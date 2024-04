EXCLUSIVA | Nuevas pruebas cuestionan la narrativa del Pentágono sobre un horrible atentado durante la retirada de Estados Unidos de Afganistán

(CNN) -- Nuevas pruebas en video descubiertas por CNN socavan significativamente dos investigaciones del Pentágono, la última de las cuales se publicó la semana pasada, sobre un ataque suicida de ISIS-K en las afueras del aeropuerto de Kabul, durante la retirada de los soldados estadounidenses de Afganistán en agosto de 2021.



El incidente fue una espantosa coda a la guerra más larga de Estados Unidos, dejando muertos a 13 miembros del servicio militar estadounidense y a unos 170 afganos que buscaban desesperadamente la ayuda de Estados Unidos para huir de la toma de Kabul por los talibanes.

Durante dos años, el ejército estadounidense ha insistido en que la pérdida de vidas fue causada por una sola explosión, y que los soldados que informaron que habían recibido disparos y los habían devuelto probablemente se habían confundido en el caos posterior, y que algunos de ellos sufrían los efectos de la conmoción de la explosión.

Sin embargo, un video captado por la cámara GoPro de un infante de Marina, que nunca antes se había visto públicamente en su totalidad, muestra que hubo muchos más disparos de los que el Pentágono admitió. Una docena de militares estadounidenses, que se encontraban en el lugar de los hechos y hablaron con CNN de forma anónima por temor a represalias, describieron los disparos con todo detalle.

Uno de ellos dijo a CNN que oyó la primera ráfaga de disparos desde el lugar donde se encontraban los soldados estadounidenses, cerca del lugar de la explosión. "No eran uno y dos disparos", dijo el infante de Marina. "Era un volumen masivo de disparos".

Un médico afgano que habló con CNN por primera vez dijo que él personalmente extrajo balas de los heridos, y que con su personal del hospital contó docenas de afganos que murieron por heridas de bala.

Combinadas, las nuevas pruebas ponen en entredicho la credibilidad de las dos investigaciones militares estadounidenses y plantean serias dudas al Pentágono, que ha seguido desestimando las pruebas cada vez más numerosas de que los civiles murieron por disparos.

La explosión ocurrida a las 17:36 horas del 26 de agosto de 2021 frente al aeropuerto internacional Hamid Karzai supuso el peor incidente con víctimas civiles afganas y soldados estadounidenses en Afganistán en más de una década.

Durante días, cientos de afganos desesperados, incluyendo militares de edad avanzada, mujeres, niños y ancianos, habían permanecido de pie bajo un calor abrasador, con la esperanza de poder entrar en el aeropuerto y subir a los aviones de carga estadounidenses que trasladaron a más de cien mil personas a un lugar seguro.

La escena en el exterior de la puerta Abbey del aeropuerto, donde se concentraba la mayor cantidad de gente, era espantosa incluso antes de la explosión. Antiguos traductores y otros afganos que habían colaborado con la presencia de la OTAN durante casi 20 años se abrían paso entre la basura y las aguas residuales que llegaban hasta las rodillas y llenaban un canal de drenaje de concreto.

Cuando un terrorista suicida de ISIS-K detonó un artefacto con una mochila justo encima del canal de concreto densamente poblado, la evacuación se vio drásticamente reducida.

El Pentágono ha insistido en que todos los muertos y heridos fueron causados por el artefacto explosivo y las bolas de metal que salieron disparadas contra la multitud. Aunque ha reconocido que hubo disparos de las fuerzas estadounidenses y británicas, afirma que se limitaron a tres ráfagas casi simultáneas: una de 25 a 30 disparos de advertencia de las fuerzas británicas y dos ráfagas de fuego de las fuerzas estadounidenses dirigidas contra presuntos combatientes, que no alcanzaron a nadie.

En septiembre de 2023, el Comando Central de Estados Unidos ordenó una revisión complementaria del incidente, tras las críticas recibidas por las conclusiones de su investigación, en particular sobre si el bombardeo podría haberse evitado, en desgarradores testimonios emotivos de supervivientes en las redes sociales y en audiencias del Congreso.

Los resultados, que se hicieron públicos el 15 de abril, reafirmaron que el atentado fue obra de un terrorista solitario perteneciente a ISIS-K y concluyeron que "la nueva información obtenida durante la revisión no afectó materialmente a las conclusiones de la investigación de noviembre de 2021", y la revisión "no recomendó ninguna modificación de dichas conclusiones". La revisión no tuvo en cuenta los numerosos informes de supervivientes afganos sobre disparos significativos tras la explosión.

