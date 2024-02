Noboa habla sobre las organizaciones criminales en Ecuador 0:49

(CNN Español) -- Daniel Noboa, presidente de Ecuador, dijo que "Fito" —el presunto líder narcotraficante— no es Pablo Escobar, confirmó que su país no entregará equipamiento militar a Estados Unidos que luego podría ser utilizado por Ucrania y aseguró que busca que la nación sea sede de la Copa América como un ejemplo de seguridad.

En entrevista con CNN en Español, Noboa concentró la gestión de su Gobierno en la lucha contra el narcoterrorismo, un fenómeno que llamó un problema regional. "Hemos reducido dramáticamente las muertes violentas diarias que eran pues producto de un Estado tomado por el narcoterrorismo", dijo Noboa con Juan Carlos López para "Cara a cara".

"Fito" no es Pablo Escobar, dice Noboa

Las autoridades de Ecuador buscan a Adolfo Macías, alias Fito, quien se fugó de una cárcel de Guayaquil, lo que desató —entre otros factores— una serie de eventos violentos que sacuden el país y la respuesta del Gobierno al decretar estado de excepción y conflicto armado interno en enero. Macías es el presunto líder de Los Choneros, una de las pandillas más temidas de Ecuador, que ha estado vinculada al tráfico marítimo de drogas hacia México y Estados Unidos, trabajando con el Cartel de Sinaloa, de México, y el Frente Oliver Sinisterra, en Colombia, según el centro de investigación del crimen Insight Crime.

Noboa dice que Fito no es el capo más grande. "Hay varios capos, unos les dicen, líderes de grupos narcoterroristas, les dicen otros. Se está siguiendo el rastro de él, pero no solo de él. Es una organización y hemos sido muy fuertes contra la organización narcoterrorista Los Choneros, así como Los Lobos o los Tiguerones", dijo.

"Esto no es una situación como el Pablo Escobar o como el Chapo Guzmán. Son organizaciones bastante estructuradas y no tiene una cabeza que determine absolutamente todo. A veces tienen caras visibles pero no funciona como funcionaban antes con capos del narcotráfico".

publicidad

No obstante, Fito contaba con unas condiciones muy particulares en su reclusión que propiciaron comparaciones con narcotraficantes como Escobar, que en los años 90 en Colombia estuvo preso en La Catedral, una cárcel hecha a su medida. Fito tenía cuarto de baño de cuatro piezas, cama tamaño queen y mininevera, por lo que parecía más como un hotel en lugar de uno de los mayores complejos penitenciarios de Ecuador.

Seguridad, cárceles y la comparación con Bukele

Por el enfoque en la estrategia de seguridad contra el crimen organizado, lo que Noboa llama el narcoterrorismo, analistas han comparado a Noboa con Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Noboa dice que si bien no le molestan las comparaciones, la realidad y la historia de Ecuador son muy distintas.

"El Ecuador también es un país diferente, un país multicultural. No estamos hablando de megacárceles, estamos hablando de cárceles de máxima seguridad", dijo.

"Estamos hablando de soluciones integrales dentro del sistema carcelario, lo cual es diferente".

El presidente explica que en su plan de seguridad tiene un objetivo claro y una ruta de acción definida: "Por primera vez en muchísimo tiempo, los tres poderes del Estado están unidos para esta lucha, esta guerra contra el narcoterrorismo". Y parte del combate, dice, incluye entender que el origen del problema es social y económico: garantizar que los jóvenes no se unan a los grupos delincuenciales porque pueden estudiar y trabajar.

Ecuador sigue en un conflicto armado interno y Noboa asegura que está reestructurando todo el sistema de seguridad nacional, por lo que las Fuerzas Militares siguen teniendo presencia en las cárceles. El presidente dice que es "un momento en el cual es clave tener el apoyo de la Policía, de las Fuerzas Armadas, no las podemos retirar especialmente porque en el pasado las cárceles eran los centros de donde se planificaban muchos de los crímenes".

"Estratégicamente son lugares donde los militares deben de estar mientras dure este conflicto armado interno".

Las armas de Ecuador no irán a Ucrania

El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kevin Sullivan, dijo la semana pasada que Ecuador estaba considerando la entrega de equipamiento bélico soviético a Ucrania como parte del acuerdo de intercambio entre Ecuador y Estados Unidos, aunque aclaró que esa era una decisión que, en definitiva, dependía del presidente de Ecuador. Después de esas declaraciones, el Servicio Federal Ruso para la Cooperación Técnico-Militar rechazó que el equipo se pudiera considerar como “chatarra” e informó que Rusia ofreció opciones para mantener los equipos en Ecuador. También, la Cancillería de Ecuador dijo que el Gobierno había desistido.

Noboa confirmó a CNN que su país no entregará equipamiento militar a Estados Unidos que luego podría ser utilizado por Ucrania en la guerra que Rusia.

"Originalmente se iba a dar chatarra, la cual Estados Unidos legalmente la podía obtener, y después de eso (...), sin violar ningún acuerdo internacional, lo iba a distribuir. Para nuestra misma sorpresa Estados Unidos comunica públicamente que eso va a ser llevado para un conflicto armado en Ucrania. Lo cual nosotros no queremos ser parte, del cual nosotros no queremos triangular tampoco armamento y en el cual no queremos andar violando tampoco ningún tratado internacional", dijo Noboa a CNN.

"Rusia es nuestro tercer socio comercial y en ese caso particular sí tendrían la razón ya que estaríamos triangulando armamento y eso no lo vamos a hacer".

El embajador de Rusia en Ecuador, Vladímir Sprinchán, dijo que "la postura de Ecuador consiste en no enviar armas y municiones a las zonas de conflicto y contribuir a la resolución de las disputas de manera pacífica, a través de las medidas diplomáticas".

Noboa dijo que Rusia “tiene razón” y repitió que no triangularán armamento y que no están de acuerdo con que sea entregado a Ucrania.

En busca de la Copa América

Noboa: Ecuador debe ser un ejemplo, no un caso de fracaso 0:41

Ecuador busca la sede de la Copa América 2028, lo que supone un desafío en medio de un contexto de crisis de seguridad. La seguridad en los eventos son una necesidad para conseguir la realización de torneos de esta envergadura. Esta semana en Quito se llevó a cabo el concierto con Luis Miguel de gran asistencia y los carnavales de febrero transcurrieron en seguridad.

"Yo lo que estoy buscando para Ecuador es que sea un ejemplo, no un caso de fracaso. Y que sea una sede para una Copa América como este mismo año va a ser la sede de la Cumbre Iberoamericana", dijo Noboa.

"Que pueda invitar al mundo a estar, a visitar el Ecuador. No solo visitarlo, sino también darle inversión, darle oportunidades a los ecuatorianos. Siempre voy a estar a favor de eso. Siempre voy a estar a favor de que el Ecuador sea un ejemplo".

Con información de Juan Carlos López, Ana María Cañizares, Sebastián Jiménez, David Culver, Tara John y Abel Alvarado