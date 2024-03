Por qué las fuerzas israelíes atacan de nuevo el hospital Al-Shifa de Gaza

Desesperación en Gaza: mueren ahogados mientras buscan paquetes con comida 2:24

(CNN) -- Las fuerzas israelíes lanzaron la semana pasada otra operación militar contra el hospital más grande de Gaza, Al-Shifa, volviendo a poner en el punto de mira el extenso centro médico situado al norte del enclave.



En su undécimo día, la operación es la segunda de este tipo en el hospital, situado en la parte occidental del norte de la Ciudad de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asaltaron por primera vez Al-Shifa en noviembre, operación en la que el edificio principal del centro resultó gravemente dañado y quedó prácticamente fuera de servicio.

La incursión se produce también a pesar de que las FDI afirmaron en enero que habían completado el desmantelamiento de la estructura de mando de Hamas en el norte de Gaza.

Aunque las FDI afirmaron que los civiles, los pacientes y los equipos médicos fueron evacuados durante la operación, los palestinos que se encontraban dentro de Al-Shifa y en sus alrededores denunciaron víctimas civiles y detenciones, así como destrucción a gran escala en el complejo.

Israel, Hamas y la población civil también han informado de intensos combates en los alrededores del hospital, y funcionarios de las Naciones Unidas han hecho hincapié en que los hospitales no deben ser campos de batalla.

Esto es lo que sabemos:

¿Por qué vuelven a asaltar Al-Shifa las fuerzas israelíes?

Las fuerzas israelíes comenzaron su operación más reciente allí el 18 de marzo, diciendo que están llevando a cabo "actividades operativas precisas contra terroristas" ubicados en Al-Shifa, una declaración repetida también en la incursión de noviembre.

publicidad

Las FDI habían regresado con fuerza a Al-Shifa a pesar de que el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció en enero que la fase más intensiva de las operaciones en el norte de Gaza había concluido.

El 26 de marzo, dirigiéndose a sus efectivos en un video compartido por el Ministerio de Defensa, Gallant elogió la operación, afirmando que se había llegado al hospital "en un abrir y cerrar de ojos" y que los operativos de Hamas que seguían atrincherados en el hospital "están considerando su futuro: rendirse o morir".

El ejército israelí afirmó este mes que, a lo largo de su operación de 11 días, había detenido a cientos de militantes de Hamas y de la Yihad Islámica en el hospital y sus alrededores, y matado a decenas de ellos.

Las FDI afirmaron el miércoles en una actualización que en los alrededores de Al-Shifa "se ha eliminado a unos 200 terroristas en la zona del hospital desde el comienzo de la actividad". Las FDI también afirmaron que "los terroristas dispararon contra las fuerzas de las FDI desde dentro y fuera del edificio de Urgencias (sala de emergencias) del Hospital Shifa".

CNN no puede verificar estas cifras.

Israel lleva años afirmando que los combatientes de Hamas se refugian en mezquitas, hospitales y otros lugares civiles para evitar los ataques israelíes. Hamas ha negado reiteradamente estas afirmaciones.

Las autoridades israelíes reiteran las acusaciones desde el 7 de octubre y, tras su primera incursión en noviembre, escoltaron a CNN hasta Gaza para que viera la boca de un túnel recién descubierto en el complejo del hospital Al-Shifa.

Las pruebas no establecieron sin lugar a dudas que hubiera un centro de mando de Hamas bajo el hospital, como había afirmado Israel.

¿Qué dicen los palestinos?

Unas 3.000 personas estaban refugiadas en Al-Shifa en el momento del reciente asalto, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que añadió que quienes intentaban salir fueron blanco de francotiradores y del fuego de helicópteros.

Hamas acusó a Israel de atacar objetivos "sin tener en cuenta" a los pacientes o al personal médico que se encontraban en su interior, una afirmación de la que se hicieron eco personas que se encontraban en el complejo.

