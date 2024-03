Por "spring break" en Florida enviarán policías estatales a Miami Beach y otros destinos

Estas serán las medidas drásticas para el "spring break" en Miami Beach 2:39

(CNN) -- El gobernador Ron DeSantis enviará 140 policías estatales en toda la Florida, incluyendo Miami Beach, en un esfuerzo por frenar los brotes de violencia durante "spring break".

La medida se produce después de dos tiroteos mortales en Miami Beach durante el "spring break" del 2023, que llevaron que se declarara el estado de emergencia y un toque de queda de medianoche en el popular destino para los estudiantes universitarios de vacaciones. Más de 40 policías serán desplegados en Miami Beach, según el alcalde de la ciudad.

"Nosotros, a nivel estatal, estamos listos para ayudar a nuestras comunidades locales a mantener el orden", dijo DeSantis este martes.

"No damos la bienvenida al caos", dijo DeSantis. "El estado tiene mucho que hacer, es un lugar divertido para estar... queremos ver a la gente hacer eso, pero también vamos a insistir en que la gente respete la ley".

DeSantis dijo que los policías ayudarán a 17 agencias policiales, y un equipo de respuesta rápida de 24 policías estará en estado de alerta en los condados de Bay, Volusia, Broward y Miami-Dade.

Los agentes ayudarán en el control de multitudes, en los alcoholímetros, en los lectores de matrículas y en la dirección del tráfico, según informó el gobernador a los periodistas este martes.

La Comisión Municipal de Miami votó la semana pasada una serie de medidas para reforzar la seguridad durante el mes de marzo, entre las que se incluyen controles de seguridad en las entradas de las playas, lectores de matrículas en determinados lugares, más alcoholímetros y una mayor presencia de fuerzas del orden de Miami y otras jurisdicciones.

"Vamos a ver a 45 policías de Florida en nuestras calles las próximas dos semanas", declaró el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner.

La ciudad incluso puso sobre aviso a los visitantes con un video en YouTube titulado "Miami Beach is Breaking Up With Spring Break".

En 2023 se estableció un toque de queda a medianoche, al igual que en 2022, después de que dos tiroteos dejaran cinco heridos.