Trump ataca al fiscal especial Mueller y su trabajo durante un largo discurso

(CNN) — El presidente Donald Trump atacó la credibilidad del fiscal especial Robert Mueller este sábado, despreciando al exfiscal general Jeff Sessions y al exdirector del FBI James Comey mientras Washington espera el informe de Mueller en las próximas semanas.

En un discurso amplio y sin guiones en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) que duró más de dos horas, Trump abordó varios temas clave de una manera característica: simpatizantes del Nuevo Acuerdo Verde, prometiendo proteger la libertad de expresión en los campus universitarios con una orden ejecutiva y atacando a Elizabeth Warren, su rival por mucho tiempo y precandidata a la presidencia en 2020.

Pero hizo un punto para enfrentar a Mueller, comentando ampliamente sobre partes clave de la investigación, ya que la investigación parece estar acabando.

“Así que ahora estamos esperando un informe y descubriremos… con quién estamos tratando”, dijo Trump. “Estamos esperando un informe de personas que no fueron elegidas”.

“Pusieron a las personas equivocadas en un par de posiciones y dejan a personas durante mucho tiempo que no deberían estar allí, y de repente, están tratando de sacarte con basura, está bien”, agregó.

El presidente criticó a Mueller como un fiscal no elegido que se postulaba sin control y acusó al equipo de investigadores del abogado especial de estar en su contra.

“Robert Mueller nunca recibió un voto y tampoco la persona que lo nombró”, dijo Trump en una aparente referencia al fiscal general adjunto Rod Rosenstein, quien fue nombrado por Trump y nombró a Mueller como asesor especial en mayo de 2017.

“Robert Mueller puso a 13 de los demócratas más enojados de la historia de nuestro país en la comisión”, dijo Trump, y agregó: “Uno de ellos estuvo involucrado con la Fundación Hillary Clinton, dirigiéndola. Otro tiene quizás la peor reputación de cualquier ser humano. He visto a todos, todos asesinos. De hecho, habría sido mejor para ellos si hubieran puesto la mitad y la mitad y Mueller puede hacer lo que quiera de todos modos, lo que probablemente hará”.

Nadie en el equipo de Mueller dirigió la Fundación Clinton. Es posible que Trump se haya referido a una de las abogadas del equipo de Mueller, Jeannie Rhee, que anteriormente representó a la Fundación Clinton en una demanda por extorsión. Mientras que varios de los abogados han hecho donaciones personales a los demócratas en el pasado, la mayoría de ellos han sido empleados del Departamento de Justicia.

Trump también argumentó que Mueller estaba comprometido debido a su interés anterior en ser director del FBI después de que Trump despidiera a James Comey, y repitió una de sus afirmaciones favoritas, de que Mueller y Comey son “mejores amigos”. Comey ha dicho en el pasado que él y Mueller no son mejores amigos.

También atacó la decisión de Sessions de retirarse de la investigación de Mueller y delegar la supervisión de Mueller a Rosenstein, haciéndose pasar por Sessions con un acento del sur de Estados Unidos.

“El fiscal general dice: ‘Me voy a disculpar a mí mismo’, y dije, ¿por qué diablos no me dijo eso antes de que lo pusiera?”, dijo Trump. “¿Cómo te recusas?”

También atacó a Sessions y lo calificó de inútil, lamentando que el uso de sus poderes para contratar y despedir a miembros del gabinete, según el Artículo 2, hubiera sido visto como una obstrucción, una norma que según él “era solo para Trump”.

“El fiscal general se recusa, y no lo despido, no hay obstrucción”, dijo Trump. “Ese es el otro tema: si usa sus derechos, si usa su poder, si usa el Artículo 2, se llama obstrucción, pero solo para Trump, para nadie más. Por lo tanto, el fiscal general es débil e ineficaz y él no hace lo que debería haber hecho .

Trump despidió a Sessions en noviembre luego de una relación cada vez más tensa y meses de ataques personales por parte del presidente.

También relató que el despido de Comey se debió a que el exdirector del FBI era “un tipo malo”, diciendo que lo había discutido en ese momento con la primera dama Melania Trump, y que había anticipado el apoyo bipartidista después de que los demócratas expresaron críticas a Comey.

“Le dije a Melania, hoy estoy haciendo algo, lo hago porque realmente se tiene que hacer… es un tipo malo, malo, eso se ha comprobado ahora con todos los correos electrónicos”, dijo Trump. “Le dije a la primera dama, le dije, ‘pero sabes la buena noticia, la buena noticia es que esto va a ser tan bipartidista, a todos les va a encantar’, así que despedimos a Comey”.

“Despido a un policía malo, despido a un policía sucio, y de repente, los demócratas dicen: ‘¿cómo se atreve a despedirlo, cómo se atreve a hacer esto?’ ‘, Agregó Trump.

Trump le dijo a la NBC en mayo de 2017 que estaba pensando en “esto de Rusia” cuando decidió despedir a Comey, y agregó que la investigación lo molestó, lo que vio como motivado por la ira demócrata por su victoria en 2016.

Aquí hay algunos otros elementos clave del discurso de Trump:

Corea del Norte

Trump dijo que Estados Unidos había aprendido mucho desde la repentina conclusión de su cumbre con Kim Jong Un y repitió su explicación previa por no haber llegado a un acuerdo: “Tenía que caminar, porque de vez en cuando, tienes que caminar”.

Agregó que Corea del Norte había dicho que estaba “dispuesto a hacer mucho menos en cuanto a las sanciones. Pero ya ves, eso no es lo que sucedió allí. Entonces, ya creo que estamos negociando”.

