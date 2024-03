Cientos de estadounidenses viven en Haití en medio de la violencia. Una pareja de Indiana está tratando desesperadamente de evacuar a dos adolescentes que adoptaron

En medio de la violencia, niños de Haití buscan refugio 1:49

(CNN) -- Ha pasado más de una semana desde que Missy y John Tennant hablaron con los dos chicos adolescentes en Haití que adoptaron recientemente.

Los chicos, de 13 y 15 años, están atrapados en el país caribeño, escondidos con otros niños dentro de un orfanato rodeado de violencia de pandillas, dijo Missy Tennant a CNN. Están asustados, y cuando escuchan disparos, se cubren bajo sus camas, dijo ella.

"No entienden por qué no pueden volver a casa", dijo. "Están muy temerosos". Pero han mantenido su fe y "confían en Dios, que los protegerá", agregó la mujer.

Los Tennant están entre varios estadounidenses que trabajan para evacuar a seres queridos en medio de la rampante violencia de pandillas, la inestabilidad política y una creciente crisis humanitaria en Haití.

Muchos otros ciudadanos estadounidenses en el país esperan salir, ya sea con la ayuda del Gobierno de EE.UU. o de esfuerzos de rescate independientes generalmente liderados por voluntarios, a medida que la situación empeora. Más de 30 ciudadanos estadounidenses estaban en un vuelo chárter del Departamento de Estado el domingo que aterrizó en Miami, y casi 1.000 estadounidenses en Haití se han comunicado con el Gobierno de EE.UU., dijo a CNN este martes por la mañana el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel.

publicidad

Este martes, la aerolínea haitiana Sunrise Airways anunció que operará vuelos especiales entre Cap-Haitien, una ciudad en la costa norte de Haití, y Miami, el 25 de marzo. La aerolínea le dijo a CNN el 1 de marzo que había suspendido "todos los vuelos" debido a razones de seguridad.

Los esfuerzos de evacuación ofrecen solo una pequeña visión del peligro y el caos con los que muchas personas desesperadas por huir, o desesperadas por rescatar a familiares, se enfrentan. Y la mayoría de los haitianos no tienen la opción de irse.

La crisis en Haití se intensificó a principios de este mes cuando pandillas criminales y milicias comenzaron a causar estragos coordinados, dijeron fuentes de seguridad, vaciando las calles una vez bulliciosas y dejando escasos artículos necesarios como comida, medicinas y gas.

En la capital, Puerto Príncipe, a más de 160 kilómetros de Cap-Haitien, el aeropuerto está cerrado y bajo asedio de pandillas que luchan con la Policía en la zona. Según estimaciones de la ONU, las pandillas controlan el 80% de Puerto Príncipe.

De vuelta en Indiana, los Tennant están desesperados por llevar a sus dos hijos a casa.

Conocieron a los chicos hace unos años, poco después de comenzar el proceso de adopción en 2018, dijo Missy Tennant. Desde entonces, han desarrollado una relación sólida. Los adolescentes los llaman "mamá y papá", dijo ella. Los Tennant llevaron el perro de los niños de Haití a EE.UU. en anticipación a la llegada de los adolescentes, agregó.

El proceso de adopción se finalizó el año pasado, pero los documentos legales y los documentos de viaje restantes tardaron en procesarse, especialmente debido a la violencia continua en Haití, dijo Missy Tennant. Y cuando la pareja pensó que los adolescentes estaban cerca de finalmente hacer el viaje a EE.UU., la situación deteriorada del país detuvo todo.

Missy Tennant dijo que todavía hay documentación que los dos niños necesitan para viajar a EE.UU., pero en medio de la violencia y el caos, se siente "virtualmente imposible" obtenerla.

"Necesitamos tener nuestros documentos para poder actuar y sacar a los niños. Esto es con lo que muchos padres están luchando en este momento", dijo ella.

‘Se siente como si nos estuviéramos hundiendo en arenas movedizas’, dice estadounidense atrapado

A medida que la crisis continúa, casi 1.000 estadounidenses han completado un "formulario de admisión de crisis", que ayuda al Departamento de Estado a rastrear a los estadounidenses y garantizar que la información sobre evacuaciones y servicios consulares llegue a ellos, dijo Patel, el vocero adjunto del Departamento.

Ese número incluye a personas que quieren salir de Haití, pero también a otras que "podrían estar interesadas en mantenerse en contacto con la embajada" y quieren recibir más información, incluidas oportunidades de salida, dijo Patel.

EE.UU. está "buscando continuamente qué opciones están disponibles" a la luz de las opciones comerciales limitadas, dijo Patel, pero no discutió ningún plan concreto para otro traslado aéreo.

La situación en Haití es ahora "una de las situaciones humanitarias más graves del mundo", había dicho Patel en declaraciones anteriores este lunes.

