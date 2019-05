Cronología del chavismo y madurismo en Venezuela

(CNN) — Venezuela, un país de 31,6 millones de habitantes, ha estado en la mira de todo el mundo por su crisis económica y social que se ha profundizado en los últimos años.

El país sudamericano de unos 912.000 kilómetros cuadrados (aproximadamente dos veces el tamaño de California), ha estado gobernado en las últimas dos décadas por la izquierda liderada en principio por Hugo Chávez, quien en la década de los 90 lideró un fallido golpe de Estado. En los últimos años el país ha sido liderado por Nicolás Maduro, que en su gobierno la inflación ha llegado a un 10.000.000% y cuyo último gobierno fue calificado como ilegítimo por la oposición y varios países.

Esta es la línea de tiempo del chavismo y del madurismo en Venezuela.

1992

Febrero — Hugo Chávez, un coronel del Ejército venezolano, lidera un fallido golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez.

1994

Marzo — Chávez, que fue enviado a prisión el 4 febrero de 1992 por el intento de golpe de Estado, es liberado el 26 de marzo cuando se le retiran los cargos en su contra.

Ese año forma el grupo político de izquierda, Movimiento V República. Para ese entonces, Nicolás Maduro Moros, que había trabajado como guardaespaldas del candidato presidencial José Vicente Rangel en 1983 y como conductor del Metro de Caracas, conoce a Chávez y lo ayuda a crear este movimiento.

1998

Diciembre — A sus 44 años, Hugo Chávez fue elegido como el presidente más joven de la historia de Venezuela.

Mira aquí: Así fue la vida de Hugo Chávez

1999

Chávez introduce una nueva Constitución que extiende su mandato y fortalece el poder ejecutivo al tiempo que reduce la influencia de la Asamblea Nacional. Los votantes aprueban los cambios a través de un referéndum llevado a cabo el 15 de diciembre de ese año.

Ese año, Nicolás Maduro es elegido como diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, el cuerpo legislativo que redactaría la nueva Constitución.

2000

30 de julio — Hugo Chávez es reelegido como presidente de Venezuela para un periodo de seis años más, mientras Maduro es elegido para la Asamblea Nacional, la rama legislativa del gobierno del país.

2002

12 de abril — Chávez es expulsado brevemente durante un golpe de Estado que dura dos días de violentos enfrentamientos.

Chávez dijo que “abandonaría sus deberes” y Pedro Carmona Estanga se vuelve presidente de Venezuela. Pero el día siguiente, las manifestaciones sangrientas hacen que Carmona renuncie y Diosdado Cabello, entonces vicepresidente de Chávez, toma el poder por un día.

14 de abril — Dos días después del levantamiento, Chávez vuelve a ser nombrado presidente de Venezuela.

2 de diciembre — Comienza una huelga nacional para protestar por Chávez. La huelga dura más de dos meses y afecta los precios del petróleo en todo el mundo.

2004

3 de junio — El Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncia que la oposición reunió suficientes firmas válidas para convocar un referéndum contra Chávez, un proceso que había iniciado en agosto del año anterior. La oposición presentó aproximadamente entre 2,7 y 3,2 millones de firmas que pedían que Chávez saliera del poder.

15 de agosto — Los resultados iniciales en el referendo revocatorio muestran que el 59% de los venezolanos votaron para mantener a Chávez en la presidencia. Al día siguiente, los observadores dirigidos por el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, anunciaron que no encontraron ningún fraude en la elección de destitución.

Entre 2005 y 2006, Maduro ejerce como portavoz de la Asamblea Nacional.

2005

22 de agosto — El conservador cristiano estadounidense Pat Robertson pide a Estados Unidos asesinar a Chávez, calificándolo de “un peligro terrible” inclinado a exportar el comunismo y el extremismo islámico en todo el continente americano.

“Si él cree que estamos tratando de asesinarlo, creo que deberíamos seguir adelante y hacerlo”, dijo Robertson a los espectadores en su programa “The 700 Club” en agosto. “Es mucho más barato que comenzar una guerra”.

15 de septiembre — Chávez pronuncia un feroz discurso ante la Asamblea General de la ONU, criticando a las Naciones Unidas como una institución imperialista y sugiriendo que el organismo mundial traslade su sede fuera de Estados Unidos.

