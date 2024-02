El expresidente brasileño Jair Bolsonaro niega haber acosado a una ballena

Bolsonaro reúne a sus simpatizantes en Sao Paulo 2:40

(CNN) -- La Policía de Brasil está investigando al expresidente Jair Bolsonaro por acusaciones de que acosó a una ballena jorobada.

Bolsonaro dijo este miércoles que había admitido ante la Policía Federal que se había acercado a una ballena mientras viajaba en una embarcación frente a la costa norte del estado de Sao Paulo en junio pasado. Pero negó haber molestado al animal.

"Nadie puede entender por qué estoy siendo investigado por la Policía Federal por acoso a ballenas", dijo Bolsonaro a CNN Brasil, afiliada de CNN.

La Policía abrió la investigación sobre el encuentro después de que aparecieran imágenes de video en las redes sociales que mostraban una embarcación, con el motor aún en marcha, acercándose a unos 15 metros de una ballena jorobada. Los investigadores sospechan que Bolsonaro viajaba en el vehículo en ese momento.

Pero Bolsonaro dijo que le había dado más espacio al animal al que se acercaba.

"Sé que la legislación existe, hay que cumplirla, pero no encaja con lo que me pasó a mí. Admití que estaba a 20 o 30 metros de distancia de la ballena. No lo molesté de ninguna manera. Se lo dejé muy claro a la Policía", dijo.

Bolsonaro habló con CNN Brasil en un hospital de Sao Paulo, donde iba a someterse a pruebas relacionadas con las heridas que sufrió cuando fue apuñalado durante un acto de campaña en 2018.

Afirmó que la investigación sobre el encuentro con la ballena fue "político" y parte de una "persecución implacable" contra él.

El político de extrema derecha se ha enfrentado a crecientes desafíos legales, incluida una investigación policial sobre un presunto intento de golpe de Estado para mantenerlo en el poder después de que perdió las elecciones presidenciales de 2022.

El año pasado, el máximo tribunal electoral del país le prohibió a Bolsonaro postularse para un cargo político hasta 2030 por abuso de poder y uso indebido de los medios públicos durante la campaña electoral de 2022.

Después de que Bolsonaro perdiera las elecciones por un estrecho margen ante el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, sus partidarios se amotinaron e irrumpieron en edificios gubernamentales en Brasilia el 8 de enero de 2023. Bolsonaro ha negado haber incitado a los ataques violentos en la capital.