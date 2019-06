Los 50 mejores restaurantes del mundo en 2019: hay 8 latinoamericanos en la lista

(CNN Español) — Dos restaurantes mexicanos, uno colombiano, uno chileno, uno argentino, uno brasileño y dos peruanos hacen parte de la élite de los restaurantes mundiales. Así lo anunció este martes la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants, o los 50 mejores restaurantes en el mundo.



En el número 49, y por primera vez en la lista de 50, está un lugar colombiano: Leo. Ubicado en Bogotá, este restaurante define su cocina como algo “experiencial que surge de las vivencias en los territorios biodiversos de Colombia“.

La chef es Leonor Espinosa, y junto a la sommelier Laura Hernández-Espinosa, diseñan un menú basado “en el estudio periódico de los diferentes biomas y ecosistemas colombianos”, “teniendo en cuenta las costumbres gastronómicas del hombre en los ecosistemas y las diversas culturas que han intervenido sus fogones”.

De los latinoamericanos en la lista sigue, de abajo hacia arriba, A Casa do Porco (La casa del puerco), en Sao Paulo, Brasil, donde la especialidad son, claro, los platos con carne de cerdo.

“La Casa del Puerco busca no sólo desmistificar mitos y verdades sobre la carne de cerdo, sino también discutir la gastronomía brasileña, evidenciar al pequeño productor, la mirada atenta a la cadena productiva y la preocupación con lo que será servido a la mesa. Nuestro chef mapea y acompaña cada productor y batalla diariamente para ofrecer una comida de calidad y más sostenible” afirma el restaurante en su filosofía.

En el número 34 de la lista mundial quedó Don Julio, en Buenos Aires, un restaurante que ofrece carnes argentinas y vinos.

Boragó, en Santiago de Chile, ocupó el número 26 del ranking. Su especialidad son latos preparados con “lo mejor del territorio chileno”.

“En nuestro afán por reflejar lo que el suelo nos entrega, hemos traído los mejores productos proveniente desde un rincón del planeta más bien insólito, el que consideramos invaluable”, afirman.

En el número 24 está Quintonil, en Ciudad de México, que incluye en su menú platos como mole estilo Atocpan, pesca del día con adobo de chapulín y frijol, y cola de res en recado negro, entre otros.

El siguiente latino en la lista ascendente también es mexicano. Se trata de Pujol, también en la capital mexicana, y liderado por el chef Enrique Olvera.

“Su cocina siempre está transformándose; abreva ideas de aquí y de allá, reinterpreta y evoluciona, pero tiene las raíces puestas en los ingredientes y las técnicas mexicanas de todos los tiempos”, afirma el restaurante en su web oficial.

En el tope de la lista, y como ya es usual, están los peruanos. En el número 10 Maido, en Lima, que es dirigido por el chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, y ya ha sido elegido dos veces como el mejor de América Latina, según The World’s 50 Best Restaurants.

Este año fue superado por otro peruano, Central, que ocupa el número 6 de la lista mundial y se corona como el mejor de América Latina.

Así explica Central su filosofía: “Conscientes de la falta de conexión, quisimos asumir con humildad el gran reto de conocer y re-conocer este hermoso país plagado de insumos únicos, de paisajes, de cultura y tradiciones, de historias pero, sobre todo, de aquellos que las viven y las narran”.

El mejor restaurante del mundo para 2019 fue Mirazur, en Menton, Francia. Su chef, Mauro Colagreco, habló con Longobardi en CNN sobre el inicio de su negocio. Mira la entrevista aquí.

También se destaca la presencia de 7 restaurantes españoles entre los 50 mejores, y uno en el top 3: Asador Etxebarri, en Axpe.

La mexicana Daniela Soto-Innes fue galardonada con el premio World’s Best Female Chef 2019, a la mejor chef del mundo.

Así recibió su premio, que se había anunciado en abril.

Esta es la lista de 2019 de los mejores restaurantes del mundo (destacamos los de América Latina):

1. Mirazur, Francia

2. Noma, Dinamarca

3. Asador Erxebarri, España

4. Gaggan, Tailandia

5. Geranium, Dinamarca

6. Central, Lima, Perú

7. Mugartz, España

8. Arpege, Francia

9. Disfrutar, Barcelona, España

10. Maido, Perú

11. Den, Japón

12. Puloj, Ciudad de México

13. White Rabbit, Rusia

14. Azurmendi, España

15. Septime, Francia

16. Alaiin Ducasse Au Plaza Athenee, Francia

17. Steirereck, Austria

18. Odette, Singapur

19. Twins Garden, Rusia

20. Tickets, España

21. Frantzen, Suecia

22. Nariwawa, Japón

23. Cosme, Nueva York, EE.UU.

24. Quintonil, Ciudad de México

25. Alleno Paris Au Pavillon Ledoyen, Francia

26. Boragó, Santiago de Chile

27. The Clove Club, Londres

28. Blue Hills at Stone Barns, EE.UU.

29. Piazzo Duomo, Italia

30. Elkano, España

31. Le Calandre, Italia

32. Nerua, España

33. Lyle’s, Londres

34. Don Julio, Argentina

35. Atelier Crenn, EE.UU.

36. Le Bernardin, EE.UU.

37. Alinea, EE.UU.

38. Hisa Franko, Slovenia

39. A casa do Porco, Brasil

40. Restaurant Tim Raue, Berlín, Alemania

41. The Chairman, Hong Kong, China

42. Belcanto, Portugal

43. Hof Van Cleve, Bélgica

44. The Test Kitchen, Sudáfrica

45. Suhring, Tailandia

46. De Librije, Países Bajos

47. Benu, EE.UU.

48. Ultraviolet by Paul Pairet, China

49. Leo, Bogotá, Colombia

50. Schloss Schauenstein, Suiza

Y esta es la lista de 2019 de los mejores restaurantes de América Latina, según The World’s 50 Best Restaurants (hay dos que no están en el ranking mundial):

1. Maido, Lima, Perú

2. Central, Lima, Perú

3. Pujol, Ciudad de México

4. Boragó, Santiago de Chile

5. D.O.M., Sao Paulo, Brasil

6. Don Julio, Buenos Aires, Argentina

7. A Casa do Porco, Sao Paulo, Brasil

8. Astrid y Gastón, Lima, Perú

9. Quintonil, Ciudad de México

10. Leo, Bogotá, Colombia