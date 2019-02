5 cosas que debes saber este 13 de febrero: El plan B del Chapo Guzmán y sus abogados

Quizá ya sabes que el Chapo Guzmán fue declarado culpable de los diez cargos de los que se le acusaba, pero quizá no sepas que sus abogados dijeron que van a seguir luchando –este martes no se cansaron de reiterar que el Chapo era una persona muy positiva– y explicaron cuál es el camino que van a tomar. Además, el abogado del actor Bill Cosby dijo que su cliente considera que su estadía en la cárcel ha sido una “experiencia increíble”. Y hablando de experiencias increíbles, tenemos la historia de unas personas en Texas que entraron a una casa abandonada a fumar marihuana y se encontraron un tigre –la policía no les creyó hasta que lo vieron con sus propios ojos–. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. ¿Qué sigue para el Chapo Guzmán?

Joaquín “El Chapo” Guzmán será sentenciado el próximo 25 de junio. No se sabe cuál será su sentencia, pero por uno solo de los diez cargos de los que fue declarado culpable este martes en Nueva York enfrentará una cadena perpetua obligatoria. Juan Pablo Badillo Soto, exabogado defensor del Chapo Guzmán, dijo en conferencia de prensa que considera que “todos los actos jurisdiccionales de esta corte de Nueva York son nulos de pleno derecho porque están viciados de origen”, que su cliente fue entregado allí “en una forma ilegal”, que fue sometido a un “régimen de tortura física, psíquica y moral que es equiparable a secuestro agravado, lo cual es un delito grave que no prescribe”. Concluyendo, Badillo afirma que irán a la Corte Penal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por su parte, Richard Donoghue, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, consideró que el fallo contra el Chapo Guzmán simboliza una victoria en la guerra contra las drogas.

2. Noticias desde Venezuela

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y quien se declaró presidente interino de la nación, dijo este martes, en el marco de las marchas que había convocado, que la ayuda humanitaria ingresará a Venezuela el 23 de febrero y le pidió a todos los venezolanos que ayuden a repartir los suministros.

Por otra parte, jóvenes del oficialismo, que también marcharon este martes –así fue el ambiente en la Plaza Moreno, en Caracas–, dijeron que en vez de ayuda humanitaria lo que se necesita es un desbloqueo a Venezuela.

3. A Trump no le gustó el acuerdo sobre seguridad fronteriza

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos no ha dicho que rechazaría lo logrado por los negociadores del Congreso. “Le estoy agregando cosas”, dijo Trump. “Todo va a suceder, donde vamos a construir un muro hermoso, grande y fuerte”. Además, el mandatario afirmó que es improbable que haya cierre del Gobierno para el fin de semana. El acuerdo logrado entre los legisladores, que incluye 1.375 millones de dólares para una barrera fronteriza, está muy por debajo de los 5.700 millones de dólares que Trump exigió para un muro en un principio.

4. La “experiencia increíble” de Bill Cosby en prisión

Según dijo Andrew Wyatt, portavoz del actor, en una entrevista televisiva con la cadena NBC 10, Cosby utilizó el término “experiencia asombrosa” para referirse a su estadía en la cárcel. Además, Wyatt contó en la entrevista que Cosby ha perdido peso, se despierta a las 3:30 a. m. para ejercitarse, Evita comer pan o postre y dejó el café, algo que su esposa –quien no lo ha visitado, pero con la que habla por teléfono, tres veces al día durante tres minutos en cada llamada– intentó durante 55 años.

5. Habla la mujer que ayudó a crear Facebook

Para que lo tengas claro: la presidenta de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg es, en gran parte, la responsable del éxito comercial de la publicidad dirigida de Facebook y, en gran parte, el foco de una denuncia de The New York Times, que sostenía que la plataforma había ignorado advertencias de la intervención rusa en Estados Unidos durante la campaña presidencial de 2016. En esta entrevista, Sandberg habla sobre su futuro, su relación con Mark Zuckerberg –quien la acompañó de manera muy cercana durante la muerte de su esposo– y su rol alrededor de la controversia sobre cómo la compañía maneja la propagación de desinformación y los discursos de odio.

A la hora del café

Libertad para 21 Savage

El rapero será liberado este miércoles. Conoce el porqué de la decisión.

Fueron a fumar marihuana a una casa abandonada y encontraron un tigre

Los policías dudaron del relato, hasta que vieron al animal con sus propios ojos.

Armas láser de Rusia y China amenazan a satélites de EE.UU., dice reporte del Pentágono

El informe se produce en momentos en que el gobierno chino ha intensificado su programa espacial, convirtiéndose en el primer país en enviar una sonda al otro lado de la luna, el pasado mes de enero.

Un robot de IBM compitió contra un campeón de competencia de debate

El robot Project Debater, una máquina con inteligencia artificial diseñada para debatir con seres humanos, se enfrentó a Harish Natarajan, finalista del Campeonato Mundial de Debate 2016. Este fue el resultado.

Cifra

Más de 1.800

El número de familiares detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos por cruzar de manera ilegal la frontera entre Estados Unidos y México el lunes pasado, según Kevin McAleenan, Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza. Ese es el mayor número de familias detenidas en un solo día.

Cita

“El Ku Klux Klan que llegó a la Casa Blanca y Donald Trump es el jefe del Ku Klux Klan y está rodeado por un grupo de personas que se llaman a sí mismas ‘el equipo de Venezuela’”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en entrevista con BBC News, este martes.

Y para terminar

Mira cómo ha cambiado el Chapo Guzmán a lo largo de los años

Son pocas las imágenes que por más de 20 años hemos conocido del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero en ellas podemos ver cómo ha cambiado su aspecto físico en todos estos años de persecución, capturas y escapes.