5 cosas que debes saber este 19 de febrero: Trump llama “títere” cubano a Maduro

¿Qué dijo Donald Trump en su discurso en Miami sobre Guaidó y Maduro? ¿Por qué cientos de mariposas en Texas podrían verse afectadas por el muro fronterizo? Además, todo sobre el concierto en la frontera entre Venezuela y Colombia del próximo viernes. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Trump llama “títere” cubano a Maduro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, instó este lunes en su discurso en Miami, a los oficiales militares venezolanos a que respalden a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional que se proclamó presidente interino, y permitan que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela. Trump criticó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo llamó “títere” de Cuba y dijo que deliberadamente está bloqueando la ayuda. El momento emotivo del discurso ocurrió cuando Trump le dio la palabra a la madre de Óscar Pérez, el expolicía que murió en enero de 2018 en un operativo de las autoridades de Venezuela. “Estoy acá más que todo para solidarizarme con el presidente, para solicitar ayuda humanitaria, y solicitando también justicia para mi hijo y para su grupo que fueron asesinados vilmente”, dijo Aminta Pérez.

2. Venezuela Aid Live: todo sobre el concierto

El 22 de febrero se realizará un megaconcierto en la frontera entre Venezuela y Colombia, que tiene como objetivo recoger donaciones para los venezolanos. El evento es organizado por el magnate británico Richard Branson y ya han confirmado su participación más de 15 artistas internacionales. El concierto será justo en el puente de la zona conocida como Tienditas, que fue bloqueado por el presidente Nicolás Maduro, y se llevará a cabo este viernes, según le confirmó a CNN en Español Andrea Minski, vocera del evento que ha sido llamado Venezuela Aid Live. El gobierno venezolano anunció por su parte otro concierto, en el Puente Simón Bolívar, los días 22 y 23 de febrero.

3. Facebook ‘intencionalmente y a sabiendas’ violó las leyes de privacidad de datos, dicen legisladores de Reino Unido

Los legisladores británicos acusaron a Facebook de violar la privacidad de datos y las leyes de competencia en un informe sobre desinformación en redes sociales, en el que también dijeron que el presidente ejecutivo de la red social, Mark Zuckerberg, mostró “desprecio” hacia el Parlamento, al no comparecer ante la Cámara de los Comunes.

4. Declaran emergencia ambiental en Bogotá

Las autoridades de Bogotá activaron la alerta amarilla y naranja desde la semana pasada por contaminación del aire en la capital de Colombia debido a condiciones atmosféricas, que han aumentado la concentración de contaminantes. El fin de semana pasado se tomaron medidas, como la restricción de la circulación de miles de autos con el programa Pico y Placa, que restringe los vehículos que circulan de lunes a viernes, de acuerdo con el último número de su placa. Con ello se logró una mejoría del 50% de la calidad del aire en Bogotá, según informó la Alcaldía, el domingo en la tarde. Sin embargo, a pesar de esta mejoría, el lunes en la mañana los niveles de polución en el aire llegaban, en algunas zonas, a niveles no salubres.

5. Se duplica el tiempo frente a la pantalla entre niños menores de 2 años

El tiempo frente a la pantalla se ha duplicado con creces para los niños menores de 2 años desde 1997, según un estudio publicado en la revista JAMA Pediatrics. Para niños menores de dos años, el tiempo de pantalla diario pasó de 1,32 horas en 1997 a 3,05 horas en 2014, mientras que la televisión representó más de 2½ horas de pantalla en 2014, comparado con media hora en 1997. El tiempo de exposición excesivo en la vida temprana se ha asociado con retrasos cognitivos, del lenguaje y emocionales, probablemente porque, sostiene la investigación, el tiempo frente a la pantalla disminuye el tiempo que los niños pasan interactuando con los padres.

A la hora del Café

¿“Roma” sin un centavo?

Aunque la película autobiográfica del mexicano Alfonso Cuarón tiene 10 nominaciones al premio Oscar de la Academia, hasta el momento no se conoce cuánto ha recaudado en los tres meses que lleva en taquilla, pues como Netflix tiene sus derechos de distribución, no ha hecho pública esta información.

10 consejos para tener buena salud después de los 60

Se necesita empuje para adoptar un estilo de vida saludable, particularmente cuando se tiene más de 60 años. Aquí hay 10 consejos para los que ya tienen esa edad y quieren mejorar su salud o para quienes quieran ser previsores.

Cientos de mariposas en Texas podrían ser afectadas por el muro

Un centro con cientos de mariposas ubicado en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México está en el trayecto del muro impulsado por el presidente Donald Trump. El refugio no es la única “víctima” del proyecto del mandatario estadounidense.

¿Se debe ir la superestrella Marcelo Del Real Madrid?

Después de más de 300 apariciones y 20 trofeos obtenidos, hay quienes empiezan a sentir como si el tiempo de Marcelo en el Real Madrid se hubiera terminado.

Un arpón satelital para recoger la basura espacial

Un satélite realizó con éxito una prueba con un arpón para recoger la peligrosa basura espacial que pone en riesgo a, entre otras cosas, la Estación Espacial Internacional.

Preparados para la superluna de nieve

Técnicamente, la superluna llegará a su punto máximo este martes por la mañana a las 10:54 a.m. ET, pero no será visible en ese momento. Sin embargo, te recomendamos echarle un vistazo por la noche.

Cifra

US$ 14.000 millones.

El valor estimado de las propiedades de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que los fiscales federales planean solicitar con una sentencia de confiscación.

Cita

“Te amo, me dispararon en el trabajo”.

Terra Pinkard, la esposa de un hombre que murió en el tiroteo de Aurora, afirma que él le envió ese mensaje después de recibir un disparo.

Y para terminar

Caimanes de color naranja en Carolina del Sur

Dos caimanes aparecieron en un estanque de la localidad de Bluffton, Carolina del Sur. Pero lo más sorprendente de estos reptiles es su color. Son anaranjados.