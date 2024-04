¿Las luces brillantes indicadoras arruinan tu sueño? Este es el motivo por el que existen

¿Qué beneficios tiene para tu salud tomar una siesta? 2:35

(CNN) -- Durante miles de años, la oscuridad de la noche indicó naturalmente a los humanos que era hora de irse a dormir. Se trata de un principio evolutivo incrustado en nuestro cerebro, y se hace evidente para aquellos que no pueden dormir tranquilamente por la noche debido a las molestas luces indicadoras que forman parte de muchos dispositivos electrónicos del hogar.

Innumerables dispositivos y electrodomésticos (desde estabilizadores de tensión y televisores, hasta auriculares y computadoras portátiles) a menudo tienen una luz brillante que se enciende cuando está enchufado y que no se puede apagar a menos que el producto esté desenchufado. Es una molestia en el dormitorio.

"La exposición a la luz durante la noche es una experiencia completamente antinatural y extraña", dijo Steven Lockley, neurocientífico de la División de Medicina del Sueño de la Facultad de Medicina de Harvard, en un libro de 2013 del autor Paul Bogard, titulado "The End of Night", que explora los efectos de las luces artificiales sobre la sociedad y la salud.

No solo hay más de esas luces hoy en día, sino que muchas son más brillantes de lo que solían ser. Algunos fabricantes dicen que las luces indicadoras a veces pueden tener un propósito práctico. Pero lo único que está claro es que, a la hora de acostarse, las personas que buscan dormir un poco simplemente detestan esos puntos de luz difíciles de ignorar que arruinan la reconfortante oscuridad necesaria para conciliar el sueño.

Las soluciones que se nos ocurren

Para Kyle Moschen, un profesional de relaciones públicas de 27 años que vive en Seattle, el techo del estudio en el que solía vivir con su novio casi parecía un cielo nocturno estrellado, excepto que no era hermoso como el famoso cuadro de Vincent van Gogh. Era irritante.

Las luces brillantes que emitían muchas fuentes (el horno, un ventilador automático, la alarma contra incendios, un purificador de aire y un cargador de teléfono inalámbrico) dificultaban que Moschen pudiera dormir por la noche.

Su solución: tapar con cinta adhesiva a esos chicos malos.

“Estaba mirando a mi alrededor y seguía notando más y más luces y me sentía tan confundido, como preguntándome ¿por qué hay tantas?” dijo Moschen a CNN. "Me sentía como un loco que pone estas tiras negras de cinta aislante en cada lucecita", agregó.

Amazon, entre otros minoristas, tiene en stock pegatinas y hojas de diferentes tamaños y formas de oscurecimiento o atenuación de la luz.

La solución fue un poco diferente para Jonathan King, un profesional de las finanzas con sede en Nueva York.

“Conecto mis auriculares Logitech y hay una pequeña luz azul, pero realmente me cuesta dormir con cualquier luz encendida, así que tengo que usar una venda. O lo que normalmente termino haciendo es poner una camisa sobre los auriculares, así que no los veo”, dijo King a CNN en un correo electrónico.

Los propósitos prácticos y estéticos de las luces indicadoras

En pocas palabras, una luz indicadora simplemente refleja el estado de un dispositivo y eso varía de un producto a otro. Por ejemplo, una luz indicadora podría mostrar que un dispositivo se está cargando, o enchufado y funcionando correctamente. Para los dispositivos Bluetooth, son necesarias cuando se emparejan con un teléfono.

Esos indicadores brillantes suelen ser luces LED. La iluminación LED es una opción energéticamente eficiente. La luz tiene una larga vida útil y no genera exceso de calor, cualidades importantes para una tecnología que se utiliza todos los días.

La luz LED azul, un color indicador común pero particularmente perjudicial para el sueño, fue un avance tan significativo en la industria que el Premio Nobel de Física de 2014 fue otorgado a los físicos Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura por su creación.

El LED azul se introdujo para uso comercial en la década de 1990. En medio de una industria tecnológica en crecimiento, el LED azul ofreció un color innovador que dio a la electrónica de consumo una apariencia de vanguardia.

"A veces esas luces están ahí sólo por atractivo estético, contribuyendo al diseño y la experiencia del usuario del dispositivo", dijo a CNN David Loftus, presidente y director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Componentes Electrónicos.

Aún así, muchos fabricantes prescinden de ellos. “Algunos no lo tienen porque es un dispositivo muy económico y el fabricante ha optado por no gastarse unos céntimos en ponerle una luz LED. O bien, los dispositivos son realmente simples y no los necesitan”, dijo Loftus.

Manny Linhares Jr., director senior de gestión de productos de Legrand, un fabricante francés de equipos eléctricos, dijo que las luces indicadoras de los productos de Legrand son esenciales por razones funcionales, estéticas y de seguridad.

“Como fabricante, agregar una luz LED cuesta, por lo que agregar una solo por agregar parece un desperdicio. Entonces, en nuestro caso, se utiliza intencionalmente para mejorar la experiencia del usuario”, dijo.

Linhares Jr. también dijo que las luces pueden ser útiles como luces nocturnas.

"Apuntamos a luces sutiles que ayuden al cliente a saber dónde están estos dispositivos cuando las luces están apagadas en espacios donde el ocupante no está familiarizado con la habitación, como en los hoteles, donde al menos tienes ese brillo de luz sutil", dijo.

John Towfighi contribuyó a esta historia.