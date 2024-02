Recuerdan a Audrii Cunningham como una niña radiante y amigable; un amigo de la familia está acusado de su asesinato

El comportamiento de McDougal sobre el caso Audrii Cunningham 2:45

(CNN) -- Familiares y amigos de Audrii Cunningham, la niña de 11 años del este de Texas que fue encontrada muerta después de desaparecer camino a la escuela, la recuerdan como una niña brillante y amigable durante una vigilia este miércoles por la noche cerca del río donde su cuerpo fue recuperado a principios de semana.

"Sin importar a dónde fuera o con quién se encontrara, simplemente los hacía brillar", dijo la tía de Audrii, Brenda Cedars. "Siempre podía hacerte reír, sin importar en qué estado de ánimo estuvieras. Simplemente no es justo que todos hayamos sido privados de eso".

Audrii desapareció el pasado jueves por la mañana después de salir de su casa en el área rural de Livingston, Texas, con un amigo de la familia que había accedido a llevarla a la parada del autobús escolar, dijeron las autoridades. Pero la estudiante de quinto grado nunca subió al autobús ni entró a su salón de clases, desencadenando una búsqueda masiva de cinco días que terminó cuando su cuerpo, sumergido con una gran roca, fue sacado de un río local, según documentos judiciales.

El amigo que supuestamente iba a llevarla a la parada del autobús, Don Steven McDougal, fue acusado este miércoles de asesinato predeterminado por su muerte.

La madre de Audrii, Cassie Matthews, dijo durante el homenaje que su dolor la ha dejado sin palabras. Describió a su hija como "perfección".

"Realmente fui bendecida de haber dado a luz a una niña tan increíble", dijo la madre.

Una multitud vestida con tonos de morado, el color favorito de Audrii, sostenía velas mientras caía el crepúsculo en el servicio conmemorativo. Algunos apilaban ramos de lavanda y flores de colores violeta en una mesa decorada con grupos de globos mientras niños vestidos con vestidos, coleteros y zapatos morados revoloteaban alrededor de la reunión.

Audrii no tenía problemas para hacer amigos y era "amigable, muy agradable y muy cariñosa", recordó Kasey Evans, cuya hija asistía a la escuela con ella.

Muchos de sus compañeros de clase y amigos ahora están lidiando con la muerte de la estudiante de quinto grado, un proceso que el superintendente del Distrito Escolar de Livingston, Brent Hawkins, dijo en un comunicado que será diferente para cada niño.

"Cualquier vez que pierdes a un niño es catastrófico, pero perder uno de la manera en que la perdimos fue aún más. No tengo palabras para describirlo, aparte de que tuvimos un encuentro con el mal", dijo Hawkins a la afiliada de CNN, KPRC.

Evans dijo que inicialmente le costó responder las preguntas de sus hijos sobre si habían encontrado a Audrii, y ahora tiene que decirles que nunca volverá a casa.

"¿Cómo te sientas ahí y les dices a tus bebés... que no van a ver a su amiga?", dijo. "¿Cómo se lo explicas?".

El sospechoso vivía en la propiedad de la familia

El sospechoso, McDougal, era amigo del padre de Audrii que vivía en un remolque en la propiedad de su familia y a veces llevaba a la niña a la parada del autobús escolar en el vecindario, dijeron funcionarios del condado de Polk.

McDougal había accedido a llevar a Audrii a tomar su autobús el jueves por la mañana, pero nunca fue vista en la parada del autobús y luego se encontró una bolsa que se parecía a su brillante mochila roja de Hello Kitty cerca de una represa local, según los investigadores.

Él era la principal persona de interés en su desaparición mientras las autoridades buscaban frenéticamente en el pueblo, que se encuentra a unos 110 kilómetros al noreste de Houston, dijo. McDougal fue visto ayudando en el esfuerzo de búsqueda, tocando puertas en el vecindario y preguntando si alguien había visto a Audrii, dijo el sheriff Byron Lyons.

El cuerpo de Audrii fue encontrado el martes siguiente en el río Trinity, río abajo del embalse cerca de donde se encontró la mochila. Fue uno de varios lugares donde McDougal dijo a los investigadores que había ido alrededor del momento de su desaparición, dijo Lyons.

Una gran roca había sido atada al cuerpo del niño con una cuerda que "era consistente con la cuerda que se observó en el vehículo de McDougal en una parada de tráfico dos días antes", según una denuncia penal.

No se han proporcionado otros detalles sobre el estado de sus restos, y la Oficina del Médico Forense del Condado de Harris está trabajando para determinar su causa de muerte.

Los investigadores creen que McDougal mintió sobre su paradero y actividades el día de la desaparición de Audrii, según la denuncia penal, citando imágenes de video, datos de teléfonos celulares y evidencia forense.

En los días posteriores a la desaparición de Audrii, McDougal afirmó en varios comentarios en redes sociales que no era culpable de su desaparición y que "no había hecho nada malo", según la actividad en una cuenta de Facebook que aparentemente pertenece al sospechoso.

"No soy culpable", dice un comentario de la cuenta debajo de una publicación en la página de Facebook "Sociedad de Crímenes Verdaderos" el día después de que Audrii fuera reportada como desaparecida.

"Estuve allí y fui interrogado. No estoy huyendo ni escondiéndome", escribió una cuenta que aparentemente pertenece a McDougal debajo de una publicación el viernes. Comentó nuevamente, diciendo: "He hecho todo lo que puedo para ayudar a encontrarla. No he hecho nada malo".

McDougal tiene un extenso historial criminal que se remonta a principios de los años 2000, con condenas por delitos violentos y una por seducción de un menor, según registros judiciales.

Fue condenado en 2007 por seducción de un menor en el condado de Brazoria, Texas. Los registros judiciales muestran que se declaró no culpable y fue condenado a dos años de prisión, pero se le otorgó crédito por 527 días.

Los registros en línea no detallan las acusaciones específicas en el caso, pero el delito está definido por el estado como "la intención de interferir con la custodia legal de un menor de 18 años" cuando una persona "seduce, persuade o lleva al menor de la custodia del padre o tutor".

Cuando McDougal fue acusado de la muerte de Audrii este miércoles, ya estaba en la cárcel en relación con un caso de agresión no relacionado. Está siendo retenido sin fianza por el cargo de asesinato capital.

Ni los documentos judiciales presentados el miércoles ni los registros de la cárcel mencionan un abogado para McDougal.

-- CNN's Andy Rose, Raja Razek, Holly Yan, Rosa Flores y Sara Weisfeldt contribuyeron a este informe.