¿Por qué la cultura pop está tan obsesionada con las monjas?

(CNN) -- Esta semana, Rihanna sorprendió en una nueva sesión de portada para la revista Interview que cuestionó mucho de lo que sabemos y esperamos de la imagen tradicional de una monja. La sugerente portada con labios lacados llegó poco después del estreno en los cines de la nueva película de monjas “Immaculate”, protagonizada por Sydney Sweeney (como una hermana secretamente embarazada) que lucha por su vida en un convento italiano.

Estos atuendos vestales son, de hecho, los últimos de una larga lista de interpretaciones subversivas de la cultura pop sobre las vidas (y los amores) de las monjas.

En la moda, las hermanas han sido durante mucho tiempo una fuente de inspiración para los diseñadores. Durante su etapa como director creativo de Dior, John Galliano creó en 2008 una colección de Alta Costura con tocas puntiagudas que recuerdan a las que usaban las monjas en la década de 1950; volvió a sentir inspiración divina en 2019, cuando envió modelos a la pasarela de Maison Margiela con velos de tela blancos y negros. La silueta clásica también ha sido reinventada una y otra vez por artistas como Schiaparelli, Marine Serre, Emilia Wickstead y Vaquera, entre otros. Más recientemente, Bella Hadid desfiló en la pasarela Otoño-Invierno 2022 de Coperni luciendo un tocado que recuerda al hábito de una monja.

Se han fotografiado monjas comiendo helado sugerentemente en el frente de tarjetas de felicitación, o pintadas aceptando la comunión con un piercing en la lengua . Una fotografía particularmente popular tomada en 1965, ampliamente atribuida a la Colección Hulton-Deutsch, muestra a cuatro hermanas apiñadas alrededor de un cigarrillo. Andy Warhol también quedó cautivado con la imagen de la priora, reimaginando a la actriz sueca Ingrid Bergman como una hermana católica en su retrato de arte pop de 1983 “La monja”. Tanto el pintor estadounidense Ken Vrana como el artista japonés Yoshitomo Nara han creado sus propias versiones de “The Flying Nun”. En la pintura de Vrana de 2014, una hermana con toca se defiende en un ring de lucha libre, mientras que la obra de Nara de 2002 muestra a una monja volando por el aire en un miniavión.

Pero ¿por qué han capturado la imaginación de tantas personas?

“Parte de la fascinación surge del placer y/o la atención que se produce al transgredir expectativas y límites”, dijo la Dra. Lynn S. Neal, autora de “Religion in Vogue: Christianity and Fashion in America”, en un correo electrónico a CNN. "Cuando la gente ve el hábito de monja, evoca toda una serie de connotaciones y suposiciones... el compromiso de uno con la santidad, la abnegación y el servicio a los demás".

El cine, que a menudo ha trabajado para subvertir esas mismas connotaciones, ha mantenido durante mucho tiempo un interés sostenido en las vidas de las monjas. Un thriller del oeste de 1959, "La historia de una monja", en el que Audrey Hepburn interpreta a una novia de clausura de Cristo que se reincorpora al mundo secular, fue una de las primeras incursiones de Hollywood en examinar a las hermanas que luchaban con su fe. Luego vino una ola de cine europeo sangriento en los años 60 y 70. El subgénero “Nunsploitation” vio la transformación de las monjas de íconos de piedad y sacrificio a presagios del mal y la obsesión sexual. En “Nuestra Señora de la Lujuria” (1972), “Detrás de los muros del convento” (1978), “Las monjas pecadoras de San Valentín” (1979) y más, las mujeres son representadas como lascivas y a veces depravadas, incapaces de mantener su compromiso. a Dios debido a sus peligrosos apetitos sexuales. “Killer Nun” (1979) cuenta la historia de la hermana Gertrude, la jefa de enfermeras de un hospital general que sufre un brote psicótico y comienza una matanza asesina.

(Muchas de estas películas se hicieron en Italia, un país donde casi el 80% de su población adulta dice identificarse como católica, según un estudio de 2018 realizado por el Pew Research Center).

Y las monjas todavía influyen en las películas de hoy. La franquicia de terror “The Conjuring” ya ha producido dos películas derivadas: “The Nun” (2018) y “The Nun 2” (2023), y los espectadores esperan ansiosamente una tercera. El estudio de producción de autor A24 estrenó “Saint Maud” en 2020, mientras que “Benedetta”, una película sobre una aventura lésbica prohibida entre dos monjas del siglo XVII, debutó en el Festival de Cine de Cannes en 2021. En una versión más ligera, “Sister Act 3”, una Actualmente se encuentra en desarrollo la tercera película de la querida serie “Sister Act” de la década de 1990, protagonizada por Whoopi Goldberg.

En este contexto, entonces, tanto Rihanna como Sweeney –quien utilizó su lugar como presentadora en “Saturday Night Live” el mes pasado para bromear sobre su encasillamiento sexualizado– están participando en una larga y sagrada tradición de subvertir la expectativa de castidad a menudo asociada con las monjas.

"La yuxtaposición del hábito de monja con una sexualidad descarada o el cultivo de una identidad y estilo personal es impactante y capta la atención de la gente", escribió el Dr. Neal. “Algunos se deleitan con esta profanación de lo que se considera sagrado como una forma de criticar la religión institucional o expresar rebelión contra las normas dominantes. Otros se sienten ofendidos y critican estos actos como irrespetuosos o incluso blasfemos. De cualquier manera, ¡la atención y la publicidad generalmente siguen!”