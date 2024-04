Mira las protestas en Jerusalén pidiendo la dimisión de Netanyahu 1:25

(CNN) -- El Gobierno de Biden está por aprobar la venta a Israel de hasta 50 cazas F-15 de fabricación estadounidense, en un acuerdo que se espera que supere los US$ 18.000 millones, según tres personas familiarizadas con el asunto.

La transacción, que supondría la mayor venta militar exterior de EE.UU. a Israel desde que el país entró en guerra con Hamas el 7 de octubre, se produce en un momento en el que también se espera que el Gobierno informe pronto al Congreso de una nueva venta de gran envergadura de kits de munición guiada de precisión a Israel, dijeron las personas.

Las nuevas ventas de algunas de las armas más sofisticadas de EE.UU. ponen de relieve hasta qué punto EE.UU. sigue apoyando militarmente a Israel, incluso cuando los funcionarios del gobierno de Biden critican las operaciones de Israel en Gaza, que han matado a más de 32.000 palestinos desde octubre, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Es probable que la venta se debata acaloradamente en el Congreso, sobre todo entre los miembros del propio partido del presidente. La venta de armas estadounidenses a Israel ha sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos meses y los legisladores demócratas han pedido que se restrinja la ayuda militar a Israel hasta que permita la entrada de más ayuda humanitaria en Gaza y haga más por proteger a los civiles de la zona.

Desde el ataque de Hamas a Israel en octubre, en el que murieron más de 1.200 israelíes, Estados Unidos ha realizado más de 100 ventas de material militar a Israel. La mayoría de ellas no han superado la cantidad específica en dólares que requiere una notificación al Congreso, según declaró previamente a CNN un funcionario familiarizado con el asunto.

publicidad

Pero la venta de un F-15 por valor de US$ 18.000 millones es lo suficientemente importante como para requerir una notificación al Congreso, y el Gobierno notificó de manera informal a las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y de Relaciones Exteriores del Senado la venta del F-15 a finales de enero, según dos de las personas familiarizadas con el asunto.

La notificación informal da a los legisladores y al personal del Congreso tiempo para revisar los detalles y hacer preguntas antes de que el Departamento de Estado envíe una notificación formal a todos los legisladores.

El senador James Risch, principal miembro republicano de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ya dio su visto bueno a la venta, según una de las personas familiarizadas con el asunto. Un asesor del Congreso dijo a CNN que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, también aprobó que la transacción pase a la notificación formal del Congreso.

Pero el senador Ben Cardin, demócrata presidente de la comisión, así como el miembro demócrata de mayor rango de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el representante Greg Meeks, aún pueden frenar la venta si plantean objeciones.

Si no hay objeciones, el Departamento de Estado enviará una notificación formal a todos los legisladores, que dispondrán entonces de 30 días para bloquear la venta mediante una resolución conjunta de desaprobación. Según el Congressional Research Service, el Congreso nunca ha logrado bloquear una venta de armas mediante una resolución de este tipo, que debe ser aprobada por ambas cámaras.

Los demócratas también están cada vez más preocupados por la práctica continuada del Gobierno de Biden de compartir información de inteligencia con Israel, que se amplió por orden del presidente Joe Biden tras el ataque de Hamas del 7 de octubre.

Parte de ese apoyo de inteligencia ha sido en forma de la llamada inteligencia bruta que Israel está destinado a utilizar para localizar rehenes, pero también podría ser utilizado para identificar objetivos de Hamas, según dijeron algunas fuentes a CNN. Los combatientes de Hamas suelen entremezclarse en zonas civiles, según han declarado algunos funcionarios.

Mientras tanto, un número cada vez mayor de diplomáticos estadounidenses se sienten frustrados por la reticencia del Gobierno a utilizar su influencia sobre Israel para cambiar su enfoque de la guerra en curso.

"Lo que se oye acerca de las frustraciones en el seno del Gobierno sobre la política de Israel, es real", dijo un diplomático estadounidense a CNN bajo condición de anonimato. "Se nos está pidiendo que actuemos de una manera que ignora lo que estamos viendo sobre el terreno".

Los diplomáticos también dijeron a CNN que se sentían frustrados por los intentos de la administración de restar importancia a la abstención de Estados Unidos en una votación de la ONU la semana pasada sobre una resolución que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. Lo que podría haber sido un mensaje audaz a Israel se diluyó tras la insistencia de Estados Unidos en que la resolución no era vinculante y era coherente con la política estadounidense existente, afirmaron estos diplomáticos.

Estos diplomáticos descontentos afirmaron que les gustaría que EE.UU. amenazara con futuras ventas de armas a Israel para ayudar a frenar los sangrientos combates, pero las ventas propuestas de F-15 y municiones guiadas de precisión indican que la administración no tiene previsto restringir la ayuda militar a corto plazo.

Los F-15 no se entregarán inmediatamente

A diferencia de las municiones guiadas de precisión, los nuevos F-15 tendrían que construirse desde cero y probablemente no se entregarían a Israel hasta dentro de 4 o 5 años.

Funcionarios israelíes han instado a EE.UU. a que acelere los plazos si es posible, según informó anteriormente CNN.

Además de hasta 50 aviones, el paquete incluye motores, sistemas de armas, radares y sistemas de navegación para los aviones, según tres de las fuentes. El paquete proporciona apoyo a la construcción y a los contratistas e infraestructura logística para el entrenamiento, el sostenimiento y el mantenimiento de la flota, así como una actualización de mitad de vida para la flota actual de F-15 de Israel.

