EE.UU. entregará US$ 300 millones a la misión multinacional de seguridad en Haití

(CNN) -- Estados Unidos aportará US$ 300 millones a la misión multinacional de seguridad en Haití, que lidera Kenya, según afirmó este lunes el secretario de Estado, Antony Blinken, mientras la situación sobre el terreno sigue deteriorándose.

"Hoy anuncio que el Departamento de Defensa de Estados Unidos duplica su apoyo aprobado para la misión, de US$ 100 a US$ 200 millones. Y eso eleva el apoyo total de Estados Unidos a US$ 300 millones para este esfuerzo", declaró Blinken al final de una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Kingston, la capital de Jamaica.

Aún no está claro cuándo se desplegará la misión de seguridad. El ministro del Interior de Kenya, Kithure Kindiki, declaró este lunes que las tropas de su país se encuentran actualmente en la fase de "predespliegue".

La noticia ocurre mientras una evaluación de EE.UU. sobre la amenaza mundial concluyó que "es más probable que las bandas se resistan violentamente al despliegue de una fuerza nacional extranjera en Haití porque lo perciben como una amenaza compartida para su control y sus operaciones". La evaluación subrayó el reto que probablemente le espera a la misión multinacional de apoyo a la seguridad.

Funcionarios estadounidenses pidieron que se acelere el despliegue de una fuerza de este tipo para ayudar a estabilizar la volátil situación sobre el terreno, en la que Haití entró en estado de emergencia después de que su capital, Puerto Príncipe, se sumiera en la violencia en medio de ataques muy coordinados de pandillas.

Un líder pandillero, Jimmy Cherizier, lo describió como un intento por derrocar al gobierno del primer ministro Ariel Henry. Cherizier advirtió de "una guerra civil que acabará en genocidio" si el líder, profundamente impopular, no dimite.

Blinken viajó a Kingston para asistir a la reunión de alto nivel de la Caricom en un intento de encontrar una solución a la crisis política de Haití. Las conversaciones están en curso con el objetivo de establecer un consejo de transición en Haití que podría allanar el camino para la celebración de elecciones en el país.

"Estamos hoy aquí en Kingston para escuchar sus ideas, pero también para ofrecer nuestro apoyo concreto al camino a seguir y, en particular, a la propuesta conjunta elaborada por Caricom y todas las partes interesadas haitianas para acelerar una transición política", declaró Blinken.

Blinken afirmó que Estados Unidos apoya "el plan para crear un colegio presidencial de amplia base, inclusivo e independiente" que "daría pasos concretos para satisfacer las necesidades inmediatas del pueblo haitiano", permitiría el "rápido despliegue" de la misión de apoyo a la seguridad y, en última instancia, "crearía las condiciones de seguridad necesarias para celebrar elecciones libres y justas, para permitir que la asistencia humanitaria llegue a la gente que la necesita y para ayudar a poner a Haití de nuevo en la senda de las oportunidades económicas y el crecimiento".

El máximo diplomático estadounidense también anunció US$ 33 millones en "ayuda humanitaria adicional para el pueblo de Haití". Blinken señaló previamente, en Río de Janeiro, que Estados Unidos tenía intención de aportar US$ 200 millones a la misión multinacional de apoyo a la seguridad.

Este lunes, el Gobierno de Haití dijo que amplió el toque de queda en la región occidental del país "para restablecer el orden y tomar las medidas adecuadas para recuperar el control de la situación". El toque de queda estará ahora en vigor desde la noche de este lunes hasta la mañana de este jueves.

El gobierno dice que la policía fue autorizada para utilizar "todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los infractores".

AnneClaire Stapleton, de CNN, contribuyó a este reporte