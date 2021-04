«Hay que tomar en cuenta los datos no solo en nuestro país, en EE.UU., sino que a nivel mundial, esta es una pandemia» y hay que seguir tomando precauciones antes de relajarnos contra la pandemia de covid-19, dice la Dra. Flor Muñoz-Rivas. La profesora del Baylor College of Medicine de Houston, Texas, insiste en que aún estamos muy cortos en el porcentaje de vacunación y que, lo peor, es que siguen habiendo contagios de coronavirus porque la gente ya no está respetando el uso del cubrebocas y medidas de protección, mismas que sí se cumplían al principio de la pandemia.