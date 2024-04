Argentina compró 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca. El Barça queda fuera de Champions. Conoce las fechas y ciudades de la gira mundial de Shakira. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Venezuela cerrará su embajada en Ecuador

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el cierre de la embajada de su país en Ecuador y los consulados en Quito y Guayaquil, en respuesta a la irrupción de la Policía ecuatoriana en la sede diplomática de México en Quito.

2. Argentina compró 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca

El ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, firmó este martes en Dinamarca un acuerdo de compra de 24 aviones de combate F-16, según indicó el Ministerio en un comunicado. Es su mayor adquisición de aviones militares en décadas.

¿Cómo son los aviones de combate que Javier Milei quiere pilotear? 2:29

3. Daniel Noboa denuncia "sabotaje" por cortes de electricidad

En medio del regreso de los cortes de energía eléctrica en varias provincias de Ecuador, el presidente Daniel Noboa informó que ha decidido declarar la emergencia en el sector energético del país y pedir la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo.

Noboa: No me arrepiento de incursión a embajada de México 2:08

4. Ucrania "se quedó sin misiles" para frustrar ataque a central eléctrica

La falta de defensas aéreas significó que Ucrania no pudo evitar un ataque aéreo ruso la semana pasada que destruyó la mayor planta de energía en la región de Kyiv, dijo el presidente Volodomyr Zelensky.

Rusia vuelve a atacar infraestructura eléctrica de Ucrania 2:03

5. ¿Qué hace única a la obra de García Márquez?

Se cumplen 10 años desde la muerte de Gabriel García Márquez, ganador del Nobel de Literatura. En su columna, Wendy Guerra dice que al colombiano le debemos la creación de un canon apegado a nuestra identidad y a la naturaleza épica, poética y sentimental de nuestra idiosincrasia; un escritor que cambió el paradigma literario del siglo XX.

A la hora del café

Estas son las fechas y ciudades de la gira mundial de Shakira

Tras el anuncio en Coachella, el sitio web oficial de Shakira confirmó que la gira comenzará en ciudades de Norteamérica durante noviembre y diciembre. La venta de entradas general comenzará el lunes 22 de abril.

Un incendio arrasa la antigua Bolsa de Copenhague y la torre se derrumba

Un enorme incendio envolvió la antigua Bolsa de Valores de Copenhague, uno de los monumentos más famosos de la capital danesa, causando que su aguja se derrumbara mientras el personal y los ciudadanos se apresuraban a rescatar pinturas y artefactos históricos del incendio.

Edificio de la antigua bolsa de valores en llamas en Copenhague 1:02

El PSG avanza a semifinales de Champions League tras derrotar 1-4 al FC Barcelona

El Paris Saint-Germain mantiene vigente su sueño de un primer título de Champions League. Tras caer de local en París, remontó 1-4 al FC Barcelona y avanzó a semifinales del torneo, donde enfrentará al Borussia Dortmund, que derrotó 4-2 al Atlético de Madrid.

Así rescataron a una pareja de ancianos perdidos en una montaña nevada de Chile

Una pareja de ancianos fue rescatada junto con sus perros en la cordillera nevada de la región chilena de Atacama. Fueron trasladados a un centro asistencial donde se encuentran en condición estable, dijeron los Carabineros en X.

Rescatan a pareja de ancianos perdidos en una montaña nevada de Chile 0:34

Cómo los teléfonos móviles están matando a nuestros hijos (y qué podemos hacer al respecto)

El nuevo libro del psicólogo social Jonathan Haidt, “La generación ansiosa: cómo el gran recableado de la infancia está causando una epidemia de enfermedad mental”, esencialmente pide una revolución en la forma en que los padres administran los teléfonos inteligentes y las redes sociales a sus hijos adolescentes.

La cifra del día

170.000

Campamentos improvisados se ven en las calles de California mientras la indigencia alcanza a 170.000 personas en el estado. Acá damos mirada a una problemática que parece empeorar.

Crisis de vivienda en California: 170.000 personas en indigencia 3:24

La cita del día

"Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: ‘If you want, I want, I you don’t want, I don’t want’"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló una reunión con representantes de EE.UU. y advirtió que Venezuela no será afectada por sanciones.

Y para terminar...

Polémica en carrera en Beijing: africanos frenan al final y gana un chino

Final controversial en el Medio Maratón de Beijing 0:42

Los organizadores del evento están reexaminando el resultado controvertido del Medio Maratón de Beijing después de que los tres corredores líderes parecieron disminuir la velocidad antes de la línea de meta para dejar ganar al corredor chino He Jie.