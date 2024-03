¿Cómo protegerse de las alergias estacionales? 1:41

(CNN) -- ¿Te resfrías más de lo normal? Bienvenido a la temporada de alergias primaverales en el hemisferio norte. Aunque creas que no tienes alergia, merece la pena prestar atención a ese resfriado.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., más de 1 de cada 4 adultos y casi 1 de cada 5 niños padecen alergias estacionales. Y nuestras alergias pueden durar más tiempo, porque la temporada de alergias empieza antes y dura más que antes como consecuencia de múltiples factores, entre ellos el cambio climático.

Y está empeorando: se prevé que el recuento de polen aumente un 200% para finales de este siglo, según un estudio de 2022 publicado en la revista Nature Communications.

Con todos los cambios que afectan a la temporada de alergias, conviene confirmar qué síntomas se asocian a las alergias estacionales y cómo saber si eres alérgico al polen. ¿Existen otras sustancias que puedan causar alergias estacionales? ¿Pueden algunas personas tener más reacción que otras? ¿Cómo deben tratarse las alergias? ¿Y cuál es la diferencia entre las alergias y los virus, ya que los síntomas pueden confundirse?

Para responder a estas preguntas, hablé con la experta en bienestar de CNN, la Dra. Leana Wen, que (como yo) es alérgica. Wen es médica de urgencias y profesora adjunta de la Universidad George Washington. Anteriormente fue comisionada de salud de Baltimore.

CNN: ¿Cuáles son los síntomas de las alergias estacionales?

Dra. Leana Wen: Las alergias estacionales, también llamadas rinitis alérgica o fiebre del heno, se producen cuando el sistema inmunológico reacciona a algo en el medio ambiente, como el polen de las plantas. Los síntomas incluyen secreción o congestión nasal, estornudos, tos y picor en la nariz, garganta, ojos y boca.

CNN: ¿Cómo puedo saber si mis síntomas se deben a una alergia o a un virus?

Wen: No siempre es fácil saberlo, ya que los síntomas de las alergias pueden imitar los de un resfriado.

Por lo general, las alergias siguen un patrón estacional y aparecen en determinadas épocas del año.

Los síntomas suelen persistir durante al menos una semana. Las personas suelen tener síntomas similares cuando aparecen las alergias estacionales. El picor de nariz y garganta y los ojos rojos y llorosos suelen ser más indicativos de alergia que de resfriado.

En cambio, los resfriados suelen durar menos. Suelen ser más frecuentes en invierno que en otoño o primavera, cuando las alergias suelen alcanzar su punto álgido.

Las alergias estacionales no causan fiebre. Si tienes fiebre, es poco probable que se trate de una alergia. Las alergias estacionales tampoco suelen provocar tos húmeda ni dolores corporales ni fatiga.

CNN: ¿Ayudan las pruebas a diferenciar entre las dos?

Wen: Hay pruebas que ayudan a determinar si tienes virus específicos. Por ejemplo, puedes hacerte una prueba rápida casera para el covid-19, y en las consultas de los médicos pueden recomendarte pruebas para la gripe o el virus respiratorio sincitial, también conocido como VSR. Los pacientes hospitalizados también pueden someterse a pruebas víricas más exhaustivas, pero estos paneles víricos no suelen recomendarse para las personas que experimentan síntomas leves de resfriado.

CNN: ¿Y las pruebas para detectar alérgenos específicos? ¿Se puede saber si una persona es alérgica al polen, por ejemplo?

Wen: Sí. De hecho, hay diferentes tipos de polen. Los pólenes más comunes que causan alergias proceden de los árboles, las gramíneas y las malas hierbas.

Tu médico puede remitirte a un especialista en alergia e inmunología para que te haga una prueba de detección de estos alérgenos específicos. Una forma de prueba es la de punción cutánea, en la que una enfermera o un médico te pone una pequeña gota del posible alérgeno en la piel y luego pincha o rasca ese punto con una aguja para ver si eso induce una reacción. Otra forma es un análisis de sangre en busca de anticuerpos contra el alérgeno.

CNN: ¿Hay otras sustancias que puedan causar alergias estacionales?

Wen: Además del polen, el moho también puede desencadenar alergias estacionales en algunas personas. Los análisis de piel y de sangre pueden diagnosticar las alergias al moho.

