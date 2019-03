5 cosas que debes saber este 28 de marzo: Trump contra Rusia por Venezuela, preocupación por implantes mamarios y Theresa May se irá tras el brexit

Trump vuelve a la carga contra Puerto Rico. El parlamento británico aprobó cambio de fecha para el brexit, pero rechazó las opciones alternativas, y Theresa May anunció que renunciará a su cargo una vez termine el brexit. Además, mujeres expresan su preocupación por la seguridad de los implantes mamarios. Esto es lo que debes saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. “Rusia debe salir” de Venezuela, dice el presidente de EE.UU.

Durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca con Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó -a quien el gobierno de EE.UU. reconoce como presidente interino de Venezuela-, se le preguntó a Donald Trump si la participación de Rusia complica la situación en Venezuela. “Rusia tiene que salir”, respondió. Esta postura llega en el contexto de su defensa repetida de Rusia en otros entornos, incluido creerle al presidente Vladimir Putin que su gobierno no interfirió en las elecciones de 2016 en EE.UU., así como apoyar a Rusia entre los líderes mundiales en la última cumbre del G7.

Más temprano, el vicepresidente Mike Pence se refirió a la llegada de los aviones rusos a Venezuela, el pasado sábado, y dijo que era “una provocación inoportuna”.

2. Niño guatemalteco de 10 años en custodia de EE.UU. habría sido drogado y asaltado sexualmente, según documentos de una demanda

Un padre guatemalteco está demandando a dos organizaciones sin fines de lucro que albergan a niños inmigrantes para el gobierno de Estados Unidos, afirmando que su hijo de 10 años fue obligado a tomar drogas psicotrópicas y fue asaltado sexualmente mientras estaba en custodia. Tanto el niño como su padre fueron deportados el año pasado, según la demanda, que busca una reparación por los gastos médicos, el dolor y la angustia emocional que supuestamente sufrieron. Evelyn Stauffer, portavoz de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, se negó a hacer comentarios. Un portavoz de Southwest Key, que administra un refugio para migrantes y es una de las organizaciones demandadas, también declinó comentar sobre estas acusaciones específicas.

3. Trump vuelve a la carga contra Puerto Rico

En una reunión a puerta cerrada este martes con los republicanos del Senado, el presidente Donald Trump, volvió a atacar la gestión fiscal de Puerto Rico y el tamaño de la ayuda para desastres que se le otorga, luego de una tormenta que se produjo la semana pasada. Además, utilizó un apoyo visual para respaldar su punto, según senadores en la sala, con el que mostró la diferencia entre lo que Puerto Rico ha recibido –más de 90 mil millones de dólares en ayuda, según hizo notar Trump– en comparación con otros estados como Texas y Florida. Funcionarios del Congreso cuestionados sobre la cifra mencionada por Trump dijeron que no estaban al tanto de lo que el Congreso ha proporcionado en ayuda hasta este momento.

4. Theresa May anuncia su renuncia una vez se concrete el brexit

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que renunciará a su cargo una vez se haya concretado el brexit, según afirmó un legislador del Partido Conservador en una reunión con ella. “Ella no estará a cargo de la siguiente fase”, dijo a los parlamentarios conservadores. May no dio una fecha para su partida. Por su parte, el Parlamento aprobó un cambio de fecha para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero rechazó las opciones alternativas para el brexit.

5. Mujeres expresan su preocupación por la seguridad de los implantes mamarios

Los miembros del panel en una audiencia pública de dos días, celebrada esta semana por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), acordaron que se deberían hacer esfuerzos para informar mejor a los pacientes sobre los riesgos y beneficios de los implantes mamarios. La reunión incluyó discusiones sobre el vínculo de los implantes con un cáncer poco común llamado linfoma anaplásico de células grandes; el uso de registros para poder mantener la vigilancia de los implantes mamarios; la posible prohibición de los implantes mamarios con superficies con texturas, que han sido relacionados con el cáncer, y varios problemas de salud que los pacientes han estado reportando como la enfermedad de los implantes mamarios –te contamos cuatro casos de mujeres que han sufrido este mal–.

A la hora del Café

Al final, ¿es bueno o malo comer huevos?

Si te han confundido los estudios y te preguntas si los huevos son buenos o malos para tu salud, no estás solo. Veamos el viaje histórico del huevo y cómo ha cambiado la investigación a lo largo de los años.

Víctima de abuso por parte de un sacerdote recibe US$ 2 millones de compensación

Una víctima de abuso por parte de un sacerdote en Erie, Pensilvania, recibió US$ 2 millones como compensación. El sacerdote David Poulson fue sentenciado hasta con 14 años en prisión después de declararse culpable de corrupción de menores y de poner en peligro el bienestar de los niños.

Por qué Lionel Messi es el mejor futbolista del mundo

El destacado científico deportivo Simón Brundish cree que el argentino Lionel Messi es el mejor jugador del mundo y tiene estas estadísticas para probarlo.

Deberías actualizar tu iPhone: Apple hizo nuevos ajustes de seguridad

Al mismo tiempo que Apple anunciaba el lunes sus nuevos productos y servicios, la empresa lanzó una gran cantidad de soluciones de seguridad junto con su nuevo sistema operativo: 51 para ser exactos.

La cifra del día

Casi 10 millones

El número de copias que ha vendido el libro de memorias de Michelle Obama. Lanzado en noviembre, se convirtió rápidamente en un éxito en ventas y en uno de los más populares de la década.

La cita del día

“Por supuesto España no va a presentar esas disculpas”.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, sobre la controversia generada por el presidente de México. En entrevista con CNN, Borrell comentó sobre la carta enviada por Andrés Manuel López Obrador al rey de España donde le solicita que se pida perdón por los hechos ocurridos durante la llamada Conquista.

Y para terminar…

La curiosa actitud del papa Francisco para evitar que le besaran el anillo

Un video del papa Francisco saludando fieles en Loreto, Italia, se viralizó debido a la curiosa actitud del pontífice, que evitó que le besaran el anillo. El gesto repetido de retirar la mano fue muy comentado y hay varias teorías al respecto.