5 cosas que debes saber este 24 de julio: el futuro de Ricardo Rosselló y la audiencia de Mueller

Los centros comerciales están llenando sus espacios vacíos con consultorios médicos. Coca-Cola venderá una bebida alcohólica en todo Japón. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. arrestó a 35 inmigrantes –estaba enfocado en alrededor de 2.000– en las redadas que anunció hace un par de semanas. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Rosselló

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, podría anunciar su renuncia este mismo miércoles después de días de protestas en la isla, de acuerdo con una fuente familiarizada con la situación. De confirmarse su renuncia, el cargo sería ocupado por la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez. Las protestas estallaron luego de que, a principios de julio, se publicaron mensajes ofensivos de un chat grupal entre el gobernador y miembros de su círculo íntimo.

2. Mueller

El testimonio del exfiscal especial, Robert Mueller, tiene el potencial de iniciar una investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump, o de poner el clavo final en el ataúd de los esfuerzos demócratas para destituir al presidente. Esto es lo que hay que observar cuando Mueller llegue al Capitolio el miércoles por la mañana: ¿Qué tipo de testigo es Mueller? ¿Irá más allá del informe? ¿En qué episodios de obstrucción se enfocan los demócratas? ¿Pueden los demócratas combatir el mantra “sin colusión” de Trump? ¿Entrará en detalles el testimonio de Mueller? ¿Cómo reaccionará Trump? ¿Qué tan agresivos serán los republicanos con Mueller? ¿Podrán los demócratas mantenerse en el guión? ¿Qué dirá Mueller sobre el secretario de Justicia Barr? ¿Generará el testimonio de Mueller un impulso para un eventual juicio político?

3. TIAR

Por unanimidad, la Asamblea Nacional de Venezuela liderada por la oposición aprobó este martes la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 naciones, dijo que deberán buscar el respaldo de los demás países de la región para que en la Organización de los Estados Americanos se dé el visto bueno a este llamado. El TIAR, también conocido como el Tratado de Río, es un acuerdo de seguridad colectiva. Firmado por primera vez por 21 países en 1947, el acuerdo establece que un ataque contra uno de los firmantes es un ataque contra todos los países miembros. El Gobierno de Nicolás Maduro, México, Bolivia, Cuba y Nicaragua han denunciado el Tratado.

4. Cupones de alimentos

El Gobierno de EE.UU. quiere endurecer las reglas que rigen quién califica para los cupones de alimentos, lo que podría terminar privando a más de 3 millones de personas de sus beneficios. La administración de Trump quiere exigir que más personas pobres trabajen por los beneficios del programa SNAP, y está buscando cambiar la forma en que se calcula el umbral de pobreza, una medida que, con el tiempo, podría despojar a muchos residentes de bajos ingresos de sus beneficios federales.

5. Redadas

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 35 inmigrantes como parte de una operación dirigida a familias con órdenes de remoción de parte de los tribunales, confirmó este martes a CNN un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Se planearon las redadas para buscar a alrededor de 2.000 familias de inmigrantes a las que un juez de inmigración había ordenado que se retiraran, pero las más recientes cifras proporcionadas por el funcionario muestran que los arrestos no alcanzaron ese objetivo. En una entrevista con The New York Times divulgada este lunes, el director interino de ICE, Matthew Albence, reconoció que los números eran bajos. “No conozco ninguna otra población a la que la gente les diga cómo evitar el arresto por haber cometido una actividad ilegal”, dijo. “Ciertamente nos hace más difícil realizar estas órdenes emitidas”, agregó Albence.

A la hora del Café

Imágenes muestran una tribu aislada del Amazonas

Un colectivo cinematográfico indígena de Brasil ha publicado nuevas imágenes de la tribu aislada Awá en la selva amazónica. Fueron publicadas por Midia India, un colectivo de cineastas indígenas, como parte de los esfuerzos para proteger al Amazonas de los intereses económicos.

Coca-Cola venderá una bebida alcohólica

Por primera vez en la historia de la compañía, Coca-Cola venderá una bebida alcohólica, con sabor a limón, a partir de octubre en todo Japón. Pero no cuentes con que llegue a los estantes de Estados Unidos en el corto plazo.

Ariana Grande y Taylor Swift lideran las nominaciones de MTV Video Music Awards

Las damas gobiernan las nominaciones a los Premios MTV 2019, con Ariana Grande y Taylor Swift encabezando la lista este año, con 10 nominaciones cada una. La ceremonia de premiación se realizará el 26 de agosto en el Prudential Center, en Newark, Nueva Jersey.

La Vía Láctea se tragó otra galaxia hace miles de millones de años

Para crecer a su tamaño masivo actual, la Vía Láctea probablemente consumió una galaxia enana en su edad más joven, según un nuevo estudio.

Los centros comerciales están llenando sus espacios vacíos con consultorios médicos

A medida que los centros comerciales buscan formas innovadoras de atraer compradores y llenar tiendas vacías, recurren a socios inesperados: las clínicas de salud.

La cifra del día

Más de 600

Huawei despedirá a más de 600 personas en Estados Unidos. La compañía atribuyó los despidos a una “reducción de las operaciones comerciales” causada por las restricciones de EE.UU. “Decisiones como esta nunca son fáciles de tomar “, dijo Huawei en un comunicado.

La cita del día

“En realidad soy pansexual y no lo sabía”.

Bella Thorne reveló a través de Twitter hace años que era bisexual, pero ahora la exestrella de Disney ha definido aún más su orientación sexual. En una entrevista con “Good Morning America” de ABC para promocionar su libro, “Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray”, Thorne habló de que ya no se identifica como bisexual.

Y para terminar…

Universal Studios inaugura su atracción “Jurassic World”

Universal Studios inauguró una nueva atracción, “Jurassic World”, en Los Ángeles. Los fanáticos de la saga de películas iniciada por el director Steven Spielberg ahora podrán disfrutar de una versión casi real del mítico parque jurásico.