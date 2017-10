George H. W. Bush responde a acusación de actriz sobre agresión sexual

(CNN) – El expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush respondió este miércoles a la acusación de una actriz, quien señala que supuestamente el exmandatario la tocó inapropiadamente mientras estaba sentado en su silla de ruedas, durante una sesión fotográfica que tuvo lugar hace algunos años.

En su cuenta verificada de Instagram, la actriz Heather Lind escribió un mensaje –ahora eliminado– en el que señala que fue “perturbada” por una foto que vio del “presidente Barack Obama estrechándole la mano a George H. W. Bush en una reunión de expresidentes, que organizaba ayudas para los estados y territorios afectados por los últimos huracanes”.

“Me parece perturbador porque reconozco el respeto que despiertan los expresidentes por haber servido”, continuó Lind. “Y siento orgullo y reverencia por muchos de los hombres en la foto”, añadió.

Lind no mencionó el nombre del evento donde supuestamente ocurrió el contacto de George H.W. Bush ni tampoco especificó en la publicación la manera cómo fue tocada. Sólo señaló que estaba ahí con los Bush para promover un programa de televisión.

“Pero cuando tuve la oportunidad de conocer a George H. W. Bush hace cuatro años, para promocionar un programa histórico de televisión en el que yo trabajaba, me agredió sexualmente mientras yo posaba para una foto similar”, se leía el mensaje. “No me dio la mano. Me tocó por detrás desde su silla de ruedas, teniendo a su esposa Barbara Bush al lado. Me contó un chiste obsceno. Y luego, mientras me fotografiaban, me tocó de nuevo”, añadió.

Jim McGrath, portavoz del expresidente, emitió este miércoles un comunicado sobre la acusación dirigido a CNN.

"El presidente Bush nunca –bajo ninguna circunstancia– le causaría intencionalmente sufrimiento a alguien, y se disculpa sinceramente si su intento de humor ofendió a la señora. Lind", señalaba la declaración.

En internet circuló rápidamente una foto de Bush y su esposa Barbara, en la que aparecen junto a un grupo de actores de la serie de televisión "TURN: Washington's Spies”. En dicha imagen, Lind, quien participaba en programa, está de pie a la izquierda de Bush.

CNN se comunicó con Lind para confirmar que la imagen que está circulando es la misma a la que ella se refería, así como para preguntarle por qué la publicación fue eliminada. Lind no ha respondido a la solicitud de CNN.

La fotografía aparece en el sitio oficial del canal AMC, con una leyenda que indica que fue tomada duranye una proyección privada del programa presentado por los Bush.

Esta acusación se produce en medio del escándalo que rodea a varias personalidades, entre ellos famoso productor de Hollywood Harvey Weinstein, el director de cine James Toback y otros que han sido señalados de acosar y agredir sexualmente a varias mujeres. Weinstein, a través de un portavoz, ha negado “inequívocamente cualquier acusación de sexo no consensuado". Toback también rechazó las acusaciones ante el diario Los Angeles Times, que fue el primero en informar sobre las mujeres que lo acusaron.

Las mujeres de todo el mundo han utilizado la etiqueta #MeToo (#YoTambién) en redes sociales para compartir sus propias experiencias de acoso y agresión sexual.

Lind sostuvo que sus compañeros de reparto y productores sabían lo que había sucedido y la apoyaron después del supuesto incidente.

"Estoy agradecida por la valentía de otras mujeres, que han hablado y escrito sobre sus experiencias", indicó la actriz. "Y agradezco al presidente Barack Obama por el gesto de respeto que hizo hacia George H. W. Bush por el bien de nuestro país, pero yo no lo respeto a él. #metoo”, añadió.

La iniciativa de #MeToo la empezó hace más de una década la activista Tarana Burke. La etiqueta volvió a estar en el centro de atención después de que la actriz Alyssa Milano les pidiera a las mujeres en un tuit que respondieran "yo también" si habían sido acosadas o agredidas en el pasado.