Por qué está bien darse por vencido, según un psicoanalista

(CNN) -- ¿Te estás esforzando por seguir aprendiendo un idioma? ¿Y qué me dices de seguir esperando que llegue el cierre de una relación que terminó abruptamente? ¿O continuar con una amistad que te deja exhausto la mayor parte del tiempo?



Podría estar bien, e incluso ser saludable, renunciar a estas cosas, dice Adam Phillips, autor de "On Giving Up".

Este nuevo libro es una mirada introspectiva a la psicología del abandono de las cosas, y su objetivo es ofrecer a los lectores una perspectiva de sus propias vidas durante el proceso.

Phillips es psicoanalista en ejercicio, es decir, alguien que ayuda a las personas a comprenderse a sí mismas y a tomar mejores decisiones en la vida, según la Asociación Estadounidense de Psicología. Para Phillips, esto significa dejar que la gente hable libremente de las cosas que les preocupan.

Mucha gente ha hablado con Phillips sobre renunciar a cosas. Hay una dualidad en la noción, dice.

La mayoría de las veces se supone que, al renunciar a algo, la gente obtendrá algo mejor a cambio, por ejemplo, dejar de fumar a cambio de una mejor salud. O que no pueden cambiar y renuncian a intentarlo, como cuando alguien fuma tanto que se convierte en parte de su identidad.

Es algo psicológico, pero también está profundamente influenciado por las normas culturales.

"Tendemos a valorar, e incluso a idealizar, la idea de llevar las cosas hasta el final, de terminarlas en lugar de abandonarlas", dice Phillips en el libro. "Abandonar tiene que estar justificado de una forma que no lo está el concluir... (suele) pensarse como un fracaso más que como una forma de tener éxito en otra cosa".

Digamos, por ejemplo, que has estado intentando aprender a tocar la guitarra. Por la razón que sea, no has sido capaz de comprometerte, pero en lugar de rendirte, sigues esforzándote o diciéndote a ti mismo que aún piensas aprender.

En este caso, ¿realmente quieres aprender a tocar la guitarra? ¿O es que tienes otras cosas más importantes en las que preferirías concentrar tu tiempo y energía? En cualquier caso, desistir puede ser la mejor opción. En realidad, podría verse como una inversión para tener éxito en otra cosa en lugar de renunciar a la guitarra.

Para profundizar en la idea de rendirse y cómo afecta a las personas a lo largo de su vida, CNN habló con Phillips sobre "On Giving Up" después de su lanzamiento. Sus comentarios fueron editados para mayor claridad.

¿De dónde surgió la idea del libro?

Adam Phillips: Cuando la gente renuncia a algo, el chocolate o el alcohol, el supuesto es, obviamente, que puedes cambiar, que eres capaz de cambiar. Cuando la gente se rinde, cree que no puede hacerlo.

Así que me interesaba la idea, dado que mucha gente habla sobre renunciar a cosas, en esta especie de intercambio o trato. Si renuncio a algo, se supone que recibiré a cambio algo mejor. Me parece que, como todos los intercambios, es un poco imprevisible.

También por lo poderosa que es la idea del sacrificio, al menos en algunas culturas, que es una versión de esto, de que hay que sacrificar algo para conseguir algo mejor y parece que eso a menudo implica bastante crueldad.

¿Cuáles son algunos ejemplos de crueldad que has visto en relación con esto?

Phillips: Si soy alcohólico, el alcohol es mi autocura. Si dejo el alcohol, la pregunta es: ¿para qué me medicaba el alcohol en un principio? Probablemente tienes que dejar de beber, pero para dejar de beber, la consecuencia es que descubres, posiblemente, para qué estaba ahí inicialmente tu forma de beber, para qué era la solución o la autocura. Eso es difícil.

Mencionas en el libro que el odio, los prejuicios y la búsqueda de chivos expiatorios tienen tanto poder sobre la gente que puede ser difícil renunciar a ellos. ¿Por qué sucede esto?

Phillips: Estamos llenos de sentimientos que nos asustan, uno de los cuales es el odio. Así que algo que podemos hacer es poner nuestro odio en otras personas e intentar deshacernos de ellas. El chivo expiatorio está ahí para cargar o contener todas las partes de nosotros mismos que más nos asustan o perturban.