Trump, quien se enfrentó a una reacción violenta por decir que recibió la palabra de Kim de que el líder norcoreano no estaba al tanto de la captura del exprisionero Otto Warmbier, dijo el sábado que estaba dividido entre su obligación de negociar y su apoyo a los Warmbier.

“Estoy en una posición tan horrible”, dijo Trump. “Porque de una manera tengo que negociar. De otra manera, amo al señor y a la señora Warmbier. Y amo a Otto. Y es un equilibrio muy, muy delicado”.

Demócratas y socialismo

Trump también acusó a los demócratas del Congreso de aceptar el socialismo y tratar de “reemplazar los derechos individuales con la dominación total del gobierno” durante el discurso.

“Esta semana, más de 100 demócratas en el Congreso se inscribieron para una adquisición socialista de la atención médica estadounidense”, dijo, aparentemente refiriéndose al proyecto de ley de Medicare para todos, actualmente apoyado por muchos demócratas de la Cámara.

Trump dijo que el plan “conduciría a aumentos de impuestos colosales” y “eliminaría la cobertura privada de más de 180 millones de estadounidenses”, a diferencia de los planes privados y el nuevo plan de cooperación respaldado por su administración”, en el que obtiene un mejor seguro que Obamacare por una fracción del costo”.

Tras discutir el Nuevo Acuerdo Verde, Trump instó a los que consideraban el socialismo a mirar a Venezuela para ver sus fracasos.

“El socialismo no se trata del medio ambiente, no se trata de la justicia, no se trata de la virtud”, dijo. “El socialismo se trata de una sola cosa: se llama poder para la clase dominante, eso es lo que es. Mira lo que está sucediendo en Venezuela y en muchos otros lugares”.

Nuevo Acuerdo Verde

Trump salió en contra del Nuevo Acuerdo Verde, calificando al plan climático progresivo como un intento de los demócratas de “apoderarse completamente de la energía estadounidense y destruir completamente la economía de Estados Unidos a través de su Nuevo Acuerdo Verde de 100 millones de millones de dólares… que alguien describió como un proyecto de fin de escuela secundaria escrito por un estudiante pobre “.

Dijo que el plan destruiría las industrias de gas natural, energía nuclear e industria automotriz, ya que “eliminaría todos los autos que funcionan con gasolina de las carreteras estadounidenses”.

El plan en realidad exige una “revisión de los sistemas de transporte en Estados Unidos para eliminar la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte en la medida en que sea tecnológicamente viable”, y no exige la eliminación de automóviles.

“Solo tiene que cruzar el 95% del mundo y forzaría la destrucción o renovación de prácticamente todas las estructuras existentes en Estados Unidos”, dijo sobre el plan, que apunta a maximizar la eficiencia energética de los edificios. “La ciudad de Nueva York tendría que demoler edificios y reconstruirlos nuevamente, no lo creo. Este es el plan más loco”.

También golpeó a la promotora del Nuevo Acuerdo Verde, la representante demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, y dijo: “Veo a los senadores de pelo blanco y de larga data detrás de esta joven mujer, y ella está despotricando como lunática y estos senadores: ‘sí, estoy de acuerdo con esto, sí, estoy de acuerdo'”.

2020

Trump se dirigió específicamente a la candidata presidencial a 2020 y a la senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts, diciendo que debería haber guardado el discurso del sábado para un oponente real más cercano a la temporada de elecciones.

“Solo quiero ser el republicano que va contra ellos”, dijo sobre los demócratas que respaldan proyectos progresistas como el Nuevo Acuerdo Verde. “Voy a lamentar este discurso, este discurso debería haberse pronunciado en un año y no ahora, maldita sea”.

También reutilizó su apodo de “Pocahontas” para Warren, alegando que destruyó su carrera de tal manera que ella no será la nominada demócrata a la que se enfrentará en 2020.

“Debería haber guardado el asunto de Pocahontas por un año más porque “he destruido su carrera política y ahora no tendré la oportunidad de competir contra ella y me hubiera encantado”, dijo. “No quiero eliminar todas las cosas buenas y terminar con alguien que realmente tenga talento, eso sería malo”.

ISIS

Trump también hizo referencia a sus esfuerzos para erradicar la presencia de ISIS en Irak, y le dijo a la audiencia de la CPAC que diferentes generales le dijeron en su viaje a Irak que podrían derrotar al grupo en una semana en lugar de dos años.

“Lo que dije a un general a quién despedí, fue: ‘General, ¿cuánto tiempo pasará antes de que obtengamos el 100% del califato?’ Dijo: ‘Señor, dos años’. Dije: ‘No puedo soportarlo dos años’. Y luego volé a Irak”, dijo Trump. No estaba claro a quién se refería específicamente Trump, pero el exsecretario de Defensa, el general James Mattis, renunció en diciembre por desacuerdos con Trump sobre cómo retirar las tropas de Siria.

Trump dijo que mientras estaba en Irak, le preguntaba a los generales por qué tardarían dos años en “eliminar dos o tres o cuatro por ciento, que es lo que nos quedaba”. Dijo que un general al que llamó “Raisin ‘Caín” le dijo: “No lo hará, señor, si los atacamos de una manera diferente, podemos hacerlo mucho más rápido… podemos tenerlos totalmente acabados en una semana'”.

El general agregó que sus superiores que venían de Washington no habían consultado con él, y que “usted es el primero en preguntarnos nuestra opinión”, dijo Trump.

Holmes Lybrand y Veronica Stracqualursi de CNN contribuyeron a este informe.