La grabación de la GoPro del infante de Marina transcurre casi continuamente durante muchos minutos antes y después de la explosión. Muestra 11 episodios de disparos tras la explosión, a lo largo de casi cuatro minutos. Esto es mucho más que las tres ráfagas de disparos "casi simultáneas" que, según las investigaciones del Pentágono, se produjeron.

Una ráfaga sostenida de unos 17 disparos se produce poco más de 30 segundos después de la detonación de la bomba, según el video, con las otras 10 ráfagas de dos a tres disparos cada una. En ningún momento se ve a los soldados disparando en cámara ni a nadie visiblemente alcanzado por los disparos. No está claro dónde están las personas armadas ni a qué disparan.

El video muestra a soldados, algunos de ellos en su primer despliegue en una zona de guerra, que corren para ponerse a cubierto de los disparos y se ahogan con el gas lacrimógeno liberado cuando la explosión causó que se abriera un bote en el chaleco antibalas de un infante de Marina.

Un infante de Marina, presumiblemente quien grabó el video, comenta tras la explosión: "Lo tengo grabado". Segundos después, mientras los afganos parecen correr hacia los muros del aeropuerto en busca de seguridad, otra voz añade: "Están abriéndose paso". El resto de la grabación muestra a los infantes de Marina revisando rápidamente a sus propias unidades, luchando por asimilar el impacto de la explosión y escuchando una serie constante de ráfagas de disparos controlados y aislados en las proximidades.

Robert Maher, un experto en audio forense de la Universidad Estatal de Montana en Bozeman, que revisó las imágenes para CNN, encontró al menos 11 episodios de disparos en una ventana de cuatro minutos, con un total mínimo de 43 disparos. El experto añadió que la ráfaga cercana al comienzo contenía al menos 17 disparos, probablemente con varias armas disparando al tiempo. Dijo que en otras dos ráfagas de disparos, las balas parecían seguir una secuencia de "crack-boom" (el crujido de la bala al traspasar la barrera del sonido grabado antes de que el sonido del disparo llegara al micrófono), lo que indica que la bala se desplazó por encima o frente a la cámara.

Sarah Morris, experta en análisis forense digital de la Universidad de Southampton, Inglaterra, examinó los archivos de audio y video en busca de indicios de corrupción, alteración o manipulación digital, y no encontró ninguno. Dijo que los datos de localización y los metadatos de los dos clips que preceden y siguen a la explosión mostraban que fueron filmados "muy cerca el uno del otro".

Por otra parte, Morris utilizó un algoritmo para eliminar el ruido de fondo previsible en una GoPro de la ropa o el movimiento, y encontró en 16 casos en los que había picos en el audio que ella dijo que eran "ruidos inusuales que parecen consistentes con un arma de fuego". Los 16 se superponen con los 11 episodios discernidos por Maher.

El video también muestra que 21 minutos y 49 segundos después del atentado, mientras algunos soldados ayudaban a los afganos heridos, los infantes de Marina dispararon un bote de gas lacrimógeno desde el interior de los muros del aeropuerto hacia la zona cercana a la explosión. Es posible que cayera cerca de civiles afganos heridos y muertos, todavía reunidos en torno a la zanja de alcantarillado que discurría a lo largo del lugar de la explosión en ese momento, según los videos compartidos en las redes sociales.

Las investigaciones del Pentágono no han hecho referencia al video, de media hora de duración, obtenido por CNN. No está claro qué parte del vídeo vio el Pentágono antes de la publicación de esta historia. La agencia publicó cuatro segundos del video --el momento de la explosión-- como parte de su investigación inicial en febrero de 2022, aunque la fuente de ese breve clip sigue sin estar clara.

CNN describió el video completo y los resultados de esta historia con gran detalle al Pentágono antes de su publicación. Un portavoz dijo que el Pentágono necesitaría ver cualquier "video nuevo, nunca antes visto" antes de evaluarlo. El teniente coronel del ejército Rob Lodewick, asesor de asuntos públicos del equipo de revisión complementaria, dijo que la última revisión respaldaba las conclusiones iniciales del Pentágono.

