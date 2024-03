Video muestra al estadounidense Paul Whelan en una prisión rusa 1:31

(CNN) -- Paul Whelan, estadounidense detenido en Rusia desde hace más de cinco años, dijo este martes a CNN que la muerte del opositor ruso Alexey Navalny en una prisión el mes pasado resulta "extremadamente preocupante" para él.

"No puedo hablar demasiado por razones obvias, pero una cosa que sí diré es que si pudieron llegar a él (Navalny), pueden llegar a mí", manifestó Whelan, quien llamó a CNN mientras pasaba otro cumpleaños en su remoto campo de prisioneros en Mordovia.

"Es extremadamente preocupante que alguien como Navalny muera en circunstancias sospechosas, pero también es extremadamente preocupante para mí que este sea el tipo de cosas que ocurren", añadió.

"Si ellos están dispuestos a enfrentarse a las represalias del mundo por cargarse a alguien como Navalny, no se lo van a pensar dos veces antes de cargarse a alguien como yo, y luego culpar a Estados Unidos por no molestarse en llevarme de vuelta en cinco años", dijo. "Así que cuando he dicho en el pasado que mi sentencia de muerte ha sido firmada, este es el tipo de cosas a las que me refiero", añadió.

Como CNN reportó el mes pasado, había conversaciones preliminares en curso entre Estados Unidos y Alemania sobre un intercambio de prisioneros por Navalny y ciudadanos estadounidenses, según un funcionario de Occidente, pero no hubo ninguna oferta formal antes de la muerte de Navalny.

Whelan fue detenido en Moscú en diciembre de 2018 y encarcelado por cargos de espionaje, los cuales él ha negado sistemática y vehementemente. Fue condenado a 16 años de prisión en junio de 2020. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo designó como detenido injustamente.

Whelan calificó de "extremadamente extraño" pasar su cumpleaños número 54 en una prisión rusa.

"Ha sido un día divertido con todo tipo de pequeñas fiestas, bebiendo té y café, y comiendo pasteles y dulces y teniendo una cena decente y tarta, y todo tipo de cosas con amigos aquí", dijo. "Realmente te saca del hecho de estar en prisión y hace que la vida parezca soportable durante unos minutos aquí y allá".

El secretario de Estado, Antony Blinken, habló con Whelan a mediados de febrero, en lo que fue al menos la tercera conversación entre los dos. Ambos hablaron también en agosto de 2023 y diciembre de 2022.

"Nuestros intensos esfuerzos para traer a Paul a casa continúan cada día. Y lo harán hasta que él y (el periodista del Wall Street Journal) Evan Gershkovich y todos los demás estadounidenses detenidos injustamente estén de vuelta con sus seres queridos", dijo Blinken en ese momento.

Whelan dijo a CNN que fue "una llamada muy, muy buena".

"Terminé la llamada con la buena sensación de que el secretario y otros miembros del Consejo de Seguridad Nacional están comprometidos y están tratando de resolver esto", dijo.

Aún así, Whelan dijo que le gustaría hablar con el presidente Joe Biden, y declaró a CNN que le ha "pedido varias veces tener una llamada".

Afirmó que le gustaría "recordar al presidente y al Consejo de Seguridad Nacional que sigo aquí, como rehén del gobierno ruso, y que la administración Biden tiene que tomar medidas decisivas para garantizar mi liberación. Si no hacen nada, estoy atrapado aquí. Y si estoy atrapado aquí, moriré aquí".