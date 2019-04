5 cosas que debes saber este 3 de abril: El proceso contra Guaidó y los riesgos por el cierre de la frontera de EE.UU.

La Asamblea Constituyente de Venezuela aprueba la continuación del proceso contra Juan Guaidó. Mick Jagger se someterá a una cirugía de corazón. Netflix subirá sus precios este mes en EE.UU. Te contamos qué productos podrían verse afectados por la amenaza de Trump de cerrar la frontera y, por último, por qué el futuro de la economía estadounidense es hispano y femenino. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

La Asamblea Nacional Constituyente aprobó el “decreto constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó”, presidente de la Asamblea Nacional y quien se declaró presidente interino. La decisión por votación unánime se produce después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitiera una solicitud de allanamiento de la inmunidad por el “desacato de órdenes del 29 de enero de 2019”, en donde se le prohibía salir del país sin permiso previo.

El presidente de la cuestionada Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, dijo que “a veces tarda la ley pero va a llegar. En este caso va a llegar. No nos desesperamos. Ahí vamos poco a poco”.

La Constitución de Venezuela en su artículo 200 indica que este proceso debe pasar por el parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, y no la Constituyente. El Gobierno de Nicolás Maduro desconoce a la Asamblea Nacional.

La primera ministra británica, Theresa May, rompió su estrategia de brexit el martes y declaró que Reino Unido tendría que buscar otro aplazamiento en el proceso de abandonar la Unión Europea y ofrecer conversaciones entre partidos para romper el estancamiento político. En una declaración trascendental en Downing Street, diez días antes de que el Reino Unido salga de la UE con o sin un acuerdo, May dijo que implementaría cualquier acuerdo que fuera acordado por una mayoría en el Parlamento del Reino Unido. El líder opositor laborista, Jeremy Corbyn, aceptó el ofrecimiento de las conversaciones de May, reconociendo que la primera ministra había cambiado su posición.