documentos judiciales en el condado de Liberty, Texas. La acusación en ese caso dijo que McDougal golpeó a un hombre "en la parte posterior de la cabeza con un tubo u objeto desconocido para el jurado investigador".

CNN no ha podido determinar si McDougal ya cuenta co representación legal.

La comunidad desconsolada por la pérdida de Audrii

Después de suplicar que Audrii volviera sana y salva, sus seres queridos tienen que enfrentarse ahora a la noticia de su muerte y a la investigación criminal de un sospechoso al que algunos miembros de su familia consideraban su amigo.

Los compañeros de clase y los profesores de la alumna de quinto grado también están afligidos por la "trágica pérdida", según informó el Distrito Escolar Independiente de Livingston en un comunicado publicado en Facebook.

"Aunque los detalles de esta tragedia todavía se están desarrollando, nuestros corazones están con toda la comunidad durante esta desgarradora pérdida", dijo el superintendente Brent Hawkins.

En medio de la ansiedad y la incertidumbre por la desaparición de Audrii, su madre dijo que ahora entiende el dolor de los padres de los niños desaparecidos de los que sólo había oído hablar en las noticias.

"No hay palabras para describirlo. No hay un solo sentimiento. Es una montaña rusa. Estás roto, estás enfadado, estás vacío. Y ahora mismo, yo estoy vacía", dijo Matthews a KPRC, afiliada de CNN, el viernes.

Ella nunca sería la misma si su hija no volviera a casa, dijo Matthews.

"Tiene tantas oportunidades por delante, y se merece todo el derecho a poder alcanzarlas".

Nota del editor: Este texto fue actualizado con información adicional.

-- Caroll Alvarado, Andy Rose, Jillian Sykes, Rosa Flores, Sara Weisfeldt y Holly Yan, de CNN, han contribuido a este reportaje.