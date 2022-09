Escucha el primer discurso del rey Carlos III tras ser proclamado oficialmente en Reino Unido

"El reinado de mi madre fue inigualable en su duración, su entrega y su devoción. Incluso cuando estamos afligidos, damos gracias por esta vida tan fiel [...] Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y pesadas responsabilidades de Soberanía que ahora me han pasado. Al asumir estas responsabilidades, me esforzaré por seguir el ejemplo inspirador que se me ha dado al defender el gobierno constitucional y buscar la paz, la armonía y la prosperidad de los pueblos de estas Islas y de los Reinos y Territorios de la Mancomunidad en todo el mundo [...] Aprovecho esta oportunidad para confirmar mi voluntad e intención de continuar con la tradición de entregar los ingresos hereditarios, incluido el Patrimonio de la Corona, a Mi Gobierno en beneficio de todos, a cambio de la Subvención Soberana, que respalda mis deberes oficiales como jefe de Estado y jefe de la Nación. Y al llevar a cabo la pesada tarea que se me ha encomendado, y a la que ahora dedico lo que me queda de mi vida, pido la guía y la ayuda de Dios Todopoderoso", leyó el rey Carlos III en su juramento ante el Consejo de Adhesión en el palacio de St. James.