Lodewick dijo en una declaración: "La Investigación de la Puerta Abbey 2021-2022 investigó a fondo las alegaciones de un ataque complejo", que habría implicado disparos de combatientes tras la explosión, "así como las alegaciones de disparos salientes de fuerzas estadounidenses y de la coalición tras la explosión. La Revisión Complementaria no encontró nuevas pruebas de un ataque complejo, ni descubrió nuevas afirmaciones de fuego saliente tras la explosión. En consecuencia, la Revisión Complementaria no encontró ningún impacto sustancial en las conclusiones originales de la investigación de la Puerta Abbey".

Un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido afirmó que sus fuerzas efectuaron "disparos de advertencia por encima de la multitud para evitar una oleada", ninguno de los cuales fue efectuado contra personas, la misma postura que mantuvo en 2022.

CNN informó previamente que 19 testigos afganos dijeron haber visto disparos o haber recibido ellos mismos disparos.

"Vi a gente que había resultado herida en la explosión intentando levantarse, pero dispararon contra ellos", dijo a CNN Shogofa Hamidi, cuya hermana Morsal recibió un disparo en la cara, para un reportaje en profundidad publicado en febrero de 2022. "Estaban apuntando a la gente", dijo a CNN otro, Nazir, de 16 años. "Delante de mí, disparaban a la gente y se caía".

Noorullah Zakhel, cuyo primo fue asesinado, dijo que las balas parecían alcanzar a quienes intentaban huir, y recordó a soldados de pie frente a él, mientras caía al suelo bajo el muro del canal. Sus relatos fueron respaldados por el de un médico y 13 informes médicos que detallaban las heridas de bala entre los afganos.

En 2022, el Dr. Sayeed Ahmadi, director del hospital Wazir Akhbar Khan de Kabul, habló con CNN de forma anónima porque temía por su seguridad. Ahora tiene asilo en Finlandia, donde accedió a hablar ante las cámaras sobre las desgarradoras escenas de aquella noche en su unidad de traumatología.

"Los heridos por explosiones presentan heridas graves y muchos agujeros en los cuerpos", explicó. "Pero los heridos de bala solo tenían uno o dos agujeros en el pecho o la cabeza".

Ahmadi pasó muchos años tratando heridos en un Afganistán devastado por la guerra. "Por supuesto, cuando ves las balas, es totalmente diferente de los balines. Todo el mundo sabe si es un soldado o un médico".

El video obtenido por CNN muestra cuerpos apilados fuera del hospital en la noche del ataque. Mientras trataban a los pacientes, Ahmadi dijo que recibió una llamada telefónica amenazadora en la que le decían que impidiera que su equipo registrara qué pacientes habían recibido disparos y quiénes habían muerto o resultado heridos por la explosión.

"Hablaba dari con fluidez", dijo. "Me dijo: '¿Qué está haciendo, doctor? Usted ama su vida. Usted ama a su familia. Esto no es bueno cuando estás recogiendo esos datos. Sería una situación muy peligrosa para usted. Debería dejar de hacerlo cuanto antes'".

El hombre volvió a llamar para repetir la advertencia, y Ahmadi aconsejó a su equipo que dejara de grabar datos y destruyera las pruebas que habían recogido.

El Pentágono, en respuesta a la declaración anónima inicial de Ahmadi a CNN en 2022 de que había tratado heridas de bala, dijo que estaba equivocado. Afirmaron que las heridas de bala y de metralla son difíciles de distinguir, afirmación rebatida por varios médicos de combate que hablaron con CNN y por el propio Ahmadi.

Ahmadi afirmó que los investigadores estadounidenses nunca se pusieron en contacto con él.

"Espero que algún día me pregunten", dijo. "Ahora estoy a salvo. Me siento bien... A veces solo me atormenta este secreto que tengo en mi mente".

El portavoz del Pentágono, Lodewick, dijo que no se entrevistó a ningún afgano para la investigación original AR 15-6 "porque su alcance y enfoque en las operaciones estadounidenses no lo exigían". Dijo que la revisión complementaria fue "aún más refinada" en su alcance, centrándose más en los acontecimientos antes de la explosión y el atacante, "y de nuevo no presentó ninguna necesidad abrumadora para la búsqueda de información externa centrada en Afganistán".