2006

20 de septiembre — Chávez se refiere al presidente de Estados Unidos, George W. Bush como “el diablo”.

“Ayer estuvo el diablo aquí”, dijo Chávez persignándose y haciendo un gesto de oración al cielo. “En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más”.

3 de diciembre — Ese año Chávez gana la reelección como presidente de Venezuela frente a Manuel Rosales por otros seis años.

Entre tanto, Maduro es nombrado como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.

2007

31 de enero — La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba una ley que le da la autoridad a Chávez de gobernar por decreto durante 18 meses, inicialmente. En 2010 nuevamente es aprobada una ley para que Chávez vuelva a gobernar por decreto por otros 18 meses.

30 de abril — Chávez anuncia que Venezuela se sale formalmente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y un día después, el 1 de mayo de 2007, su gobierno toma el control de los últimos campos petroleros que permanecían en manos de privados.

28 de mayo — Chávez causa indignación cuando se rehúsa a renovar la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV), la cadena de televisión más antigua del país. Su decisión fue criticada como censura y provocó días de protestas tanto en Caracas como en otras ciudades.

2009

15 de febrero — Se aprueba un referéndum constitucional que permite a Chávez postularse para otro período presidencial en 2012.

2011

Inician los problemas de salud de Hugo Chávez.

Mayo —Chávez cancela un viaje programado a Brasil por un dolor debilitante en su rodilla que requiere reposo.

Junio — El presidente anuncia que se realizó una cirugía para extraer un tumor cancerígeno pélvico en Cuba. Tras meses de tratamiento, Chávez dijo que los médicos habían eliminado un tumor canceroso de su cuerpo, pero no especificó contra qué tipo de cáncer estaba luchando.

Julio — Regresa a Cuba y el 13 de julio el mandatario dice que se encuentra en la segunda fase del tratamiento contra el cáncer.

Julio y septiembre — Chávez viaja constantemente a Cuba para hacerse quimioterapias, hasta que en octubre de 2011 dice estar libre de cáncer. “No hay células malignas activas en este cuerpo”, dijo.

2012

2 de mayo — En medio de la lucha contra el cáncer, Chávez nombra a 10 personas para una comisión llamada Consejo de Estado. El movimiento provoca especulaciones sobre quién lo sucederá.

7 de octubre — Chávez es reelegido como presidente. Nombra a Nicolás Maduro como su vicepresidente.

2013

5 de marzo — El presidente de Venezuela Hugo Chávez muere de cáncer a los 58 años. Tres días después, el 8 de marzo, inicia la era de Nicolás Maduro al ser nombrado presidente interino de Venezuela.

14 de abril — Maduro derrota en las urnas, por menos de dos puntos porcentuales, al opositor Enrique Capriles Radonsky.

30 de septiembre — Maduro anuncia en la televisión estatal que expulsó a tres diplomáticos estadounidenses. Afirma que estuvieron involucrados en un apagón generalizado a principios de mes. “Váyanse de Venezuela”, dice, enumerando varios nombres. “Los yanquis se van a casa. Ya hay bastantes abusos”.

2014

12 de febrero — Se llevan a cabo unas protestas masivas lideradas por la oposición, en medio de un debilitamiento de la economía y un aumento de la delincuencia en el país.

Las protestas estudiantiles atraen la atención mundial tras la muerte de tres personas. Los principales problemas sociales y económicos alimentaron las protestas, y algunos culpan al gobierno por esos problemas.

18 de febrero — El líder de la oposición Leopoldo López es arrestado, acusado de conspiración y asesinato en relación con las manifestaciones. En 2015 es condenado a más de 13 años de prisión.

20 de febrero — Venezuela revoca las credenciales de prensa de los periodistas de CNN en el país y les niega a los demás periodistas de la cadena que ingresan al país, luego del anuncio de que expulsaría a CNN si no “rectificaba” su cobertura de las protestas antigubernamentales, llamándola propaganda de guerra. Dos días después, Venezuela da de nuevo credenciales de prensa para periodistas de CNN en el país.

