Casi dos tercios de los padres se sienten solos y agotados, según una encuesta

(CNN) -- A pesar de trabajar a tiempo completo en relaciones humanas y cuidar de su hijo Chase, de 6 años, y de su hija Millie, de 3, Anne Helmes a menudo se siente aislada y sola.

“Trabajo desde casa y cuando tengo videoconferencias o llamadas con nuestros empleados, estoy muy centrado en el tema en cuestión. No tengo mucha interacción personal como '¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia?'”, dijo Helmes, de 36 años, que vive en Powell, Ohio.

“Trabajar desde casa tiene beneficios obvios: me permite evitar un viaje que consume mi tiempo con mis hijos y mi esposo por la noche”, dijo. "Pero hay algunos días en los que mi conversación más personal es con mi perro".

Hoy en día, muchos padres consideran que la crianza de los hijos es un desafío para su capacidad de conectarse con otros adultos, según una nueva encuesta nacional publicada este miércoles por el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus.

De hecho, el 66% de los 1.005 padres encuestados sintieron que las exigencias de la paternidad a veces o con frecuencia los dejaban sintiéndose aislados y solos, mientras que casi el 40% sentía que no tenían a nadie que los apoyara en su papel de padres.

"Soy madre de cuatro hijos", dijo Kate Gawlik, profesora clínica asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, quien realizó la investigación.

“Mi vida es increíblemente ocupada”, dijo. “Sin embargo, mantenerse ocupada no reemplaza la necesidad de amistad y conversaciones más íntimas con otras personas que comparten sus intereses”.

El agotamiento de los padres es alto

Alrededor del 62% de los participantes en la encuesta se sintieron agotados por sus responsabilidades como padres. Eso tiene sentido porque el aislamiento y la soledad van de la mano con el agotamiento, dijo Kacey Cardwell, terapeuta matrimonial y familiar autorizada en Atlanta y miembro clínico de la Asociación Estadounidense de Terapia Matrimonial y Familiar.

“Cuando los padres se sienten solos y aislados, eso me indica que sus necesidades adultas no están siendo satisfechas porque están invirtiendo todo lo que pueden en sus hijos. Esa es una receta para el agotamiento”, dijo Cardwell, que no participó en la investigación.

Por definición, el agotamiento es una sensación abrumadora de agotamiento, dijo Gawlik.

“El agotamiento no es nuevo para los padres, pero creo que la pandemia lo llevó a un nivel totalmente diferente”, añadió. "Se esperaba que fuéramos estos súper humanos que trabajaban y educaban a sus hijos en casa sin descanso".

Helmes estaba embarazada de su hija cuando llegó la pandemia. No pasó mucho tiempo antes de que su marido fuera despedido de su trabajo y perdieran la guardería para su hijo.

"Teníamos que ser frugales", dijo. “Y como estaba embarazada durante la pandemia, tuve que ser muy cautelosa con mi exposición y mis interacciones con los demás eran bastante limitadas”.

Los padres necesitan conectarse con otros padres

Como muchos otros padres, Helmes trabajaba en una oficina antes de la pandemia y estaba acostumbrado a la interacción social que a menudo conllevaba el territorio.

“Veía a la gente en una sala de descanso, caminando por el pasillo, entre reuniones y después de las reuniones, y simplemente los enganchaba y comenzaba a hablar sobre lo que estaba sucediendo en nuestras vidas”, dijo.

Incluso eso no superó el aislamiento que a veces puede traer la crianza de los hijos, dijo Helmes, especialmente cuando sus hijos están pasando por desafíos apropiados para su edad que la desconcertaron a ella y a su esposo.

"Mi esposo es increíble, pero realmente necesitaba saber de otra madre", dijo. “Los hijos de mi mejor amiga eran mucho mayores y no conocía a nadie que tuviera hijos de la misma edad que los míos.

"Es fácil sentirse solo, como si estuvieras enfrentando algo solo".

Según la encuesta, casi 4 de cada 5 padres valorarían una forma de conectarse con otros padres fuera del trabajo y del hogar. Incluso entonces, sin embargo, es posible que muchos padres no quieran admitir sus sentimientos de aislamiento y soledad por temor a que parezca que no se preocupan por sus hijos.

“Todos hemos tenido la experiencia de estar en una habitación llena de gente pero no conectar con ninguno de ellos y sentirnos solos, ¿verdad?” ella dijo. “Lo mismo ocurre con la crianza de los hijos. Definitivamente te estás conectando con tus hijos, pero es una conexión entre padres e hijos, no una conexión de amigo a amigo, de familia a familia o de cónyuge a cónyuge”.

Cardwell dijo que establecer contactos con otros padres es una prioridad para los padres que se sienten aislados y agotados.

“Siempre sugiero buscar conexiones en tu comunidad inmediata, con personas que viven cerca de ti”, dijo. “Es posible que encuentre un compañero para caminar, hacer manualidades, compartir el auto y cuidar niños en su propio vecindario.

“Después de eso, puedes probar con organizaciones comunitarias, organizaciones de padres, asociaciones escolares, iglesias o sinagogas”, añadió.

Los grupos de redes sociales no son suficientes, afirmó Cardwell.

Según un nuevo estudio, el sueño interrumpido en los padres y el sueño interrumpido en sus hijos se correlacionan con un mayor estrés en los padres.

Los trastornos del sueño se asocian con más estrés de los padres

"Es un compromiso social unidimensional ", dijo. “Eso no reemplaza hablar con una persona uno a uno, como cuando estás con un grupo de madres, digamos con bebés y niños pequeños que tienen todos la misma edad. Todos los niños están experimentando cosas similares y las mamás pueden compartir y obtener apoyo”.

Helmes se unió a un grupo de crianza positiva dirigido por Gawlik y le atribuye haberle dado energía renovada como madre.

"Me hizo sentir mucho menos sola", dijo. “Cuando un padre compartía algo, yo asentía con la cabeza como 'Sí, lo mismo, he pasado por eso' o 'Sí, estoy pasando por eso en este momento'. Y fue muy validador”.