En un mundo mejor, por así decirlo, seríamos más capaces de contener toda la gama de nuestros sentimientos y, por lo tanto, no necesitaríamos utilizar a otras personas como chivos expiatorios, porque se castiga a otras personas por lo que en realidad son nuestros placeres prohibidos.

¿Tienes algún consejo para la gente que está intentando renunciar a algo o hacer un cambio radical en su vida?

Phillips: Retrocede un poco. Cuando pienso: "¿Qué quiero? Quiero un cigarrillo o una copa", en ese momento tengo organizados todos mis deseos y los he localizado.

Dejar de fumar es el primer paso. La segunda etapa, una vez que lograste dejar de fumar, es cómo te vas a sentir y si puedes soportar la etapa inicial de privación y ansiedad. Así que una vez que lo dejes, volverás a ser propenso a mucha ansiedad, probablemente, y a mucho sufrimiento, no para siempre, pero sí temporalmente. Y tienes que ser capaz de soportarlo y necesitarás un poco de apoyo de otras personas.

Mucha gente elige una afición, pero luego se da cuenta de que en realidad no quiere hacerlo o no tiene tiempo para ello. Pero sienten que le han dedicado tanto tiempo o esfuerzo que no quieren dejarlo.

Phillips: Quiero que el libro defienda la libertad de renunciar. Nos educan para creer que la persistencia y la determinación son cosas buenas. Por supuesto que lo son. Si quieres aprender a tocar el piano, no puedes rendirte cuando te resulta difícil. Pero, por otro lado, ¿realmente quieres aprender a tocar el piano?

Del mismo modo, podría ser bueno renunciar a relaciones o intereses cuando te das cuenta de que ya no son vitales para ti. Pero a la gente le resulta extremadamente difícil, porque se supone que no debemos rendirnos. En el libro digo que los héroes trágicos de las obras de teatro son personas que nunca se rinden y, al no hacerlo, no hacen más que causar estragos.

¿Hay ejemplos de cosas a las que la gente debería renunciar sin problemas y otras a las que no?

Phillips: La gente debería estar de acuerdo en renunciar a las relaciones cuando la relación les mata o les aburre, o les hace sentirse impotentes o peor consigo mismos. Estar en una relación debería ser porque saca lo mejor de ti y lo disfrutas.

Para ser deportista, músico, bailarín, escritor o lo que sea, hay que perseverar. Hay que superar las resistencias. Una cosa hermosa que el psicoanálisis añade a la conversación es que nos resistimos a las cosas, ya sea porque no las queremos o porque las queremos realmente.

Hay que experimentar. Probablemente, el riesgo siempre será rendirse demasiado pronto, demasiado rápido, pero el otro riesgo es tardar demasiado en rendirse.

Todo el mundo tiene una idea diferente de lo que quiere o de lo que es una buena vida. Si hubiera un criterio, o una prueba, sería: cuán vivo te hace sentir algo o alguien, si en su compañía te sientes realmente animado. Casi como si esa persona sacara lo mejor de ti. Eso no puede ocurrir siempre, pero sí la mayoría de las veces.

¿Por qué tenemos la idea de que rendirse es malo?

Phillips: Esa es la pregunta que trata de responder el libro. Y es una buena pregunta. Y no conozco la respuesta.

En culturas en las que se nos anima a trabajar, a ser leales, constantes y fiables, si estos van a ser nuestros valores, entonces no rendirse es la cuestión.

Así que la cuestión es en qué tipo de mundo quieres vivir o cuál es tu idea de una buena vida, y puede que sea uno en el que nunca te rindas.

Pero me parece que hay muchos ejemplos de personas que nunca se rinden y que hacen cosas terribles, porque no pueden pensárselo dos veces. No pueden revisar las cosas. No pueden reconsiderar lo que están haciendo. Así que, efectivamente, son una especie de megalómanos.

¿Qué esperas que los lectores aprendan del libro?

Phillips: Quiero que la gente se lleve del libro lo que le sirva, y que se sienta libre de interpretarlo a su manera. No pretende ser propaganda ni un intento de persuadir a nadie de nada.