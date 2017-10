Al menos tres mujeres acusan a George H. W. Bush de tocarlas inapropiadamente

(CNN) – Al menos tres mujeres acusaron al expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush de haberlas tocado inapropiadamente.

Las actrices Jordana Grolnick y Heather Lind, así como una tercera mujer que desea permanecer en el anonimato, describieron escenarios similares de que, dicen, ocurrieron durante los últimos años: según su denuncia, en una sesión fotográfica el expresidente les hizo una broma obscena y después las tocó inapropiadamente.

“Vino tras bambalinas para tomarse una foto con un grupo de mujeres. Estaba en una silla de ruedas y extendió su mano”, recordó Grolnick sobre su encuentro con Bush en un teatro de Maine. Después, continuó ella, el exmandatario contó un chiste y en ese momento sintió que la agarraba por detrás.

Por su parte, Lind también detalló el incidente que vivió con Bush en una publicación de Instagram que después fue eliminada. “No me dio la mano. Me tocó por detrás desde su silla de ruedas, teniendo a su esposa Barbara Bush al lado. Me contó un chiste obsceno. Y luego, mientras me fotografiaban, me tocó de nuevo”, escribió la actriz.

La tercera mujer, quien desea permanecer bajo anonimato, le aseguró a CNN que conoció al expresidente en un evento VIP en Houston. Señala que le apretó por detrás “varias veces”. Según ella, “fue inequívoco, no se trató solo de una palmadita. Fue un apretón serio”.

El portavoz de Bush, Jim McGrath, reconoció los incidentes y le dirigió a CNN un pronunciamiento que se publicó este miércoles.

“Para tratar de tranquilizar a las personas, el presidente suele contar el mismo chiste, y en ocasiones le ha dado palmaditas a las mujeres por detrás en lo que pretendía ser una actitud amigable”, aseguró la declaración. “Algunos lo han visto como inocente, otros claramente lo consideran inapropiado. A cualquiera que haya ofendido, el presidente Bush le ofrece sinceras disculpas”, añadió el comunicado.

McGrath también le confirmó a CNN que su pronunciamiento se estaba refiriendo a la broma mencionada por las tres mujeres.

Las reacciones a las revelaciones sobre Bush han sido variadas: algunos han llegado incluso a defenderlo y a atribuirle sus acciones a la edad que tiene y a la enfermedad física que padece. Durante los últimos años, el expresidente ha estado en silla de ruedas y padece un tipo de Parkinson.

Sin embargo, los incidentes también despertaron preguntas sobre el papel de su familia a la hora de prevenir que ese tipo de contacto ocurra.

CNN habló con el doctor Daniel Amen, experto en neurociencia y en imágenes cerebrales, para preguntarle cómo la condición actual del exmandatario podría afectar su comportamiento. Amen, quien no trata a Bush, explicó que este tipo de enfermedades suelen llevar a conductas inusuales.

"También puede afectar la parte frontal de tu cerebro: cosas como el juicio, la previsión, el control de los impulsos. Las personas que durante toda su vida nunca han actuado incorrectamente o de forma inapropiada, de repente comienzan a hacer cosas que están fuera de lugar”, indicó.

También añadió que vale la pena destacar que los supuestos incidentes revelados ocurrieron en los años tardíos de su vida.

Sin embargo, Grolnick señaló que no cree que esto justifique el comportamiento de Bush.

"No, no creo que eso lo excuse, y no creo que eso lo explique", aseguró. "Creo que para que nosotras podamos avanzar y para que las mujeres alcancen la verdadera igualdad que merecemos tener, debemos dejar de crear excusas y de permitir que esto esté bien".