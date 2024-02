Polémica por imagen de Jesucristo en cartel de Semana Santa en Sevilla

Una petición en la plataforma change.org pide el retiro del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024. La petición considera que la obra del artista sevillano Salustiano García no representa los valores ni el fervor religioso de la ciudad española. El artista dijo a CNN que no esperaba tal controversia aunque estaba consciente que una parte de la comunidad sevillana no se sentiría representada con su trabajo.