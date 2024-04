Éxodo de anunciantes de X por retórica antisemita de Musk 9:47

Nueva York (CNN) -- Parece que Elon Musk por fin (o en gran parte) se dio por vencido en intentar cobrar por las marcas de verificación azules.

Esta semana, los usuarios de X que tienen un gran número de seguidores se sorprendieron al ver que sus marcas azules reaparecieron repentinamente. Muchos usuarios la obtuvieron bajo el sistema de verificación anterior de Twitter, pero luego las perdieron cuando Musk las eliminó para todos los usuarios que no pagaran por ella.

Las marcas azules gratuitas aparecieron después de que Musk publicara la semana pasada que "las cuentas de X que tengan más de 2.500 seguidores verificados obtendrán funciones Premium de forma gratuita y las cuentas con más de 5.000 obtendrán Premium+ gratis".

En otras palabras: los usuarios destacados recuperarían sus marcas azules, sin tener que pagar alrededor de US$ 11 al mes por el servicio de suscripción de la plataforma.

La medida es una reversión de uno de los mayores cambios que hizo Musk cuando se hizo cargo de Twitter.

A las pocas semanas de adquirir la plataforma, el multimillonario anunció planes para poner fin al esquema de verificación existente, que fue diseñado para ayudar a los usuarios a confiar en la información compartida por figuras prominentes, pero que Musk comparó con un sistema de “tonterías” de “señores y campesinos”. También fue una decisión empresarial. Musk esperaba que muchos usuarios compraran marcas azules y que se convirtiera en una nueva fuente de ingresos viable, un recurso que necesitaba cada vez más a medida que ahuyentaba a los principales anunciantes.

Ahora, evidentemente uno de los hombres más ricos del mundo ha vuelto a aceptar un sistema escalonado: regalará marcas de verificación azules a usuarios destacados, pero seguirá ofreciéndonos al resto de nosotros, los plebeyos, la opción de comprar una.

El regreso de la marca azul gratuita puede ser una señal de que el negocio de suscripción para las marcas azules no ha funcionado como Musk esperaba.

Puede que no sea enteramente culpa de Musk: históricamente es difícil lograr que los usuarios de Internet en cualquier plataforma paguen por un servicio o característica que antes obtenían de forma gratuita.

Pero más que eso, tratar de lograr que los usuarios pagaran por la verificación probablemente fue un fracaso porque el cambio socavó cualquier valor que alguna vez tuvo la marca azul y que haría que la gente quisiera pagar por él.

“Creo que es una muestra de que (Musk) todavía no entiende realmente cuál ha sido siempre el valor de la marca azul... el valor era que cuando veías una marca azul en la cuenta de una persona, sabías que esa persona era quien decía ser”, dijo Jason Goldman, exjefe de producto de Twitter, quien dejó la compañía en 2010. “El valor adquirido era para Twitter en conjunto, no para la persona que tenía una marca de verificación azul".

X se negó a compartir el número actual de suscriptores que pagan por el servicio X Premium o Premium+.

La purga de Musk de las marcas azules heredadas fue un proceso complicado que duró meses. A las pocas horas del primer intento de la plataforma de lanzar la verificación de paga, se suplantaron cuentas de empresas importantes, incluidas Nintendo y Eli Lilly (el precio de las acciones de Eli Lilly sufrió un duro golpe ese día después de que la cuenta falsa publicara que el gigante farmacéutico reduciría los precios de la insulina). Luego, la plataforma implementó otras formas de verificación con marcas de otros colores para empresas y entidades gubernamentales, pero Musk continuó insistiendo en que los usuarios individuales deberían pagar por la verificación.

Cuando, meses después, las marcas azules otorgadas bajo el esquema de verificación anterior de Twitter finalmente desaparecieron, la plataforma enfrentó la frustración y el ridículo de algunos de sus usuarios más destacados, como Stephen King y LeBron James.

Desde entonces, la marca azul se ha convertido en poco más que una señal de que un usuario está pagando una tarifa mensual a una plataforma propiedad de un multimillonario. Y cuando cualquiera pudo comprar su verificación, ya no era un símbolo exclusivo que confería algún tipo de estatus.

"Cuando todo el mundo es VIP... nadie es VIP", dijo el consultor de redes sociales Matt Navarra. Ahora, "las únicas personas que lo tienen son los fanáticos incondicionales de Elon Musk o las personas que pagaron porque finalmente querían tener una marca azul, pero ahora miran a su alrededor y piensan: 'esto no me hace sentir especial en absoluto'".

Si bien Musk tiene más seguidores que la mayoría de los que estarían dispuestos a pagar por un símbolo de estatus que los identificaría como parte de su grupo, “no será el negocio global que estas plataformas necesitan para sostener sus costos operativos”. dijo Goldman.

Suscribirse a X Premium viene con más que una marca azul. La compañía también ha promocionado beneficios que incluyen la capacidad de que los suscriptores tengan sus publicaciones posicionadas en el feed de X, la opción de publicar videos de mayor duración y la capacidad de probar el chatbot Grok de la nueva startup de inteligencia artificial de Musk.

Pero no todas esas funciones han sido populares entre los usuarios. Algunos han expresado su frustración con las cuentas fraudulentas y trolls que compran una marca azul, manipulando el sistema para terminar en la parte superior de las respuestas de otros usuarios. Y el problema se ha vuelto más prominente desde que X comenzó a ofrecer a los suscriptores una parte de los ingresos publicitarios si sus publicaciones acumulan suficientes vistas.

En este punto, muchos usuarios no solo son reacios a pagar por una marca azul, sino que no quieren una incluso si es gratis. A las pocas horas que reaparecieran las marcas de verificación azules gratuitas, los usuarios compartieron consejos sobre cómo asegurarse de que no aparecieran en sus perfiles.

"Querido Elon, no quiero tu palomita azul y no sé por qué me la diste", publicó un usuario en la plataforma este jueves.