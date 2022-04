5 cosas: el Congreso de Perú aprueba destitución del ministro de Salud

En Perú, el Congreso censuró al ministro de salud, Hernán Condori. En Venezuela, la Corte Penal Internacional y el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro acordaron instalar una oficina en Caracas. En China, los nuevos brotes de covid-19 continúan generando retrasos en los puertos de Shanghái. Un equipo de científicos logró revelar por primera vez la secuencia completa del genoma humano. Chirs Rock no quiso presentar cargos contra Will Smith, dijo a la cadena ABC el productor de los premios Oscar, Will Packer.