Cientos de personas refugiadas permanecieron atrapadas en el hospital durante días, con escasa comida y agua, y fueron advertidas por el ejército israelí de que les dispararían si abandonaban el hospital sin recibir antes instrucciones de evacuación.

Testigos presenciales afirmaron que el personal médico y otros civiles fueron detenidos por las tropas israelíes.

Los residentes de los alrededores de Al-Shifa dijeron a CNN que se habían producido intensos disparos en las inmediaciones. Una familia dijo que su casa había sido bombardeada y que había niños, algunos aún vivos, enterrados bajo los escombros.

Atacar hospitales en tiempo de guerra está prohibido por el derecho internacional, pero esas normas cambian si los combatientes enemigos están utilizando las instalaciones para atacar a un enemigo.

Un testigo presencial declaró que, la víspera del asalto, vieron a cientos de miembros de Hamas y de la Yihad Islámica dentro del hospital.

El testigo, que habló con CNN bajo condición de anonimato por temor a represalias, calculó que entre 400 y 500 miembros de Hamas y de la Yihad Islámica y sus familias llegaron al hospital a mediados de marzo. Algunos de ellos parecían miembros de la rama política de Hamas, mientras que otros eran combatientes armados.

El testigo dijo que algunos de los combatientes llevaban armas dentro del hospital.

CNN no puede verificar de forma independiente las cifras debido a la falta de acceso a la zona para informar, y ha pedido comentarios al Ministerio de Sanidad de Gaza.

Denuncias de tortura y abusos

Desde entonces han surgido relatos más traumáticos de personas que han escapado recientemente de Al-Shifa o que siguen atrapadas allí.

Un paramédico palestino que estuvo detenido por el ejército israelí durante tres días en Al-Shifa afirma que lo desnudaron y lo dejaron a la intemperie en el frío, una afirmación hecha por otros hombres que han sido liberados de la zona. Afirma que también lo golpearon y le impidieron ir al baño.

Mohammad Al Shawwa, de unos 30 años, declaró a CNN que él y su familia estaban refugiados en el interior del hospital cuando se despertaron el 18 de marzo con el ruido de drones, excavadoras y fuertes disparos, mientras el ejército israelí asaltaba el complejo.

"El ejército vino hacia nosotros y nos obligó a salir uno por uno. Nos desnudaron y nos sentaron en el patio. Llovía y hacía un frío terrible", declaró Al Shawwa a CNN el jueves en el patio del cercano hospital baptista Al Ahli.

"Nos ataron las manos y nos vendaron los ojos. Nos humillaron y nos golpearon", denunció Al Shawwa, de unos 30 años. "Arrasaron el cementerio del patio y desenterraron todas las tumbas, desenterraron todos los cadáveres de los mártires".

Al Shawwa afirma que al final las FDI le dijeron que abandonara Al-Shifa, y caminó dos kilómetros hasta el Hospital Bautista Al Ahli, al este de la Ciudad de Gaza. "Huí con otros compañeros entre los vehículos, en parte con los ojos vendados y atados", dijo el paramédico. CNN preguntó anteriormente a las FDI sobre el traslado de los desplazados al Hospital Bautista Al Ahli.

Al Shawwa afirma que se vio obligado a dejar atrás a sus familiares. Dice que se desconoce el destino de su madre, enferma de cáncer, su hermana, su esposa y su hijo, después de que la familia fuera separada durante su detención. Está especialmente preocupado por su padre, de 60 años, a quien, dice, "se lo llevó el ejército". "No sé si están vivos o muertos", dijo a CNN. CNN preguntó a las FDI sobre las denuncias de malos tratos de Al Shawwa.

Mientras tanto, un médico que atendió a los pacientes atrapados en Al Shawwa dijo a CNN que teme que dos hermanos gravemente desnutridos no sobrevivan debido a la falta de atención y medicación.

