Se confirma que el secretario de Justicia, William Barr, no acudirá a la Cámara de Representantes donde había sido citado a testificar el jueves sobre el reporte Mueller. Barr no está de acuerdo con que una ronda de preguntas sea hecha por abogados de la comisión judicial de la Cámara. Los representantes de la Cámara dijeron que emitirán un citatorio para obligarlo a testificar, aunque el funcionario no quiera.