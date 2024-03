YouTube ahora tiene su propia versión de TikTok 1:12

Nueva York (CNN) -- YouTube dice que cientos de miles de creadores ahora están ganando un sueldo por publicar videos de formato corto en la plataforma, a medida que acelera su carrera para competir con rivales como TikTok e Instagram. No ha sido barato: la plataforma, propiedad de Google, está desembolsando decenas de miles de dólares a algunos de sus principales creadores de shorts, como la influencer de belleza Sydney Morgan, cada mes.



YouTube empezó a ofrecer a los creadores una parte de los ingresos publicitarios de su producto Shorts el año pasado, cuando su imitación de TikTok luchaba por destacar en el panorama ferozmente competitivo del video corto en línea. Ahora, más de una cuarta parte de los más de 3 millones de creadores que forman parte de su Programa de Socios de YouTube ganan dinero con los videos, a menudo además de con los tradicionales videos de larga duración, según anunció la empresa en una entrada de blog el jueves.

YouTube afirma que estos nuevos datos contribuyen a incentivar a los creadores para que prueben un nuevo formato y a atraer a nuevos usuarios. La plataforma, propiedad de Google, confía en sus amplios bolsillos y en su larga trayectoria de colaboración con los creadores para seguir expandiendo Shorts.

"Lo vemos como una forma de dar a los creadores las herramientas que necesitan para llegar a los espectadores allí donde están, y los espectadores están definitivamente interesados en el formato corto, el contenido para picar, además de todos los demás formatos que ofrecemos", dijo Amjad Hanif, vicepresidente de producto de YouTube, a CNN en una entrevista exclusiva junto con la vicepresidenta para América, Tara Walpert Levy, antes del anuncio del jueves.

Para YouTube, durante mucho tiempo la fuerza dominante en el video online, el crecimiento de Shorts es crucial para seguir siendo relevante y mantener su negocio frente a la popularidad de TikTok, así como la creciente competencia de Instagram, Snapchat, X y otros.

La paltaforma todavía tiene margen para crecer: YouTube dijo el jueves que Shorts ahora tiene 70 mil millones de vistas diarias promedio, mientras que Meta dijo el año pasado que sus videos de formato corto, Reels, habían alcanzado 200 mil millones de reproducciones diarias promedio a través de Facebook e Instagram.

El video en formato corto tiene potencial para convertirse en una fuente de ingresos. Meta dijo en julio que Reels iba a generar US$ 10.000 millones anuales en ingresos publicitarios. (YouTube, que el año pasado obtuvo más de US$ 31.000 millones en ingresos publicitarios en toda la plataforma, no quiso compartir cifras concretas de ventas de Shorts).

Para conseguir esos ingresos publicitarios, las plataformas necesitan que los creadores produzcan contenidos en los que vender anuncios. YouTube afirma que su Programa de Socios, con el que paga a los creadores desde hace 16 años, es único porque ofrece a los creadores una parte de los ingresos publicitarios que obtiene, en lugar de pagarles con un "fondo de creadores" fijo, un modelo que utilizan las plataformas de la competencia.

"Si decides crear una empresa, invertir en un estudio o en una cámara para grabar tus próximos videos, no puedes hacerlo si no tienes un programa en el que puedas confiar", explica Hanif, y añade que la fiabilidad y la transparencia son los elementos que distinguen al programa de YouTube para los creadores. "Puedes saber cómo ganas", añadió. "No es un conjunto diferente de reglas que cambia".

TikTok, por el contrario, recibió críticas de algunos creadores el año pasado por cambiar sus normas sobre cómo paga a los creadores por sus contenidos.

La posibilidad de una prohibición de TikTok en Estados Unidos, después de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley que obligaría a TikTok a separarse de su empresa matriz china o a ser prohibida en las tiendas de aplicaciones estadounidenses- también ha suscitado dudas sobre la posibilidad de que las plataformas competidoras se afiancen en el espacio de los videos cortos. Pero los directivos de YouTube dicen que no cuentan con ello.

"Siempre hemos operado en un entorno competitivo y siempre lo haremos", afirma Walpert Levy. "Evidentemente, se están produciendo muchos cambios en el ecosistema que nos rodea. Pero nuestra estrategia sigue siendo la misma".

La "TikTokificación" de YouTube recibe críticas dispares

La inversión de YouTube está dando sus frutos para algunos creadores de contenido.

Morgan, la creadora de contenido de belleza, comenzó a publicar en Instagram y luego en YouTube durante la pandemia, habiendo crecido aprendiendo trucos de maquillaje de YouTubers que vinieron antes que ella.

Aunque comenzó a publicar en 2020, Morgan dijo que su audiencia en YouTube realmente despegó después de que la plataforma lanzara Shorts al año siguiente. El día del lanzamiento de la función, publicó un Short mostrando looks de maquillaje inspirados en emoji que acumuló la "locura" de 30 millones de visitas.

"La naturaleza de los contenidos cortos es que se pueden consumir muy rápidamente, y es el mejor formato para lanzar una amplia red y atraer a nuevos espectadores", dijo Morgan a CNN. "Utilizo Shorts como complemento para llegar a nuevas audiencias y canalizarlas ahora hacia mi formato largo".

Además, los shorts son ahora la principal fuente de ingresos de Morgan, con unos US$ 20.000 al mes, dos tercios de sus ingresos totales de YouTube, según ella.

"En un mes gano más compartiendo los ingresos de YouTube Shorts que en otras plataformas comparables en un año", afirma.

YouTube se negó a compartir datos sobre las cantidades totales que ha pagado a los creadores por Shorts en el año transcurrido desde que añadió esta función al Programa de Socios de YouTube.

No todos los YouTubers se venden en Shorts. Algunos creadores han acudido a Reddit, o incluso han publicado videos en YouTube, para expresar su frustración por el hecho de que los shorts ocupen ahora espacio en la página principal de YouTube y reciban una promoción que podría dificultar que los YouTubers de larga duración consigan audiencia.

Y algunos creadores no están dispuestos a crear contenidos que quepan en un clip de 60 segundos. Destin Sandlin, creador del canal de educación científica SmarterEveryDay, de 17 años, dijo a CNN que ha evitado los videos cortos porque quiere profundizar en los temas sobre los que enseña a los espectadores, como por ejemplo cómo Kodak fabrica películas o cómo la NASA dirige cohetes.

"Si yo fuera el CEO de YouTube, reconocería que poseo la plataforma más democratizada y asombrosa para dar voz a la gente que jamás haya existido, y la utilizaría para conversaciones profundas y significativas", dijo Sandlin, algo que cree que es más difícil con la "TikTok-ificación" de la plataforma.

Sandlin dijo que ahora depende en gran medida de Patreon, un sitio de terceros donde los espectadores pueden hacer pagos regulares para apoyar a sus creadores favoritos, con el fin de seguir creando contenidos educativos de larga duración sin tener que preocuparse por su rendimiento en el algoritmo de YouTube.

Aun así, Hanif afirma que, aunque ha escuchado preocupaciones similares de otros YouTubers, considera los shorts como una opción más de formato, y una oportunidad de ganar dinero, para los creadores.

"Como artista, tienes que encontrarte con tus espectadores allí donde estén", afirma Hanif. "Lo bueno de YouTube es que te ofrece todos esos formatos para llegar a todos esos segmentos de audiencia de una manera realmente eficaz".