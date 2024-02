¿Cuánto perderán los jubilados argentinos por la inflación?

Muchos adultos mayores no pueden vivir con el dinero de su jubilación 4:08

(CNN Español) -- El Gobierno de Argentina oficializó un aumento de 27,18% en las jubilaciones, basado en la fórmula vigente de movilidad previsional, además de un bono complementario para los haberes mínimos. Pese a esto, los ingresos de los jubilados siguen corriendo detrás de una inflación galopante.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) confirmó que a partir de marzo las jubilaciones verán ese incremento mencionado en todos sus niveles.

De este modo, los haberes mínimos pasarán de 105.713 pesos (US$ 97 al tipo de cambio paralelo) a 134.445 pesos (US$ 123). Por su parte, quienes cobren el importe máximo recibirán 904.689 pesos (US$ 833).

“La fórmula actual es un aumento basado en un índice combinado entre la variación en la recaudación de ANSeS, y la variación de salarios de trabajadores estables. Se da de forma trimestral los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre”, explica la abogada previsional Andrea Falcone.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó en una entrevista con el medio TN que además habrá un bono cercano a los 70.000 pesos (US$ 64) para los beneficiarios de la jubilación mínima. Según explicó Caputo, de esta manera sus ingresos alcanzarán los 204.445 pesos (US$ 188).

De todos modos, quienes perciban un ingreso mayor a la mínima también recibirán un ajuste proporcional que les permita igualar esa cifra. Por ejemplo, si la persona cobra 170.000 pesos (US$ 156), su adicional será de 34.445 pesos (US$ 31).

Pese a las actualizaciones, los jubilados siguen corriendo detrás de una inflación sin freno. La última adecuación, sin contar los bonos otorgados por el Gobierno, había sido en diciembre de 2023. Entonces, mientras los precios acumularon alzas de 45,1% solo entre diciembre y enero, sus ingresos apenas aumentarán un 27,18% en marzo.

A esto se sumará la inflación de febrero y marzo que, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, estaría en torno al 18% y 15%, respectivamente. Así, la inflación acumulada entre diciembre y marzo podría ser cercana al 78%.

“Los jubilados de la mínima se estima que, con la inflación de marzo, van a estar quedando un 50% debajo de la inflación. Es la quita más grande en la historia argentina que se hace a los jubilados”, anticipa Falcone.

Ante esto, el Gobierno de Javier Milei adoptó una política similar a la de la gestión de Alberto Fernández, que consiste en otorgar bonos discrecionales para ajustar las jubilaciones. Dicho bono alcanzó los 55.000 pesos (US$ 50) en febrero y hará lo propio en marzo con el complemento de 70.000 pesos (US$ 64).