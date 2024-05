Última hora de la guerra entre Israel y Hamas, en vivo: noticias, situación en Gaza y más

Jóvenes habitantes de Gaza con lesiones graves en las piernas encuentran atención médica en EE. UU., pero enfrentan un futuro incierto

Ahed Bseso yacía en la mesa de la cocina de su casa en Gaza, mirando cómo su tío le amputaba la pierna derecha herida. Mientras estaba parada, su madre gritó: "¡Ahed está muerta!".

Pero Bseso, de 18 años, estaba muy viva y sobrevivió para contar su historia desde un hospital de Greenville, Carolina del Sur.

Bseso dijo que el 19 de diciembre, fue al último piso de su casa en Gaza para obtener una señal telefónica cuando un tanque israelí afuera disparó contra su edificio. Destruyó parte de la pared de su casa, que se derrumbó sobre su pierna, junto con escombros pesados. Con su barrio sitiado y sin posibilidad de atención médica, su tío, que trabajaba como cirujano ortopédico, utilizó utensilios de cocina para amputarle la pierna por debajo de la rodilla y vendarla con una gasa sin esterilizar.

"Durante cuatro días no pude salir de casa porque los israelíes no me dejaban", le dijo a CNN a través de un traductor, en el hospital Shriners Children's. “No había ningún medicamento que pudiera tomar para inhibir el dolor o ayudarme con mi condición. Así que estuve sentado en agonía durante cuatro días”.

Un video de su amputación se volvió viral y llamó la atención del Fondo de Ayuda a los Niños Palestinos (PCRF), una organización estadounidense que brinda atención médica gratuita a miles de niños palestinos heridos y enfermos en Medio Oriente. La organización trabajó durante semanas para traerla a Estados Unidos para recibir atención médica, según Tareq Hailat, coordinador internacional de atención médica pediátrica de PCRF.

Ella es una de los tres palestinos que recibieron ayuda de PCRF para venir a Estados Unidos para recibir tratamiento por lesiones en las piernas.

No son los únicos: al menos a 1.000 niños en Gaza les han amputado una o ambas piernas, informó UNICEF en diciembre, una cifra que ha aumentado desde entonces.