(CNN) -- Un feroz debate que se ha propagado por las redes sociales, los despachos de abogados, las comisarías de policía y la política escocesa también llegó a las calles de Edimburgo este fin de semana.



La semana pasada entró en vigor en Escocia la Ley sobre Delitos de Odio y Orden Público, una polémica ley que amplía la legislación existente para incluir la identidad transgénero como característica protegida de los delitos de odio.

"Debemos recordar por qué esta ley es tan necesaria: cada día se cometen en Escocia unos 18 delitos de odio", dijo el primer ministro de Escocia, entonces secretario de Justicia, Humza Yousaf cuando se aprobó la ley en 2021, citando las cifras estimadas por el gobierno en aquel momento.

"Con la aprobación de este proyecto de ley histórico, el Parlamento ha enviado un mensaje firme y claro a las víctimas, a los autores, a las comunidades y a la sociedad en general de que los delitos motivados por prejuicios serán tratados con seriedad y no serán tolerados", afirmó.

Los partidarios de la ley creen que proporcionará una protección muy necesaria a la comunidad transgénero, frecuentemente marginada y vilipendiada, mientras que los críticos afirman que reprimirá la libertad de expresión e incluso amenazará los derechos de la mujer, conquistados con tanto esfuerzo. Ambos bandos están enfrentados, tanto en la red como fuera de ella.

En la primera semana de promulgación de la ley, un grupo feminista, "Let Women Speak", organizó el sábado un mítin contra la legislación en la capital escocesa. Un pequeño grupo de defensores de los derechos de las personas transgénero se opuso a la manifestación, según muestra un video de Reuters. Ambos bandos se mantuvieron separados por barreras metálicas mientras intercambiaban ruidosos insultos, en medio de una fuerte presencia policial.

Sin embargo, el proyecto de ley ha entrado en vigor en un momento en que las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas transgénero, y su intersección con los derechos de las mujeres, están creando una compleja serie de problemas para legisladores, reguladores deportivos y empresarios, entre otros.

El debate se ha polarizado intensamente y ha atraído a figuras públicas como J.K. Rowling, Elon Musk y Joe Rogan, que no son ajenos a la guerra cultural.

¿Qué implicaciones tiene la ley y por qué ha provocado protestas?

"Despertar el odio"

Antes de que los legisladores escoceses aprobaran el proyecto de ley, ya existían leyes en todo el Reino Unido que penalizaban la "incitación al odio" contra la identidad racial. Esta nueva legislación define los crímenes de odio contra más características, como la edad, la discapacidad, la religión, la orientación sexual, la identidad transgénero y las variaciones en las características sexuales.

Sin embargo, no se incluye el sexo biológico. El gobierno afirma que esto se debe a que tiene la intención de presentar un proyecto de ley separado que penalice la misoginia ante el parlamento escocés en una fecha posterior.

Sin embargo, según Susan Smith, directora de For Women Scotland, un grupo de campaña feminista crítico con el género, esto crea una "desigualdad" dentro de la ley.

"Creo que para mucha gente, esta idea de señalar ciertas características significa que se eleva o se da a ciertas personas una protección de la que otras carecen", declaró a CNN.

Otra de las principales preocupaciones de quienes se oponen a la Ley contra los Delitos de Odio es la supuesta falta de claridad sobre qué tipo de comportamiento podría constituir un delito en virtud de la nueva ley. El artículo tres tipifica como delito comportarse de una manera o comunicar material "que una persona razonable consideraría amenazador o abusivo" con la intención de incitar al odio.

"El criterio de 'amenaza' es obviamente mucho más estricto que el de 'abuso'", dijo Smith. "Lo que alguien considera abusivo varía de una persona a otra".

Quienes sean condenados en virtud de la nueva ley podrían enfrentarse a penas de hasta siete años de cárcel y/o una multa.

Ámbito en línea

Para complicar la aplicación de la ley, Siobhan Brown, ministra de Víctimas y Seguridad Comunitaria de Escocia, sembró la confusión sobre si la ley tipificaría como delito el hecho de insultar a alguien en Internet.

Fue en ese momento cuando Rowling, la autora de Harry Potter convertida en estridente comentarista crítica sobre las cuestiones de género, insultó deliberadamente a varias mujeres trans en Internet y retó a la policía a que la detuviera.

La policía escocesa confirmó posteriormente que no investigaría los mensajes de Rowling como delito.

El primer ministro Yousaf declaró a la BBC el pasado miércoles que no le "sorprendía" que los agentes decidieran no presentar cargos contra Rowling, a pesar de que sus comentarios eran "ofensivos, molestos e insultantes para las personas trans".