CNN: Es bueno que hayas mencionado el moho porque tengo alergia al moho. También he dado positivo en alergias al polvo y a la leche.

Wen: Las personas alérgicas al polvo son en realidad alérgicas a los ácaros del polvo, que son organismos diminutos que se alimentan del polvo doméstico y de la humedad del aire. Son un tipo muy común de alérgeno de interior y pueden desencadenar síntomas durante todo el año. Yo también tengo esta alergia, así como alergias estacionales al polen.

Me alegro de que hayas mencionado tu alergia a la leche porque todavía no hemos sacado el tema de las alergias alimentarias. Éstas no son alergias estacionales, ya que no están relacionadas con exposiciones ambientales y pueden darse durante todo el año. Además, las alergias alimentarias son frecuentes. Según los CDC, el 6,2% de los adultos y el 5,8% de los niños padecen alergias alimentarias.

Las alergias alimentarias pueden ser desde leves hasta extremadamente graves, incluso potencialmente mortales. También existen las intolerancias alimentarias, que no son realmente alergias pero que coloquialmente se agrupan en esta categoría. Por ejemplo, hasta el 36% de los estadounidenses y el 68% de la población mundial padecen malabsorción de lactosa, que se caracteriza por una capacidad reducida para digerir la lactosa de los productos lácteos. Muchas personas con malabsorción de lactosa experimentan síntomas como malestar estomacal, hinchazón y gases después de tomar leche. Estas reacciones, sin embargo, no son respuestas inmunitarias y deben distinguirse de una verdadera alergia a la leche.

CNN: ¿Pueden algunas personas tener una reacción más fuerte a los alérgenos que otras?

Wen: Sí, absolutamente. Algunas personas con alergias estacionales pueden tener síntomas muy leves durante poco tiempo, mientras que otras tienen síntomas tan graves que interfieren en su vida diaria. Además, los pacientes con asma y eczema pueden ver exacerbados sus síntomas con las alergias estacionales.

CNN: ¿Puedes hablarnos de los tratamientos disponibles, tanto de venta libre como con receta? ¿Qué hay de los tratamientos no médicos?

Wen: Hay varios tratamientos que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias estacionales. Entre los más comunes se encuentran los antihistamínicos, que bloquean la histamina, una sustancia química que libera el sistema inmunitario y que puede generar diversos síntomas, como picor, y los corticoesteroides nasales, que son aerosoles que pueden aliviar la congestión.

Algunos de estos medicamentos son de venta libre, mientras que otros sólo se dispensan con receta. Aconsejo a los pacientes que consulten con su médico antes de empezar a tomar cualquier medicamento nuevo. Puede que la mejor opción sea un medicamento con receta.

Por ejemplo, la difenhidramina, también conocida por la marca Benadryl, es un antihistamínico de venta libre que puede ayudar a aliviar algunos síntomas de la alergia, pero también causa somnolencia. Otros antihistamínicos no producen tanta somnolencia y pueden ser mejores opciones. Existen descongestionantes nasales de venta libre como la pseudoefedrina, también conocida por la marca Sudafed, que pueden ser buenos para aliviar la congestión nasal temporal, pero pueden interactuar con ciertos medicamentos y no deben utilizarse a largo plazo.

Algunas personas pueden beneficiarse de las vacunas antialérgicas. Éstas pueden ser buenas opciones para las personas cuyos síntomas no se controlan sólo con pastillas o evitando las alergias, y para las personas que tienen reacciones alérgicas especialmente graves. Un especialista en alergia e inmunología puede aconsejar si las vacunas antialérgicas son el tratamiento adecuado para cada paciente.

En cuanto al tratamiento no médico, es importante reducir la exposición al alérgeno. Si se trata de alergias estacionales debidas al polen, preste atención al recuento de polen, cierre las ventanas y reduzca el tiempo que pasa al aire libre durante la temporada alta de polen. Si el problema son los ácaros del polvo, elimine el desorden y los objetos que acumulan polvo en casa y lave las sábanas, fundas de almohada y mantas al menos una vez a la semana. Hay muchos recursos en Internet para reducir los alérgenos en casa que pueden ayudar a disminuir el impacto de las alergias estacionales.