Entre los que todavía están atrapados está la misionera Jill Dolan y su familia, que están atrapados en Puerto Príncipe. Se están escondiendo en una casa de huéspedes cerca del aeropuerto cerrado, informó la afiliada de CNN, WPTV.

La familia sigue proporcionando actualizaciones en línea a través de su organización sin fines de lucro, Love A Neighbor, que supervisa un orfanato y un proyecto de preservación familiar en la zona rural de Haití.

“Se siente como si nos estuviéramos hundiendo en arenas movedizas”, escribió la organización de Dolan en una publicación de Facebook el sábado. "Sin embargo, estamos agradecidos de estar vivos".

Project DYNAMO, un grupo sin fines de lucro de búsqueda, rescate y ayuda dirigido por veteranos y con sede en Tampa, Florida, también ha estado llevando a cabo evacuaciones de estadounidenses de Haití. Dice que ha recibido más de 100 solicitudes de rescate.

“Es muy difícil”, dijo el cofundador y CEO Bryan Stern a CNN en una entrevista en video el lunes. El grupo se ha centrado en estadounidenses atrapados en áreas remotas donde no existen otros recursos de rescate. Eso a menudo ha significado que se requieren varios medios de transporte para completar una evacuación. "Hemos estado trabajando día y noche", dijo Stern.

Algunos han sido evacuados. Muchos no pueden irse

Stern estaba en la vecina República Dominicana durante su entrevista con CNN el lunes, junto a los residentes de Florida Miriam Cinotti y Linotte Joseph, quienes estaban en Haití para trabajo misionero y fueron evacuados por la organización sin fines de lucro el domingo.

“Tomamos un avión, un bote y un autobús”, dijo Stern, describiendo esa operación de rescate. “Y tuvimos que caminar un poco por la playa”.

“Es difícil, es complicado, y es aún más complicado sin ninguna asistencia”, dijo, agregando que el grupo depende únicamente de donaciones para financiar sus misiones.

Tanto Cinotti como Joseph dijeron que estaban aliviados de ser evacuados, pero se preocupan por otros, incluida Dolan, que están atrapados en medio de la violencia.

"Estamos aquí, y estamos a salvo", dijo Cinotti. "Pero en este lugar, es como que, ya sabes, deberían haber sido ellos los primeros en venir. Esas son cosas que pasan por tu cabeza".

Boyce Young, un ex infante de Marina que tiene 75 años y vive Georgia, que llegó a Haití a mediados de febrero para hacer trabajos de ayuda, estuvo atrapado con otro estadounidense hasta el lunes por la tarde cuando lograron escapar, dijo a CNN su hija Kim Patterson.

La pareja encontró un bote que los llevó por la costa hasta la frontera con la República Dominicana. Se bajaron en el lado haitiano, sellaron sus pasaportes, cruzaron la frontera y condujeron seis horas hasta la capital, Santo Domingo, donde permanecieron el martes por la mañana, detalló Patterson.

Si bien algunos estadounidenses han logrado escapar, muchos locales deben navegar por la vida diaria con peligros que a menudo acechan en prácticamente cada esquina. CNN habló con una organización local de ayuda que compartió lo que la violenta crisis ha hecho por su trabajo.

Friends of The Children of Haiti fue fundada por una pareja estadounidense en 1992 y a menudo ha tenido que operar en condiciones desafiantes. Pero en los últimos meses, la situación ha empeorado gravemente y la organización se ha quedado completamente sin al menos un medicamento crítico, dijo el grupo.

André Boyer comienza y termina su día en la clínica de Friends of The Children of Haiti en Jacmel, a unas cuatro horas fuera de Puerto Príncipe, donde ha estado durmiendo por la noche y trabajando durante el día para atender a pacientes que necesitan desesperadamente asistencia médica. Supervisa las Clínicas de Salud Vital y el Cuidado Urgente Semanal de la organización, que proporcionan medicamentos gratuitos a las personas de Haití, desde bebés hasta ancianos.

Esa misión se ha convertido en un acto de equilibrio a medida que los suministros han disminuido drásticamente, dejando a los haitianos más vulnerables sin los medicamentos salvavidas que necesitan desesperadamente.

Un medicamento en particular, Medika Mamba, conocido como "medicina de mantequilla de maní", se ha utilizado para tratar la desnutrición en niños desde la infancia hasta los 3 años, pero la organización está completamente sin él y sin acceso a más, dijo Nathan Ruby, su director ejecutivo, a CNN.

“Es lo más parecido a un milagro que he visto en persona”, dijo Ruby. "Esto puede llevar a un niño de 2 años que se dirige hacia la inanición y literalmente agarrar a estos niños y devolverlos a un cuerpo físico sano".

“Estamos fuera y no podemos conseguir más”, dijo, agregando que para los niños que lo necesitaban, “se convierte en una situación de vida o muerte porque estos niños están tan gravemente desnutridos”.

-- Kylie Atwood, Colin McCollough, Jennifer Hauser, Michael Conte y David Williams de CNN Contribuyeron a este informe.