"Pero eso no significa que alcancen el umbral de criminalidad de ser amenazantes o abusivos y tener la intención de incitar al odio", dijo.

Un portavoz del gobierno escocés declaró a CNN: "La legislación no impide que la gente exprese opiniones controvertidas, desafiantes u ofensivas, ni pretende reprimir de ningún modo la crítica o el debate riguroso, y el derecho a la libertad de expresión está específicamente recogido en la Ley".

Vic Valentine, responsable escocés de Política Trans y Asuntos Públicos de Equality Network, sostiene que la ley "consigue el equilibrio adecuado" con la libertad de expresión.

"Es difícil entender por qué alguien podría pensar que un comportamiento o un discurso amenazador o abusivo, y destinado a suscitar el odio hacia las personas simplemente por ser quienes son, no debería ser delictivo", declaró a CNN.

Pero Lucy, una estudiante transgénero escocesa de 25 años (que pidió no ser identificada por su nombre real debido a su preocupación por los continuos abusos en línea), dijo que la nueva ley no la tranquiliza.

"El abuso hacia las personas trans está normalizado y a veces se fomenta, así que no veo que eso cambie independientemente de las leyes que se introduzcan", dijo, añadiendo que el abuso es "bastante constante" cuando se utiliza la plataforma de medios sociales X.

Esta ley no es la primera vez que Escocia se desmarca del resto del Reino Unido en un intento de hacer más progresistas las leyes sobre transexualidad.

En enero, el gobierno británico bloqueó el intento de Escocia de reformar la Ley de Reconocimiento de Género de 2004, que permite a las personas solicitar un cambio de género legal. Las reformas propuestas por Escocia habrían permitido a las personas transgénero autoidentificarse, sin necesidad de un diagnóstico o certificado médico.

Este episodio no hizo sino empeorar las cosas, según Lucy. "Si no hubiera comenzado el debate sobre la autoidentificación, no creo que la gente se hubiera dejado llevar por la mayor parte de la retórica de odio", afirmó. "Creo que la gente redoblará todo lo que tenga que decir sobre las personas trans a la luz de la nueva ley como una especie de 'protesta'".

Alegaciones "irritantes" y desinformación

La Federación Escocesa de Policía ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la capacidad de los agentes para hacer frente a un posible aumento de las denuncias por delitos de odio, sugiriendo el domingo X que se habían visto "desbordados".

La Policía de Escocia recibió 7.152 denuncias en virtud de la nueva legislación en su primera semana de funcionamiento, según informó el miércoles la agencia de noticias británica PA Media. El cuerpo de policía local anunció que había registrado oficialmente denuncias por 240 delitos de odio y 30 incidentes no relacionados con delitos de odio.

En un artículo de opinión publicado el sábado en el periódico escocés The Courier, Yousaf escribió que "los detractores de esta ley no deberían exagerar su impacto con falsos temores". Más tarde ese mismo día declaró a PA Media que "algunos malos actores están difundiendo deliberadamente información errónea".

La nueva ley escocesa, que agrava un debate ya de por sí polémico, se ha convertido en uno de los focos de las guerras culturales en Internet, con personalidades de todo el mundo llamando la atención sobre ella en sus plataformas.

El mes pasado, la Policía de Escocia se vio obligada a publicar un comunicado en el que negaba que los agentes hubieran recibido instrucciones en virtud de la ley "para perseguir a actores, cómicos o cualquier otra persona o grupo", después de que tales afirmaciones fueran encabezadas por el influyente presentador de podcasts estadounidense Joe Rogan y el multimillonario CEO de X, Elon Musk.

El 19 de marzo, Musk volvió a publicar los comentarios de Ian Miles Cheong, comentarista de ultraderecha de Malasia e influyente en las redes sociales, quien afirmó que los agentes de policía de Escocia habían recibido formación para "atacar" publicaciones en las redes sociales con material considerado "amenazador y abusivo".

Musk lo compartió en X, calificándolo de "ejemplo de por qué es tan importante preservar la libertad de expresión". En su declaración, sin embargo, la Policía de Escocia abordó esto como "informes y comentarios inexactos de los medios de comunicación".

Entre los realmente afectados por la nueva ley escocesa, como Lucy, no todos están dispuestos a ser tan elocuentes, a pesar de estar en primera línea de esta confrontación.

"Me siento bastante desesperanzada por la forma en que se debate el género en la sociedad, ya no participo en ello", declaró a CNN. "Conozco a muchas personas trans que piensan lo mismo. Solo queremos seguir con nuestras vidas".