El Dr. Ali Alghaliz, médico de urgencias, atendió a Rafiq Dughmosh, de 15 años, y a su hermana, Rafif Dughmosh, de 13, en el hospital Al-Shifa, antes de que el ejército israelí sitiara el complejo el 18 de marzo. Alghaliz no se encontraba en el hospital cuando comenzó el asalto.

A ambos hermanos les amputaron miembros tras sobrevivir a un ataque aéreo israelí contra su casa en el que murieron su madre y otros 10 familiares, según la ONG británica Medical Aid for Palestinians (MAP). Las FDI obligaron a su tío, Mahmoud, a evacuar el hospital, añadió MAP. Los niños se quedaron sin tutela dentro del hospital, dijo Alghaliz.

Alghaliz declaró a CNN que habló con Rafiq por teléfono el lunes por la noche. Los dos niños llevan más de una semana sin comida, sin medicamentos y sin vendar sus heridas, dijo Alghaliz en mensajes escritos el miércoles y el jueves.

"Rafiq estaba llorando", añadió Alghaliz, tras desarrollar úlceras por la falta de cuidados y vendajes. "Espero que no esté muerto al final de este asedio. Tengo miedo de que sufra un shock séptico que acabe con su vida".

El niño palestino "se siente desesperado", dijo. "Me dijo: 'Mírame ahora, Dr. Ali, las úlceras de la cama están empeorando, el mal olor sale de las úlceras y de mis miembros amputados... Siento que voy a morir'".

Alghaliz dijo que espera que ambos hermanos sean evacuados. "No pude contener las lágrimas cuando me habló, pero ¿qué puedo hacer?".

¿Qué dice la comunidad internacional?

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó el asalto y dijo que "los hospitales nunca deben ser campos de batalla".

"Estamos terriblemente preocupados por la situación en el hospital Al-Shifa, en el norte de #Gaza, que está poniendo en peligro a trabajadores sanitarios, pacientes y civiles", escribió Ghebreyesus el 18 de marzo en X. También pidió la protección de los hospitales y el cese de las hostilidades.

La OMS y otros grupos humanitarios llevan tiempo advirtiendo de una hambruna inminente en el norte de Gaza.

El aliado más cercano de Israel, Estados Unidos, ha respaldado en repetidas ocasiones las afirmaciones israelíes de que Hamas y otros combatientes de Gaza utilizaban el complejo médico de Al-Shifa como centro de mando, así como para retener rehenes y almacenar armas.

Al ser preguntado por el ataque a Al-Shifa, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró el 18 de marzo que "Hamas volvió a entrar en Shifa" después de que Israel hubiera limpiado el hospital del grupo extremista.

"Israel despejó Shifa una vez. Hamas volvió a entrar en Shifa, lo que plantea cuestiones sobre cómo garantizar una campaña sostenible contra Hamas para que no pueda regenerarse, no pueda retomar territorio", dijo Sullivan a los periodistas, añadiendo que, desde la perspectiva de EE.UU., la operación está "conectando el objetivo de Israel con una estrategia sostenible... en lugar de que Israel entre a saco en Rafah".

Estados Unidos ha estado pidiendo a Israel que encuentre una forma de proteger a los civiles desplazados en la ciudad de Rafah, en el extremo sur del país, antes de una incursión israelí prevista allí.

El día de la incursión, el máximo responsable estadounidense de ayuda humanitaria calificó de "horrible hito" un informe que advertía de que la hambruna está a punto de estallar en el norte de Gaza e instó a Israel a abrir más rutas terrestres para hacer llegar ayuda al enclave.

Los "niveles catastróficos de hambre y malnutrición" detallados en el informe "deberían ser inimaginables en la era actual, pero para cientos de miles de palestinos de Gaza, ésta es la realidad", afirmó en un comunicado la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power.

-- Benjamin Brown, Tim Lister, Kareem Khadder, Celine Alkhaldi e Ido Soen de CNN contribuyeron con este reportaje.