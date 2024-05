Estos son los alimentos ultraprocesados ​​que más debes evitar, según un estudio de 30 años

Así cambian los ultraprocesados el sabor de tu comida y su valor nutricional 2:42

(CNN) -- Según un estudio de 30 años, comer alimentos ultraprocesados ​​se asocia con un riesgo temprano de muerte, pero diferentes alimentos tienen diferentes impactos.

Las carnes procesadas y los alimentos y bebidas azucarados no se correlacionan con los mismos riesgos que los cereales integrales ultraprocesados, por ejemplo, afirmó el autor principal del estudio, el Dr. Mingyang Song, profesor asociado de epidemiología clínica y nutrición en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.

El estudio analizó datos de más de 100.000 profesionales de la salud en Estados Unidos sin antecedentes de cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes. Desde 1986 hasta 2018, los participantes proporcionaron información sobre sus hábitos de salud y estilo de vida cada dos años.

Cada cuatro años, completaron un cuestionario alimentario detallado.

El grupo que consumía menos alimentos ultraprocesados ​​comía unas tres porciones al día en promedio, mientras que el grupo más alto consumía un promedio de siete porciones al día, según el estudio publicado este miércoles en la revista The BMJ.

Los que comían más tenían un 4% más de riesgo de muerte por cualquier causa, incluido un 9% más de riesgo de muertes neurodegenerativas, mostraron los datos.

Song describió la correlación como "moderada" y señaló que la conexión no era igualmente fuerte entre todos los tipos de alimentos ultraprocesados.

"La asociación positiva está impulsada principalmente por unos pocos subgrupos que incluyen la carne procesada y las bebidas endulzadas con azúcar o artificialmente", dijo.

Los hallazgos de este estudio fueron consistentes con cientos de otros en el campo, pero lo que lo hace único es su análisis de diferentes subgrupos dentro de la categoría de alimentos ultraprocesados, dijo la Dra. Marion Nestle, profesora emérita de nutrición, estudios alimentarios y ciencias alimentarias de Paulette Goddard. salud pública en la Universidad de Nueva York.

¿Necesitamos deshacernos de todos los alimentos ultraprocesados?

Song no necesariamente recomendaría un rechazo total de todos los alimentos ultraprocesados ​​porque es una categoría diversa, dijo.

“Los cereales, los panes integrales, por ejemplo, también se consideran alimentos ultraprocesados, pero contienen diversos nutrientes beneficiosos como fibra, vitaminas y minerales”, afirmó. "Por otro lado, creo que la gente debería intentar evitar o limitar el consumo de ciertos alimentos ultraprocesados, como la carne procesada, las bebidas azucaradas y también las bebidas potencialmente endulzadas artificialmente".

También hay más preguntas por responder cuando se trata de alimentos ultraprocesados.

En primer lugar, el estudio reciente es sólido debido a la extensión de tiempo que abarca, pero es un estudio observacional. Eso significa que, si bien los investigadores pueden observar una correlación, no pueden decir que los alimentos fueron la causa de las muertes, afirmó el Dr. Peter Wilde, miembro emérito del Quadram Institute Bioscience en el Reino Unido.

Los investigadores también necesitan examinar más a fondo los componentes de los alimentos ultraprocesados ​​que podrían estar afectando la salud (ya sean aditivos alimentarios, emulsionantes o saborizantes) para asesorar a los gobiernos e instituciones sobre cómo regular los alimentos, afirmó Song.

La dieta general es lo más importante

Los investigadores también encontraron que el factor más importante para reducir el riesgo de muerte es la calidad de la dieta general de una persona, dijo Song.

"Si las personas mantienen una dieta generalmente saludable, no creo que deban asustarse o asustarse", dijo. "El patrón dietético general sigue siendo el factor predominante que determina los resultados de salud".

Una dieta saludable es variada, con tantas frutas y verduras coloridas como sea posible, y cereales integrales, dijo Wilde.

"Si le preocupan los aditivos alimentarios, elija alimentos que tengan niveles bajos de aditivos", dijo en un correo electrónico. "Solo tenga en cuenta el contenido nutricional de (los alimentos ultraprocesados) que elija consumir".

También es importante reconocer que los alimentos deben consumirse en equilibrio. El jugo de fruta contiene vitaminas, minerales y antioxidantes beneficiosos cuando se consume con moderación, pero demasiado tendrá altos niveles de azúcar que pueden anular sus beneficios, dijo Wilde.

"Esto no es blanco o negro", dijo. "Un alimento en particular no es ni bueno ni malo, contendrá elementos de ambos y el equilibrio entre los dos puede depender de cuánto se coma".