La entrevista del príncipe Harry y Meghan ha suscitado todo tipo de comentarios, pero no solo por el contenido de la misma, sino por la repercusión que ha tenido tanto en EE.UU. como en el Reino Unido. En Estados Unidos, más de 17 millones de personas vieron la entrevista producida por Oprah Winfrey, y en el Reino Unido, más de 11 millones. Winfrey cobró entre US$ 7 y US$ 9 millones por la producción de la entrevista que vendió a CBS, y la cadena de televisión cobró US$ 325.000 por cada 30 segundos de comerciales durante la emisión. Harry y Meghan no cobraron por la entrevista.