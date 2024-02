Mike Johnson: Tenemos una catástrofe en la frontera sur 3:28

(CNN) -- El presidente Joe Biden dijo a los donantes el jueves que "la frontera es un caos", mientras sigue arremetiendo contra los republicanos por frenar la legislación que habría proporcionado financiación adicional y endurecido las normas de migración.

"La frontera es un caos. No tienen personal", dijo Biden a los donantes demócratas en Silicon Valley.

Dijo que los republicanos ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo para proporcionar nuevos fondos "para las máquinas que detectan el fentanilo que está entrando".

Biden está considerando la posibilidad de emitir una acción ejecutiva que restrinja la capacidad de los inmigrantes para solicitar asilo en la frontera entre EE.UU. y México, mientras el Gobierno explora sus opciones tras el fracaso de un proyecto de ley de inmigración bipartidista a principios de este año.

La acción ejecutiva propuesta prevé el uso de una normativa conocida como 212f entre los puertos de entrada para tratar de reprimir los cruces ilegales de la frontera. Un funcionario del Gobierno señaló que con frecuencia se analizan posibles medidas, pero que no siempre avanzan.

"El presidente Biden tiene amplios poderes bajo el estatuto de inmigración, pero no son ilimitados. La sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite al presidente suspender la entrada de no ciudadanos que sean 'perjudiciales para los intereses de Estados Unidos', pero eso no significa que pueda cerrar la frontera a todo el mundo", declaró previamente a CNN Stephen Yale-Loehr, experto en leyes de inmigración.

En la recaudación de fondos del jueves, Biden lamentó la incapacidad de los republicanos para trabajar con él.

En los últimos tres años, siete senadores con los que trabajé cuando estaba en el Senado han venido y me han dicho: "Joe... Joe, estoy de acuerdo contigo, pero no puedo hacerlo porque seré candidato a las primarias", dijo Biden, repitiendo una afirmación que ya había hecho anteriormente.

"No se trata de lo que dice sobre el coraje político, se trata de lo que dice sobre el estado del partido", dijo.

-- Con información de Priscilla Alvarez y MJ Lee.