Los relatos de los soldados estadounidenses sobre las secuelas han sido a menudo desestimados por los oficiales como producto de una conmoción por explosión, o Lesión Cerebral Traumática (LCT). A medida que los supervivientes del cuerpo de Marina abandonan el servicio activo y siguen luchando con su trauma y con una narrativa oficial que choca con su experiencia personal, su disensión ha ido en aumento.

CNN habló con una decena de infantes de Marina de forma anónima, muchos de los cuales describieron haber oído disparos y haberse sentido atacados por ellos. Algunos han declarado haber visto lo que creían que era un combatiente atacante. El Pentágono ha insistido en que ningún otro combatiente abrió fuego en la zona en el momento del ataque, salvo las fuerzas estadounidenses y británicas. Ningún testigo estadounidense o afgano ha declarado haber visto directamente a un combatiente abrir fuego.

Un soldado, que se decidió a hablar por motivos de conciencia y solicitó el anonimato por temor a represalias por su relato, se ha convertido en el primer testigo ocular estadounidense que describe disparos efectuados desde el lugar donde se encontraba el personal estadounidense. Dijo que la ráfaga de disparos que siguió a la explosión, escuchada por testigos sobre el terreno y audible en el nuevo video, procedía de la zona próxima a la torre de francotiradores de la Puerta Abbey, donde se agrupaban los infantes de Marina estadounidenses.

Aunque no podía estar seguro de que los soldados hubieran disparado directamente contra la multitud de civiles afganos que tenían delante, afirmó: "No habrían disparado al aire". A los soldados se les había dicho que no hicieran disparos de advertencia, dijo, ya que estas rondas disparadas al aire a menudo aterrizaban más tarde en zonas civiles. "No era una orden directa", añadió. "Pero era un acuerdo común: nada de disparos de advertencia". Dijo que no creía que ninguno de los disparos realizados en la ventana de cuatro minutos de disparos audibles en el nuevo video hubieran sido disparos de advertencia.

Las órdenes públicas emitidas en la Marina en diciembre de 2020 prohibieron los disparos de advertencia a menos que se permitieran específicamente en el despliegue. El informe del Pentágono dijo que los soldados de la unidad 2/1 que componían la mayoría de los que estaban en la escena "no utilizaron disparos de advertencia y solo usaron granadas aturdidoras con poca frecuencia". El infante de Marina dijo que no vio a ningún militar estadounidense abrir fuego y que él mismo no disparó.

El soldado describió con calma los detalles clave de la explosión y sus consecuencias, pero se mostró emotivo al hablar de las investigaciones del Pentágono, incluyendo lo que describió como falta de transparencia sobre lo ocurrido, y el posible papel que los disparos de los infantes de Marina tuvieron en el aumento del número de muertos civiles afganos.

Pero defendió la respuesta inmediata de sus compañeros ante el ataque. "La reacción que tuvieron los infantes de Marina fue una reacción que creo que habría tenido cualquier persona entrenada para actuar en ese escenario", dijo, sugiriendo que estaban en la primera fase de la práctica de tres etapas que en inglés lleva las siglas RTR: devolver el fuego, ponerse a cubierto y devolver el fuego certero.

"Hay que pensar que son niños", dijo. "Son jóvenes. Y solo les han enseñado lo que les han enseñado. Algunos de estos chicos llevaban en la unidad literalmente dos o tres meses antes del despliegue. No tenían la formación necesaria para reconocer algunas de las cosas que podrían haber ocurrido, ni para lo que ocurrió el 26 de agosto. O realmente lo que ocurrió en Kabul".

Dijo que la importante respuesta a tiros de los infantes de Marina tras la explosión era de conocimiento común entre los supervivientes, aunque no se hablara de ello públicamente. "Es increíblemente extraño", dijo. "Es frustrante, ¿sabes? ¿Por qué esconderse de lo que pasó?"

En reacción a que el Pentágono desestimó los relatos de personal estadounidense que recordaba los disparos como producto de una lesión cerebral traumática, el soldado dijo: "Es una excusa patética. Decir que todos los infantes de Marina, todos los soldados, todos los soldados de la Marina en la cubierta tienen una lesión cerebral traumática y no pueden recordar los disparos es una locura. Es una absoluta falta de respeto. Y sobre todo que lo diga alguien que no estuvo allí".

