En la opinión del director del Instituto de Ciencias Universidad Francisco Gavidia, Óscar Picardo, quien también fue profesor de lengua de Nayib Bukele en la primaria, el presidente de El Salvador era alumno promedio que no resaltaba ni para bien o para mal. Sin embargo, señala que con el tiempo algo salió mal ya que "el poder es un psicotrópico muy potente". Criticó que Bukele no hiciera campaña y que no hubiera propuestas.