Algunos reclamos del príncipe Harry contra tabloides podrían ir a juicio 0:43

(CNN) -- El príncipe Harry perdió un recurso judicial presentado contra la decisión del Gobierno del Reino Unido de despojarlo de la protección financiada por los contribuyentes tras abandonar sus funciones reales.

Harry emprendió acciones legales contra el Ministerio del Interior después de que este decidiera, en febrero de 2020, que ya no recibiría el “mismo grado” de protección cuando estuviera en el país.

Durante una audiencia en diciembre, los abogados de Harry argumentaron que la decisión significaba que había sido "señalado" y tratado "menos favorablemente", informó la agencia de noticias británica PA Media.

Según la agencia de noticias, sus abogados también citaron la falta de consideración del impacto en la reputación del Reino Unido de un “ataque exitoso” contra Harry, quien vive con su esposa Meghan en California desde julio de 2020.

Pero el tribunal dictaminó que la decisión estaba justificada y “no estaba empañada por injusticia procesal”.

El duque de Sussex ha expresado su opinión sobre la seguridad de su familia, y a menudo hace comparaciones entre el trato que recibió su esposa y el que enfrentó su madre, Diana. La fallecida princesa de Gales murió en 1997 tras sufrir lesiones internas como consecuencia de un accidente automovilístico a alta velocidad en París.

Este caso legal fue uno de varios juicios que el príncipe Harry ha emprendido en el Reino Unido. En enero, abandonó una demanda por difamación que presentó contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del diario Mail on Sunday.

El príncipe Harry demandó a la ANL por difamación por un artículo publicado en febrero de 2022 sobre la demanda del duque ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio del Interior del Reino Unido en relación con las medidas de seguridad cuando él y su familia visitan el país.

El príncipe Harry apelará la decisión del Tribunal Superior

Un portavoz legal del príncipe Harry dijo a Max Foster, de CNN: "El duque de Sussex apelará la sentencia de hoy que rechaza su demanda de revisión judicial contra el órgano de toma de decisiones del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Personalidades Públicas (RAVEC), que incluye el Ministerio del Interior, la Casa Real y la Policía Metropolitana o Met".

Aunque no se trata de etiquetas utilizadas por el RAVEC, tres categorías –según se reveló durante el litigio– componen la "cohorte RAVEC": la categoría basada en roles, la categoría ocasional y la categoría VIP.

El duque no pide un trato preferente, sino una aplicación justa y legal de las propias normas del RAVEC, que garantice que recibe la misma consideración que los demás de acuerdo con la propia política escrita del RAVEC.

En febrero de 2020, el RAVEC no aplicó su política escrita al duque de Sussex y lo excluyó de un análisis de riesgo particular. El caso del duque es que el llamado "proceso a medida" que se le aplica, no sustituye a ese análisis de riesgo.

El príncipe Harry espera que el Tribunal de Apelación le haga justicia, "y no hará más comentarios mientras el caso siga su curso".