"A las familias afganas, siento que después de 20 años de guerra, esa sea la forma en que esto (fue) llevado a cabo. Y que no hayamos sido capaces de mantener la promesa que hicimos a su pueblo tras eliminar a los talibanes en 2001. Y no debería haber terminado así".

Muchos de los otros 10 infantes de Marina con los que habló CNN de forma anónima también describen disparos.

Uno de ellos dijo a CNN que corrió a través de un agujero en la valla fuera de la Puerta Abbey en el minuto después de la explosión para ayudar a los heridos. Al salir, dijo, oyó cerca disparos de fusil de otro infante de Marina. Muchos fusiles de los infantes de Marina estadounidenses estaban equipados con supresores, que reducían el ruido de sus disparos, según las imágenes del incidente.

"Probablemente diría que fue a cinco o diez metros de mí", dijo. Dijo que el infante de Marina que disparaba no era de su propia unidad y que, después de que él abriera fuego, "quienquiera que nos estuviera disparando ya no nos disparaba".

Otro infante de Marina dijo a CNN que estaba a unos 20 metros de la explosión. "Definitivamente, había disparos", dijo. "Disparando sobre nuestras cabezas después de la explosión y no eran los talibanes". Dijo que utilizó la óptica de su rifle para mirar a los talibanes, que se encontraban a cierta distancia en unos contenedores de transporte cercanos utilizados para controlar el acceso a la zona de la Puerta Abbey. "Cuando miré hacia ellos, ninguno empuñaba sus armas. Parecían tan conmocionados como nosotros".

Otros militares estadounidenses que dijeron haber presenciado disparos tras el atentado han hablado en las redes sociales.

El sargento Romel Finley, condecorado con el Corazón Púrpura, declaró que otro sargento ordenó a los soldados estadounidenses que se pusieran en posición para abrir fuego tras la explosión de la bomba. Finley declaró al canal de YouTube The Brrks, una cuenta en las redes sociales dirigida por un ex infante de Marina y maestro barbero que entrevista a infantes de Marina en activo o retirados, que recordaba, mientras lo arrastraban fuera del lugar de los hechos, que "el sargento de mi pelotón pasó corriendo por delante de nosotros diciendo: 'vuelvan al muro y disparen a esos hijos de p**a'. Así que pensé: también estamos en un tiroteo".

Finley, que sufrió importantes heridas en una pierna en el ataque, añadió que no presenció disparos de los infantes de Marina, ni respondió a la orden. Se negó a hacer comentarios a CNN, al igual que el sargento de su pelotón. CNN se reserva los nombres de los infantes de Marina que no han dado su consentimiento expreso para ser identificados en las entrevistas.

Christian Sánchez, otro infante de Marina superviviente, que resultó herido en el brazo izquierdo, declaró al mismo canal Brrks Barber que abrió fuego tras la explosión. "Todo lo que veo son destellos. Y todo lo que oía eran zumbidos. Todo lo que oigo son zumbidos y j*****s destellos. Y empiezo a escuchar chasquidos. Y empecé a darme cuenta de que era alguien disparándome", dijo. "Y empecé a dispararle", añadió, rompiendo en llanto.

Sánchez también se negó a hablar con CNN sobre sus recuerdos y no está claro si vio específicamente al supuesto atacante abrir fuego.

Siguen existiendo importantes lagunas en las pruebas presentadas por el Pentágono. Los investigadores solo han publicado cinco minutos editados de imágenes de drones de lo sucedido después de la explosión, que según ellos apoyan sus conclusiones de que ningún disparo alcanzó a nadie.

Una audiencia reciente en el Congreso para el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, y el entonces general del Comando Central Kenneth "Frank" McKenzie terminó con el congresista Darrell Issa presentando a los dos generales una lista de videos inéditos que, en virtud de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, el Pentágono había admitido que poseía. Los generales dijeron en la sesión que habían visto los videos y que debían entregarse a los investigadores del Congreso.

Otro militar estadounidense superviviente que habló con CNN dijo que había soportado dos años de "liderazgo diciendo que lo que viste no era básicamente la verdad". Resumió las dos investigaciones como: "Cierra la boca. Hablaremos por ti".

-- Equipo de reporteros del reportaje especial 2022 de CNN: Nick Paton Walsh, Sandi Sidhu, Julia Hollingsworth, Masoud Popalzai, Sitara Zamani, Abdul Basir Bina, Katie Polglase, Gianluca Mezzofiore.