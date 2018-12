5 cosas que debes saber este 26 de diciembre: ¿será el 2019 un año de inestabilidad?

Paris Hilton visitó a los Kardashian West en Navidad. Además, lo último sobre la muerte de un niño guatemalteco que estaba en custodia de la Patrulla Fronteriza, los detalles del accidente aéreo en el que perdió la vida la gobernadora del estado mexicano de Puebla, Martha Érika Alonso, y la historia de la pintura que fue saqueada en la Segunda Guerra Mundial y que apareció en Connecticut. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Muere otro menor en custodia de la Patrulla Fronteriza

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dijo que un niño de ocho años de nacionalidad guatemalteca que había sido aprehendido por las autoridades fronterizas murió en un hospital de Nuevo México poco antes de la noche de Navidad. Según un comunicado de prensa, el niño, acompañado por su padre, fue llevado al hospital en la víspera de Navidad después de manifestar signos de enfermedad, ser tratado y dado de alta. El niño regresó al hospital esa noche después de que sus síntomas fueran más severos y murió después de medianoche. Esto es lo último que sabemos del caso.

2. Muere la gobernadora de Puebla

El gobierno de México confirmó la noche del 24 de diciembre la muerte de la gobernadora del estado mexicano de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador del mismo estado, Rafael Moreno Valle, al desplomarse el helicóptero en el que se desplazaban.

Expresidentes de México y el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, expresaron sus condolencias a los familiares y a políticos del Partido Acción Nacional donde militaba la pareja. Estos son los últimos detalles que sabemos del accidente.

3. ¿Cierre de gobierno indefinido?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que el Gobierno no reabrirá hasta que se obtenga el financiamiento para su muro fronterizo. Además, repitió una afirmación hecha un día antes, sin explicación alguna, de que recientemente había aprobado un muro fronterizo de 185 kilómetros. "Se va a construir, con suerte, rápidamente", dijo. "Iré allí a fines de enero para comenzar la construcción. Es un gran tramo".

4. ¿Por qué 2019 será el año de la inestabilidad?

“Si bien es posible que 2019 no sea el año en el que se tuerza la balanza, parece inconcebible que cambie el equilibrio entre los que son felices como estamos y los que piensan que el mundo actual ya no les sirve”, dice Nic Robertson, el editor de asuntos de la diplomacia internacional de CNN, en un análisis sobre por qué en 2019 habrá más populismo, grietas cada vez mayores y más inestabilidad.

5. Inmigrantes en El Paso

Se espera que al menos 1.200 inmigrantes sean dejados en los próximos días por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en El Paso, Texas, según la congresista electa Verónica Escobar. Esta noticia se produce después de conocerse que el domingo en la noche funcionarios de ICE dejaron a más de 150 inmigrantes indocumentados frente a una terminal de autobuses de la empresa Greyhound en El Paso, sin un plan aparente para alojarlos, según el sargento Robert Gómez, portavoz del Departamento de Policía de El Paso.

A la hora del café

Juntas de nuevo

El rapero Kanye West compartió en su cuenta de Twitter un breve video de su fiesta de Navidad con su esposa, Kim Kardashian, en compañía de la celebridad Paris Hilton, mientras los niños de la familia se deslizan sobre la nieve en una especie de pequeña montaña instalada en su jardín.

Una pintura robada, en la sala de la casa

Una pareja de Connecticut no sabía que tenía una pintura robada de un museo de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Esto pasó cuando intentaron venderla.

El controversial video de Kevin Spacey

Quizá no lo viste porque estabas preparándote para la noche del 24 de diciembre. Pero mientras cocinabas o te vestías para celebrar, Kevin Spacey, acusado de agresión sexual y lesiones, subió este video que, si viste la serie House of Cards y seguiste las acusaciones en su contra por acoso, no te puedes perder.

Las tres edades de la soledad

Según una investigación publicada el martes 18 de diciembre en la revista International Psychogeriatrics, hubo más personas que dijeron sentir soledad, entre moderada y severa, durante finales de sus 20, mitad de sus 50 y sus 80 años. ¿Te sientes solo?

“Fraternidad”

El papa Francisco se refirió el martes a Venezuela y Nicaragua, en su mensaje anual de Navidad en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. "Que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la concordia", dijo, y además afirmó: "Que delante del Niño Jesús, los habitantes de la querida Nicaragua se redescubran hermanos, para que no prevalezcan las divisiones y las discordias, sino que todos se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos el futuro del país".

Cifra

6

Algunas de las tragedias aéreas que han terminado con la vida de políticos mexicanos de alto nivel, como Juan Camilo Mouriño, Francisco Blake Mora, Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle.

Cita

"¿Sigues creyendo en Santa? Porque a los 7 eso es cuestionable, ¿no?".

El presidente Donald Trump a un niño en una llamada desde la Casa Blanca en la noche de Navidad.

Y para terminar…

Navidad en un barco de rescate

La entidad no gubernamental Open Arms publicó un video de niños migrantes que recibieron regalos de Navidad el sábado a bordo de un barco de rescate que viajaba a España. Mira el emotivo momento.