18 de diciembre — El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulga la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela. La medida ordena a los Estados Unidos imponer sanciones contra los funcionarios venezolanos que cometen abusos contra los derechos humanos.

2015

6 de diciembre — El partido de oposición de Venezuela gana la mayoría de los escaños en las elecciones a la Asamblea Nacional, en rechazo al gobierno de Maduro. Es el primer cambio importante en el poder legislativo desde que Chávez asumió el cargo en 1999.

2016

15 de enero — Maduro declara un estado de “emergencia económica”. Los problemas económicos del país están arraigados en la caída de los precios del petróleo, la caída de los tipos de cambio, las luchas de poder dentro del gobierno, la posibilidad inminente de incumplimiento de pago de deudas y la escasez de alimentos.

9 de marzo — Aumentan las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, luego de que Obama renovara las sanciones contra Venezuela, y Maduro llamara a consultas a su embajador en Washington, Maximilien Arvelaiz.

16 de mayo — Maduro declara un “estado de emergencia constitucional”, que se extiende sobre la “emergencia económica” que declaró en enero.

Octubre — Maduro participa en conversaciones con opositores políticos por primera vez en dos años, a fin de encontrar un acuerdo entre los partidos políticos venezolanos.

2017

29 de marzo — El Tribunal Supremo despoja a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, del poder. Los líderes de la oposición dicen que el movimiento es comparable a un golpe de Estado. Después de varios días de protestas, el tribunal revoca su fallo.

7 de abril — El líder opositor Henrique Capriles anuncia que el gobierno de Maduro le ha prohibido ejercer cargos públicos durante 15 años.

1 de mayo — Maduro anuncia que ha firmado una orden ejecutiva que allana el camino para cambios en la constitución que reformarán la legislatura y redefinirán sus poderes ejecutivos.

27 de junio — Un helicóptero robado de la Policía, en la que ondeaba una pancarta en la que se podía leer “350 libertad”, atacó el Tribunal Supremo de Venezuela. Maduro lo calificó como un “ataque terrorista armado”.

La aeronave fue hurtada por el piloto Óscar Pérez, quien disparó en 15 ocasiones contra la sede del TSJ y se lanzaron al menos cuatro granadas, según el ministro de Información, Ernesto Villegas.

Pérez, llamó al gobierno de Maduro “criminal” y pidió la renuncia del presidente.

16 de julio — Casi 7,2 millones de votantes participan en un referéndum no vinculante organizado por los partidos de oposición del país. Más del 98% de los votantes rechazan los cambios constitucionales propuestos por Maduro. Pero el gobierno condenó el referéndum como ilegal y pidió una votación del 30 de julio para elegir una asamblea especial para reescribir la constitución de 1999.

30 de julio — Se lleva a cabo una elección para reemplazar la Asamblea Nacional con un nuevo cuerpo legislativo pro Maduro llamado Asamblea Nacional Constituyente. En medio de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, al menos seis personas murieron. Aunque Maduro reclama la victoria, los líderes de la oposición dicen que la votación es fraudulenta.

5 de agosto — La Asamblea Nacional Constituyente celebra su primera sesión y emite su primera orden: destituir a la fiscal general Luisa Ortega, quien emprendió acciones legales contra la Constituyente de Maduro y sus denuncias contra las acciones represivas de la Guardia Nacional. Así, pasó de ser considerada una ficha del chavismo a ser llamada traidora por el oficialismo

18 de agosto — La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, rompe relaciones con Maduro y llega a Colombia proveniente de Aruba en un vuelo privado.

2018

15 de enero — El expolicía Óscar Pérez, quien lideró la toma de un helicóptero militar en 2017, muere en un enfrentamiento con la Policía Nacional de Venezuela. Esa mañana, Pérez publicó varios videos en su red social en los que mostraba estar resguardado en un cuarto junto a otros miembros de su equipo. Pérez, ensangrentado, denunció que miembros de la policía dispararon en su contra. Sin embargo, el constituyente Diosdado Cabello informó en su cuenta de Twitter que Pérez “atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”.

24 de enero de 2018 – Maduro anuncia que se postulará para la reelección.

