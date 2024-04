Resumen de noticias de la guerra entre Israel y Hamas del 1 de abril de 2024

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dice que Israel ejecutó el ataque al consulado, pero que Estados Unidos es responsable

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, culpó a Israel por el ataque del lunes al consulado iraní en Damasco, Siria, pero también dijo que Estados Unidos era responsable del mismo porque apoya a Israel.

Los comentarios del máximo diplomático subrayan la creciente tensión entre Teherán y Washington, con Irán señalando con el dedo a Estados Unidos por su apoyo a Israel.

Al transmitir el severo mensaje en una publicación en X, Amir-Abdollahian dijo que el encargado de negocios suizo en Teherán fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán el martes por la mañana para discutir el incidente, dado el papel de Suiza en la representación de los intereses estadounidenses en Irán.

"En la reunión se explicaron las dimensiones del ataque terrorista y del crimen del régimen israelí y se subrayó la responsabilidad de la administración estadounidense", afirmó el ministro.

"Se transmitió un mensaje importante a la administración estadounidense como partidaria del régimen sionista", añadió. "Estados Unidos debería ser responsable".

Algunos antecedentes: las Fuerzas de Defensa de Israel no han comentado públicamente sobre el ataque que, según Irán, mató a dos comandantes y a varias otras personas. Pero el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, cuestionó que el edificio fuera un consulado. "Este es un edificio militar de las fuerzas Quds disfrazado de edificio civil en Damasco", dijo. Por otra parte, The New York Times informó que cuatro funcionarios israelíes anónimos reconocieron que Israel ejecutó el ataque.