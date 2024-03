Protestas en Cuba. Putin consolida su poder en Rusia. Israel dice que atacará Rafah. Saqueos en Haití. Ola de frío en EE.UU. Djokovic con LeBron James. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Hay Putin para rato

Rusia terminó una extensa jornada de votación presidencial que duró tres días. Los resultados preliminares dan una amplia ventaja a Vladimir Putin, que con poca competencia en el espectro político lograría su reelección y prolongaría su mandato hasta 2030. Eso, claro, si no decide postularse de nuevo: tras los cambios constitucionales de 2020, podría volver a presentarse y permanecer en el poder hasta 2036.

2. Escasez de alimentos desata protestas en Cuba

Una multitud de personas salió a las calles de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande de la isla, para protestar contra la escasez de alimentos y los cortes de energía, según muestran varios videos.

3. Netanyahu insiste en la presión militar en Rafah

Una operación israelí en Rafah, en el sur de Gaza, durará "varias semanas", declaró este domingo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El director de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de ayuda alzaron la voz de alarma sobre una posible incursión en Rafah, al afirmar que los palestinos refugiados allí no tienen ningún lugar seguro al que trasladarse. Se estima que aproximadamente 1,4 millones de civiles están en Rafah.

4. Saquean contenedor de ayuda de la ONU en Haití

Un contenedor con artículos esenciales para los recién nacidos y sus madres fue saqueado en Puerto Príncipe, indicó la Unicef en un comunicado, mientras la violencia de pandillas y la crisis humanitaria empeora en la capital haitiana. Tres de cada cuatro mujeres y niños en el área de Puerto Príncipe no tienen acceso a servicios públicos básicos de salud y nutrición, según Unicef.

Vecindarios en Haití se unen para defenderse de las pandillas 3:00

5. Llega la primavera al hemisferio norte, pero habrá mucho frío

Este martes marca el inicio oficial de la primavera astronómica en el hemisferio norte después del invierno más cálido registrado. Sin embargo, más de la mitad de la población estadounidense experimentará temperaturas en o por debajo del punto de congelación. Este es el pronóstico.

A la hora del café

Los aeropuertos más amados del mundo por los pasajeros

El Consejo Internacional de Aeropuertos recopiló casi 600.000 encuestas de viajeros en más de 400 aeropuertos de todo el mundo y reveló los favoritos de los pasajeros.

Manchester United eliminó al Liverpool de la FA Cup

Las posibilidades del Liverpool de lograr un cuádruple histórico en la última temporada de Jürgen Klopp en el club se acabaron después de caer por 4-3 en la prórroga.

Las cajas negras contienen la verdadera respuesta a lo ocurrido en el vuelo 800 de Latam

Los datos, que suman más de 1.000 parámetros, se guardan electrónicamente en el registrador de datos de vuelo que ofrece datos cruciales a la hora de reconstruir un incidente.

El encuentro de Novak Djokovic con LeBron James y Steph Curry

El tenista serbio aprovechó su tiempo libre en California para asistir a un partido entre los Lakers de Los Ángeles y los Warriors de Golden State.

La cifra del día

350

Es la cantidad de kilos del enorme caimán que fue decomisado a un hombre en el estado de Nueva York que lo tenía como mascota. Mide 3,3 metros y lo llamaban “Albert”.

La cita del día

“Está claro para todos en el mundo que este individuo, como ha sucedido tantas veces en la historia, simplemente está enfermo de poder y está haciendo todo lo posible para gobernar de por vida. No hay mal que no cometa para prolongar su poder personal. Y no hay nadie en el mundo que sea inmune a esto”

Lo dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras los resultados preliminares de las elecciones presidenciales de Rusia que parecen consolidar otro mandato de Vladimir Putin.

Y para terminar...

Así de rápido fluye la lava de este volcán en Islandia

Así fluye la lava de este volcán de Islandia 0:36

Un volcán islandés volvió a entrar en erupción en la península de Reykjanes, lo que obligó a evacuar la Laguna Azul y la cercana ciudad de Grindavik.