20 de mayo de 2018 – Maduro es reelegido presidente con el 68% de los votos. La participación es del 46%, por debajo de la tasa de 2013, que fue del 80%. Henri Falcon, su oponente, no reconoció los resultados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denuncia la elección como una farsa.

4 de agosto de 2018 — Varios drones armados con explosivos vuelan hacia Maduro en un aparente intento de asesinato durante un desfile militar. Dos días después, el ministro del Interior de Venezuela, Néstor Reverol, dice que seis personas han sido arrestadas después del aparente intento de asesinato de Maduro.

8 de septiembre — The New York Times publica un informe que detalla las reuniones secretas entre los funcionarios estadounidenses y los oficiales militares venezolanos que planean un golpe de Estado contra Maduro. CNN confirma el informe, que describe una serie de reuniones en el transcurso de un año. En última instancia, el gobierno de Estados Unidos decidió no respaldar el golpe.

9 de octubre — El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que la inflación en Venezuela puede llegar al 10.000.000% en 2019.

2019

10 de enero — Maduro se juramenta en su segundo periodo presidencial, aunque la mayoría de los países democráticos de la región se niegan a reconocerlo como presidente. La Organización de los Estados Americanos, OEA, dice que sus naciones miembros votaron 19-6, con ocho abstenciones, para no reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro.

23 de enero de 2019 — Juan Guaido, presidente de la Asamblea Nacional, se declara presidente interino de Venezuela en medio de protestas contra el gobierno. Tras el anuncio de Guaidó, EE.UU. y más de 50 países lo reconocen como el presidente legítimo. Maduro acusa a Estados Unidos de respaldar un intento de golpe de Estado y le da a los diplomáticos de los Estados Unidos 72 horas para abandonar el país.

28 de enero — Estados Unidos sanciona a la compañía petrolera estatal de Venezuela. Guaidó pide a las autoridades británicas que eviten que Maduro retire el oro del país que tiene en el banco central del Reino Unido.

22 de febrero — La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones dicen que la cifra de refugiados y migrantes de Venezuela en todo el mundo asciende es de 3,4 millones. En 2018, un promedio de 5.000 personas por día se fue de Venezuela buscando protección o una vida mejor, afirma la ONU.

23 de febrero — El intento de ingresar ayuda humanitaria de Colombia a Venezuela liderado por la oposición causa desmanes violentos en la frontera colombiana. Maduro cerró las fronteras y rompió relaciones diplomáticas con Colombia.

Marzo — Un apagón deja a más del 70% del país sin electricidad. Los funcionarios del gobierno afirman que el apagón fue causado por un acto de sabotaje, pero no presentan evidencia para respaldar la acusación. En las primeras 20 horas de la interrupción, al menos cuatro personas mueren en los hospitales, según comentó una fuente a CNN.

Maduro dice sin pruebas que EE.UU. es el responsable del daño eléctrico en el país y dice que llevó a cabo un “golpe de Estado cibernético”. En total hubo tres apagones en en Venezuela ese mes.

30 de abril — El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, aparece a muy tempranas horas de la mañana junto a un grupo de militares anunciando “la fase final” de la Operación Libertad, con la que dice sacaría a Maduro del poder. A su lado, libre, aparece el opositor Leopoldo López, que estaba preso desde 2015.

Ese día, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Maduro y aliados de alto rango se preparaban para salir de Venezuela, pero que Rusia los detuvo. Maduro, que no apareció en todo un día de agitación política, desmintió en horas de la noche las acusaciones de Pompeo. “Por favor, ¡que falta de seriedad!”.

1 de mayo — El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que el 30 de abril Maduro estuvo con aliados cubanos durante el levantamiento cívico-militar en Venezuela liderado por Guaidó debido a que desconfía de sus aliados militares.

2 de mayo — Maduro hace un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantenerse “unida y cohesionada”. En el video aparece con militares y con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Sin especificar quién, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López reveló que intentaron “comprarlo” con una “oferta engañosa, estúpida, ridícula, con esas ofertas que andan haciendo de la boca para afuera porque en el pecho y en el corazón no tienen nada”.

Ese día, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó que un Tribunal de Caracas revocó la medida de detención domiciliaria contra Leopoldo López y que debía volver a la prisión de Ramo Verde en Caracas.