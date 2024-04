Resumen de noticias de la guerra entre Israel y Hamas del 31 de marzo de 2024

Netanyahu rechaza los llamados a realizar elecciones anticipadas y afirma que solo Hamas se beneficiaría de ellas

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, volvió a rechazar este domingo los llamados a celebrar elecciones anticipadas, al afirmar que solo perjudicarán el esfuerzo bélico del país.

"Los llamados a celebrar elecciones ahora, en plena guerra, a un paso de la victoria, paralizarán a Israel durante al menos seis meses, valoro, ocho meses", dijo Netanyahu en una conferencia de prensa en Jerusalén.

El primer ministro también afirmó que las elecciones harían fracasar las negociaciones en curso sobre los rehenes.

Un poco de contexto: este domingo, los manifestantes se congregaron frente a la Knesset, el parlamento israelí, para pedir la dimisión de Netanyahu y la liberación de los rehenes en manos de Hamas.

Es el segundo día de protestas masivas contra el gobierno este fin de semana, y la más reciente manifestación de las últimas semanas. Miles de manifestantes tomaron este sábado las calles de Tel Aviv, Jerusalén, Cesarea, Raanana y Herzliya.

El líder de la oposición y ex primer ministro de Israel, Yair Lapid, dijo este domingo en una comparecencia ante los medios que las elecciones anticipadas en tiempos de guerra no eran lo ideal, pero sí críticas.

"Nos hemos dado cuenta que con este gobierno no arreglaremos el presupuesto, no traeremos de vuelta a los rehenes y, sobre todo, no ganaremos la guerra, porque ni el mundo ni el pueblo israelí nos respaldarían", declaró Lapid al Canal 12 de Israel.