Un portavoz del Departamento de Estado declaró: "No podemos confirmar transferencias de armas estadounidenses potenciales o pendientes antes de que se notifiquen formalmente al Congreso".

El Gobierno de Biden también autorizó discretamente una venta de aviones de combate F-35 a Israel la semana pasada, dijeron las fuentes. Esa venta no requirió notificación al Congreso porque la venta prevista había sido notificada al Congreso en 2008.

El portavoz del Departamento de Estado dijo que "por una cuestión práctica, las adquisiciones importantes, como el programa F-35 de Israel, por ejemplo, a menudo se dividen en varios casos a lo largo de muchos años".

Las fuentes dijeron a CNN que no estaba claro por qué el Gobierno de Biden aprobaría una venta tan grande ahora, durante un año electoral en el que la política del presidente hacia Israel está bajo la lupa. La venta no es especialmente urgente, dado que Israel no recibirá los aviones hasta dentro de unos años.

Josh Paul, que trabajó en la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado durante más de una década antes de dimitir en octubre por las continuas transferencias de armas de EE.UU. a Israel, dijo que EE.UU. piensa claramente que Israel necesita el equipo "para su defensa a largo plazo".

"Pero existe la sensación por parte de Israel de que ahora mismo las puertas están abiertas de par en par para todo lo que quieran, así que éste es el momento de pedirlo", dijo. "¿Quién sabe durante cuánto tiempo estarán abiertas las puertas del granero?".

La Embajada de Israel en Washington no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de CNN sobre las ventas propuestas.

"Estados Unidos tiene un compromiso de décadas con la seguridad de Israel", dijo el lunes el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. "Israel está rodeado de entidades que han jurado su destrucción, no solo Hamas, sino Irán y grupos subsidiarios que Irán patrocina, Hezbollah entre ellos, que han hablado repetidamente de su deseo de la destrucción de Israel. Creemos que Israel tiene todo el derecho a defenderse de esos adversarios".

Creciente preocupación por el intercambio de inteligencia con Estados Unidos

En lo que respecta al intercambio de inteligencia con Israel, Estados Unidos ha ofrecido al gobierno israelí una cantidad significativa de capacidad de procesamiento, según dos fuentes familiarizadas con el asunto -esencialmente, potencia de cálculo que permite a Israel cribar cantidades masivas de interceptaciones, imágenes y otra inteligencia en bruto para extraer tendencias o percepciones significativas.

En teoría, la comunidad de inteligencia no está autorizada a compartir con sus socios información que pueda utilizarse para violar el derecho internacional de los conflictos armados, y los funcionarios estadounidenses insisten en que no están proporcionando a Israel lo que se conoce como "inteligencia de objetivos"; en este caso, inteligencia utilizada para apuntar con precisión a combatientes o posiciones de Hamás.

El portavoz del Pentágono, el general de división Pat Ryder, declaró en noviembre que el ejército estadounidense "no participa en el desarrollo de objetivos de las FDI" y que su participación tiene como único objetivo ayudar a encontrar a los rehenes.

Pero varias fuentes familiarizadas con los esfuerzos de intercambio de EE.UU. que hablaron con CNN bajo condición de anonimato dijeron que esa es una distinción sin diferencia. Una vez que EE.UU. proporciona un dato de inteligencia a Israel, no tiene control sobre cómo Israel lo combina con otra información, y no hay nada que impida a Israel utilizar esa información para atacar a los operativos de Hamas, dijeron las fuentes.

"Israel garantiza que las operaciones en las que se utiliza información de inteligencia estadounidense se llevan a cabo de conformidad con el derecho internacional, incluida la Ley de Conflictos Armados, que exige la protección de los civiles", dijo un alto funcionario de inteligencia a CNN en respuesta a preguntas sobre el intercambio de información.

La inteligencia ha seguido fluyendo, dijeron las fuentes, incluso cuando el Gobierno de Biden ha estado presionando a Israel para hacer más para evitar víctimas civiles.

"En ausencia de una supervisión más estricta, es imposible discernir cómo los aliados y socios están utilizando la inteligencia de Estados Unidos en operaciones militares", escribió Steven Katz, un oficial del Ejército en servicio activo que actualmente trabaja como civil en la Oficina del Secretario de Defensa, en un artículo publicado en el blog de seguridad nacional Just Security, en el que aboga por una mayor supervisión del intercambio de inteligencia por parte del Congreso.

"En algunos casos, el CI puede estar prestando apoyo indirecto a través del intercambio de inteligencia a operaciones de sus socios llevadas a cabo de manera incompatible con la legislación y la política de Estados Unidos", afirmó.

Según Katz, el Departamento de Estado dispone de un procedimiento para investigar las denuncias de muertes de civiles causadas por armas estadounidenses utilizadas por otros países, pero no existe ninguna ley que obligue a la comunidad de inteligencia a hacer un seguimiento del modo en que el intercambio de inteligencia estadounidense puede contribuir a la muerte de civiles.

Una disposición de un proyecto de ley anual sobre inteligencia que se encuentra actualmente en el Congreso exigiría que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional presentara un informe anual al Congreso detallando las víctimas civiles causadas por operaciones de gobiernos extranjeros en las que la inteligencia compartida por Estados Unidos haya desempeñado un "papel significativo". Pero ese proyecto de ley aún no ha sido aprobado.