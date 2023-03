Principal fortaleza de Bukele no es la política sino la comunicación, dice especialista en DD.HH.

La estrategia publicitaria que ha usado el presidente del Salvador, Nayib Bukele, busca no solo generar una opinión favorable en la comunidad internacional, sino mantener a la población con la mente nublada, asegura Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Agrega que la principal fortaleza del Gobierno de Bukele "no es la política, no es la gestión pública (...) es comunicacional".